Новый способ угнать автомобиль: через проводку фар

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Коварные преступники используют специально изготовленные устройства, которые подключают к жгуту проводов за фарой автомобиля. Как только прибор подключился к сети машины, злоумышленники могут разблокировать двери, завести мотор и уехать еще до того, как владелец поймет, что происходит.

О новом способе рассказал Ян Табор, британский специалист по противоугонным системам, у которого злоумышленники украли новенькую Toyota RAV4. За несколько дней до угона он обнаружил, что кто-то повредили его машину: отогнул бампер выдернул жгут фары. Ян не придал инциденту особого значения, посчитав, что злоумышленники хотели похитит бампер или фару. Но через пару дней кроссовер был угнан. Причем момент угона попал на видео уличной камеры. Злоумышленникам потребовалось не более пары минут.

Ян Табор стал изучать вопрос и выяснил, что в даркнете продаются специальные устройства, способные обмануть электронику большинства известных автопроизводителей: BMW, Cadillac, Chrysler, Fiat, Ford, GMC, Honda, Jeep, Jaguar, Lexus, Maserati, Nissan, Toyota и Volkswagen. Он немедленно купил прибор за 5 400 долларов и выяснил, что он состоит из дешевых деталей, а вся его ценность заключается в специальном коде.

Угонщику было достаточно просто подключить устройство к жгуту проводов за фарой автомобиля, а дальше специальная программа посылала в настоящую сеть CAN-шины сообщения, заставляя автомобиль думать, что присутствует доверенный ключ и можно отключить иммобилайзер, отпереть двери и завести мотор.

Упомянутые модели: Toyota RAV4 (от 1 281 000 Р )

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