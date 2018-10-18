18 октября 2018, 14:18
Новый Subaru Forester: подробные комплектации и цены
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Российский офис Subaru опубликовал подробный прайс-лист на кроссовер Forester пятого поколения. Автомобиль предложат в шести комплектациях с двумя моторами на выбор. Цены колеблются в диапазоне от 1 959 000 рублей до 2 569 900 рублей.
Все комплектации подорожали до начала продаж на 20 000 рублей. Базовая версия Standart теперь стоит от 1 959 000 рублей. Десять дней назад была озвучена цена в 1 939 000 рублей. В список стандартного оборудования входят три подушки безопасности и шторки безопасности, климат-контроль, 6,5-дюймовый экран мультимедийной системы, датчики дождя и света, подогрев передних сидений, светодиодные фары, 17-дюймовые легкосплавные колесные диски.
На следующем уровне Сomfort (от 2 089 900 рублей) дополнительно появляются противотуманные фары, спойлер, 2-зонный «климат» и круиз-контроль, 8-дюймовый экран мультимедиа, камера заднего вида, подогрев руля и задних сидений.
Версия Elegance (от 2 209 900 рублей) отличается усиленной тонировкой остекления задних дверей и кожаным салоном, а также встроенной навигацией. Водителю предоставляется возможность доступа в автомобиль без ключа и запуска двигателя кнопкой.
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Топовые версии Elegance+ ES и Premium ES доступны только для кроссоверов с 2,5-литровым мотором (185 л.с.). Комплектация Elegance+ ES (от 2 429 900 рублей) по набору оборудования отличается от Elegance ES только металлическими накладками на педали и подрулевыми лепестками переключения передач. В максимальной комплектации Premium ES (от 2 569 900 рублей) появляются 18-дюймовые колесные диски, хромированные акценты в экстерьере, люк с электроприводом и премиальная аудиосистема Harman Kardon.
Дилеры Subaru начинают принимать предзаказы. Первый «живые» автомобили появятся в шоу-румах 15 ноября. Покупатели смогут выбирать из восьми оттенков кузова и четырех вариантов отделки салона. Увы, но нормальных продаж модели в нашей стране как не было, та и нет. Дороговато, однако...
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