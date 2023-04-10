Новый способ угнать автомобиль: через проводку фар
О новом способе рассказал Ян Табор, британский специалист по противоугонным системам, у которого злоумышленники украли новенькую Toyota RAV4. За несколько дней до угона он обнаружил, что кто-то повредили его машину: отогнул бампер выдернул жгут фары. Ян не придал инциденту особого значения, посчитав, что злоумышленники хотели похитит бампер или фару. Но через пару дней кроссовер был угнан. Причем момент угона попал на видео уличной камеры. Злоумышленникам потребовалось не более пары минут.
Ян Табор стал изучать вопрос и выяснил, что в даркнете продаются специальные устройства, способные обмануть электронику большинства известных автопроизводителей: BMW, Cadillac, Chrysler, Fiat, Ford, GMC, Honda, Jeep, Jaguar, Lexus, Maserati, Nissan, Toyota и Volkswagen. Он немедленно купил прибор за 5 400 долларов и выяснил, что он состоит из дешевых деталей, а вся его ценность заключается в специальном коде.
Угонщику было достаточно просто подключить устройство к жгуту проводов за фарой автомобиля, а дальше специальная программа посылала в настоящую сеть CAN-шины сообщения, заставляя автомобиль думать, что присутствует доверенный ключ и можно отключить иммобилайзер, отпереть двери и завести мотор.
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-
06.03.2023, 07:48
Названы самые востребованные в России подержанные автомобили: сколько они стоят
Эксперты «Авито Авто» проанализировали ситуацию, сложившуюся на вторичном авторынке в начале 2023 года, и назвали самые популярные марки и модели подержанных автомобилей.Читать далее
-
27.01.2023, 13:08
Tesla впервые ворвалась в ТОП-5 мировых бестселлеров (и пододвинула Toyota)
Аналитическое агентство Focus2move подвело итоги глобальных продаж новых легковых автомобилей за 2022 год. Нехватка чипов и пандемия продолжают вносить свои коррективы, однако они не помешали кроссоверу Tesla взлететь на 15 строчек вверх.Читать далее
-
07.01.2023, 10:00
Финны разочарованы результатами продаж в 2022 году: но кто же лидер?
За минувший год в Финляндии было зарегистрировано 81 698 новых легковых автомобилей. По признанию самих финнов, это откровенно немного. Снижение, по сравнению с предыдущим годом, составило 17,05%.Читать далее
-
14.12.2022, 09:13
9 из 15 кроссоверов провалили краш-тест после ужесточения требований к безопасности
Американский Страховой институт безопасности дорожного движения (IIHS) немного видоизменил стандартный краш-тест на лобовое столкновение с частичным перекрытием. В результате, для 9 из 15 кроссоверов испытание закончилось полным провалом. В прежней версии теста все они получили максимальную оценку «Хорошо».Читать далее
-
23.09.2022, 12:43
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