Ульяновский шинный завод освободили от многолетнего ареста

28 февраля 2026, 04:57
Новый старт для Cordiant: суд поставил точку в деле о пресс-формах
Новый старт для Cordiant: суд поставил точку в деле о пресс-формах
Финал эпопеи: суд снял арест с 1148 пресс-форм ульяновского шинного завода. После двух лет судебных разбирательств Cordiant отстоял право распоряжаться оборудованием. Производство выходит на новый уровень развития, расширения и укрепления позиций на рынке.
История вокруг ульяновского шинного завода, связанная с оспариванием сделок структур Bridgestone, получила финальную процессуальную точку. Арест с более чем тысячи пресс-форм снят — суды окончательно отказали прокуратуре в иске, открыв новые горизонты для развития предприятия, пишет Abn.agency.
Заместитель прокурора Ульяновской области ещё в 2024 году обратился в Арбитражный суд в интересах Российской Федерации. Ответчиками выступили «Бриджстоун Юроп НВ/СА», АО «С8 Промышленные активы», ООО «Кордиант Ульяновск» и Bridgestone Middle East & Africa. Надзорное ведомство требовало признать недействительными положения соглашения о локализации завода, а также пункты договоров купли-продажи долей в российских структурах концерна. Отдельный блок претензий касался сделки по продаже 977 исключённых и 171 боковой пресс-формы.
11 апреля 2024 года суд принял обеспечительные меры: на все 1 148 пресс-форм наложили арест. Актив оказался заморожен до завершения разбирательства. К делу привлекли третьих лиц — ООО «ВАВС», правительство РФ, правительство Ульяновской области и Минпромторг.
Ключевое решение вынесли 10 сентября 2025 года: Арбитражный суд Ульяновской области полностью отказал в удовлетворении иска. Апелляция в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд 26 января 2026 года поддержала этот вывод. После вступления решения в силу «Кордиант Ульяновск» обратился с ходатайством об отмене обеспечительных мер.
Определением от 18 февраля 2026 года суд отменил арест, введённый почти два года назад. Формальные ограничения на распоряжение пресс-формами сняты, судебная история завершена. Это решение открывает перед предприятием новые возможности: оборудование может быть использовано для расширения ассортимента, модернизации линий и укрепления позиций на внутреннем рынке.
Для ульяновского шинного кластера это важный сигнал: правовая определённость возвращает уверенность инвесторам и партнёрам. Завод, прошедший через сложный период неопределённости, теперь может сосредоточиться на главном — производстве качественной продукции, развитии технологий и создании рабочих мест. Снятые ограничения — это не просто процессуальный финал, а старт нового этапа в жизни предприятия.
