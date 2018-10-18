18 октября 2018, 14:18

Новый Subaru Forester: подробные комплектации и цены

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Российский офис Subaru опубликовал подробный прайс-лист на кроссовер Forester пятого поколения. Автомобиль предложат в шести комплектациях с двумя моторами на выбор. Цены колеблются в диапазоне от 1 959 000 рублей до 2 569 900 рублей.
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  Новый Subaru Forester: подробные комплектации и цены Subaru Forester Новый Subaru Forester: подробные комплектации и цены Subaru Forester Новый Subaru Forester: подробные комплектации и цены Subaru Forester Новый Subaru Forester: подробные комплектации и цены
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Все комплектации подорожали до начала продаж на 20 000 рублей. Базовая версия Standart теперь стоит от 1 959 000 рублей. Десять дней назад была озвучена цена в 1 939 000 рублей. В список стандартного оборудования входят три подушки безопасности и шторки безопасности, климат-контроль, 6,5-дюймовый экран мультимедийной системы, датчики дождя и света, подогрев передних сидений, светодиодные фары, 17-дюймовые легкосплавные колесные диски.

На следующем уровне Сomfort (от 2 089 900 рублей) дополнительно появляются противотуманные фары, спойлер, 2-зонный «климат» и круиз-контроль, 8-дюймовый экран мультимедиа, камера заднего вида, подогрев руля и задних сидений.

Версия Elegance (от 2 209 900 рублей) отличается усиленной тонировкой остекления задних дверей и кожаным салоном, а также встроенной навигацией. Водителю предоставляется возможность доступа в автомобиль без ключа и запуска двигателя кнопкой.

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Покупатели нового Forester в версии Elegance ES (от 2 329 900 рублей) получат светодиодные ходовые огни и комплекс систем активной безопасности EyeSight. Он включает в себя богатый набор электронных помощников, например, адаптивный круиз-контроль, систему мониторинга состояния водителя и систему удержания в полосе движения. Кроме того, такой кроссовер оснащается пакетом систем, позволяющих обнаружить транспортные средства в ситуациях ограниченной видимости – в «слепых» зонах или при движении задним ходом.

Топовые версии Elegance+ ES и Premium ES доступны только для кроссоверов с 2,5-литровым мотором (185 л.с.). Комплектация Elegance+ ES (от 2 429 900 рублей) по набору оборудования отличается от Elegance ES только металлическими накладками на педали и подрулевыми лепестками переключения передач. В максимальной комплектации Premium ES (от 2 569 900 рублей) появляются 18-дюймовые колесные диски, хромированные акценты в экстерьере, люк с электроприводом и премиальная аудиосистема Harman Kardon.

Дилеры Subaru начинают принимать предзаказы. Первый «живые» автомобили появятся в шоу-румах 15 ноября. Покупатели смогут выбирать из восьми оттенков кузова и четырех вариантов отделки салона. Увы, но нормальных продаж модели в нашей стране как не было, та и нет. Дороговато, однако...
По собственной информации 110km.ru
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Форум Subaru Forester
| Взял нового форика 2015 г.в. 2.5л.с. с вариатором, мощи выше крыши, вариатор передачи переключает плавно, можно сказать не заметно, скорость авто набирает быстро. Подвеска настроена для наших "хороших" дорог, лежачих полицейских практически не слышно, на нем выезжаю в любую погоду, зимой при -25 заводится ...
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Достаточно крутая машина подходящая любому крутому мужику. Мощная и сильная и выглядит брутально. Цена конечно достаточно не маленькая, поэтому её не каждый может себе позволить. Качественно выполнена по всем меркам. Есть такая модель у друга, сам осматривал её составляющие, она даже внутри как то мощно ...
Константин
Subaru оценила Forester 2015
Считаю лесника лучшим автомобилем, по техническим характеристикам обошел всех своих одноклассников, отдаю предпочтение постоянному полному приводу и вариатору, практичный на любой дороге.
Андрей
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Новый Subaru Forester: подробные комплектации и цены
{{material_194694}}Все комплектации подорожали до начала продаж на 20 000 рублей. Базовая версия Standart теперь стоит от 1 959 000 рублей. Десять дней назад была озвучена цена в 1 939 000 рублей. В список стандартного оборудования входят три подушки безопасности и шторки безопасности, климат-контроль, 6,5-дюймовый экран мультимедийной системы, датчики дождя и света, подогрев передних сидений, светодиодные фары, 17-дюймовые легкосплавные колесные диски.На следующем уровне Сomfort (от 2 089 900 рублей) дополнительно появляются противотуманные фары, спойлер, 2-зонный «климат» и круиз-контроль, 8-дюймовый экран мультимедиа, камера заднего вида, подогрев руля и задних сидений.Версия Elegance (от 2 209 900 рублей) отличается усиленной тонировкой остекления задних дверей и кожаным салоном, а также встроенной навигацией. Водителю предоставляется возможность доступа в автомобиль без ключа и запуска двигателя кнопкой.{{material_122927}}Покупатели нового Forester в версии Elegance ES (от 2 329 900 рублей) получат светодиодные ходовые огни и комплекс систем активной безопасности EyeSight. Он включает в себя богатый набор электронных помощников, например, адаптивный круиз-контроль, систему мониторинга состояния водителя и систему удержания в полосе движения. Кроме того, такой кроссовер оснащается пакетом систем, позволяющих обнаружить транспортные средства в ситуациях ограниченной видимости – в «слепых» зонах или при движении задним ходом.Топовые версии Elegance+ ES и Premium ES доступны только для кроссоверов с 2,5-литровым мотором (185 л.с.). Комплектация Elegance+ ES (от 2 429 900 рублей) по набору оборудования отличается от Elegance ES только металлическими накладками на педали и подрулевыми лепестками переключения передач. В максимальной комплектации Premium ES (от 2 569 900 рублей) появляются 18-дюймовые колесные диски, хромированные акценты в экстерьере, люк с электроприводом и премиальная аудиосистема Harman Kardon.Дилеры Subaru начинают принимать предзаказы. Первый «живые» автомобили появятся в шоу-румах 15 ноября. Покупатели смогут выбирать из восьми оттенков кузова и четырех вариантов отделки салона. Увы, но нормальных продаж модели в нашей стране как не было, та и нет. Дороговато, однако...
2018-10-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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