Новый способ контроля скорости: водители Москвы сказали «да» (и это удивительно)
Фото: m24.ru
Согласно опросу исследовательской компании «Ромир», в котором приняли участие 500 пешеходов и водителей данных субъектов Федерации, именно так поступают соответственно 69% и 89% моторизованных граждан.
Анализ также показал: 62% москвичей и 72% жителей Подмосковья считают, что водители не соблюдают скоростной режим вне зоны контроля дорожных фотокамер. Большинство водителей признались, что контролируют скорость исключительно на тех участках дорог, где расположены комплексы фото- видеофиксации.
Респонденты, в основном, одобряют применение метода контроля средней скорости на протяженном участке дороги. Это, по мнению 64% водителей и 57% пешеходов в столице и ее окрестностях помогает сделать транспортный поток более равномерным и безопасным.
Принявшие участие в опросе считают данный способ контроля более «справедливым», поскольку водителей не наказывают за незначительные единичные превышения скорости.
Некоторые эксперты в области безопасности дорожного движения полагают, что метод контроля средней скорости мог бы обеспечить «более быстрое внедрение принципов безаварийного движения в потоке транспортных средств, за счет нейтрализации «мигрирующих» очагов ДТП».
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