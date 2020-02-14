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14 февраля 2020, 16:54

Новый Skoda Rapid придется подождать три месяца

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Фото: Skoda
В декабре Skoda представила новую версию лифтбека Rapid, созданную специально с учетом российских клиентов. Сейчас стало известно, что новинку надо еще немного подождать. Первые автомобили могут появиться у дилеров только в мае.
Новый Skoda Rapid придется подождать три месяца

Фото: Skoda

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Компания Skoda представила рестайлинговый Rapid, предназначенный для российского рынка. Продажи новинки стартуют ...
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Сначала предполагалось, что новый Skoda Rapid поступит в продажу в начале 2020 года, некоторые говорили о марте. Сейчас глава российского офиса чешской марки Ян Прохазка в интервью журналистам «Авто Mail.ru» сообщил, что новинка выйдет на отечественный рынок в мае текущего года.

Дизайн обновленного Skoda Rapid выполнен в стиле европейского хэчтбека Scala, который у нас продавать не планируют. У автомобиля характерная заостренная форма головной оптики и оформление кормы с крупными буквами «SKODA» на крышке багажника. В салоне появился новый двухспицевый руль и новая медиасистема с иной конфигурацией экрана. В качестве опции можно заказать цифровую приборную панель.

В моторной гамме изменений не произошло. Рестайлинговый Rapid предлагается с прежним 1,6-литровым «атмосферником» MPI, доступным в двух вариантах форсировки: 90 и 110 сил. Двигатель работает в паре с «механикой» или АКПП. Сохранилась версия с турбомотором 1.4 TSI мощностью 125 сил и 7-ступенчатым «роботом» DSG. Информации о ценах пока нет. Сейчас базовый Skoda Rapid с 90-сильным мотором и «механикой» в комплектации Active стоит от 829 000 рублей.

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Отзывы по теме
Сделано для России: ТОП-5 седанов с высоким клиренсом
Очень востребованная информация, покупайте луноходы там клиренс от 300мм) ) )
Алеша Попович
Тест-драйв обновленного Skoda Rapid: каприз молодости
Старый рапид был хорош, надо присмотреться к новому
Александр
Охлаждающая жидкость для Шкоды рапид
Розовый, красный, зеленый, какая разница? Ориентироваться на цвет нельзя, так как это краситель. Выбирать ож правильно по наличию допуска производителя. Советую coolstream g13, потому что допуск есть
BtwOfcAnyway
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Новый Skoda Rapid придется подождать три месяца
{{material_128367}}Сначала предполагалось, что новый Skoda Rapid поступит в продажу в начале 2020 года, некоторые говорили о марте. Сейчас глава российского офиса чешской марки Ян Прохазка в интервью журналистам «Авто Mail.ru» сообщил, что новинка выйдет на отечественный рынок в мае текущего года.Дизайн обновленного Skoda Rapid выполнен в стиле европейского хэчтбека Scala, который у нас продавать не планируют. У автомобиля характерная заостренная форма головной оптики и оформление кормы с крупными буквами «SKODA» на крышке багажника. В салоне появился новый двухспицевый руль и новая медиасистема с иной конфигурацией экрана. В качестве опции можно заказать цифровую приборную панель.В моторной гамме изменений не произошло. Рестайлинговый Rapid предлагается с прежним 1,6-литровым «атмосферником» MPI, доступным в двух вариантах форсировки: 90 и 110 сил. Двигатель работает в паре с «механикой» или АКПП. Сохранилась версия с турбомотором 1.4 TSI мощностью 125 сил и 7-ступенчатым «роботом» DSG. Информации о ценах пока нет. Сейчас базовый Skoda Rapid с 90-сильным мотором и «механикой» в комплектации Active стоит от 829 000 рублей.
2020-02-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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