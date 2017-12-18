18 декабря 2017, 13:27

Новый Subaru WRX появится в 2020 году

Год подходит к концу, и автопроизводители активно готовятся к январским автошоу. На одном из них – Токийском – будет представлен прототип нового поколения Subaru WRX.
^

Subaru WRX
Выпускается с 2014 г.
Новый 3 399 000 Р
Отзывов: 2
Спортивный седан олицетворяет собой «представления компании об удовольствии от вождения и безопасности». На модели Subaru продемонстрирует систему помощи водителю EyeSight. Внешне автомобиль выполнят в стилистике концепта Viziv Performance.

По словам главного дизайнера японского бренда Мамору Ишии, образ жизни клиентов меняется, поэтому важно постоянно реагировать на это. Например, сейчас активно внедряются автономные технологии, и многие потребители приветствуют это. При этом есть и те, кто для кого хочет самостоятельно водить машину.

В основу WRX следующей генерации ляжет платформа Subaru Global Platform. В силовую линейку войдут бензиновые двигатели различной мощности, а также гибридная силовая установка. Привод останется полным. Ожидается, что продажи спортивного седана начнутся на мировом авторынке в 2020 году.

Новинки и концепт кары Субару ВРХ

В избранное

Комментарии
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Subaru Tribeca
| Кому: Ирина Сначала хотел ответить вам однозначно покупайте. А начал анализировать и именно для девушки я бы не посоветовал. Хоть и имеется у этого автомобиля антизаносная система, срабатывает она на скользкой поверхности не на все 100%, а потому полностью положившись на неё, можно попасть впросак ...
Валерий
Форум Subaru Outback
Оппозитный движок конечно обладает хорошей развесовкой, агрессивным звуком, имеет низкий центр тяжести. Но я думаю алюминиевый блок цилиндров - не лучшее решение. К тому же, этот мотор никогда не откажется от возможности покушать масло. Поэтому мне в этом субарике нравится всё, но будь у меня возможность ...
GreatTest
Форум Subaru Forester
| Взял нового форика 2015 г.в. 2.5л.с. с вариатором, мощи выше крыши, вариатор передачи переключает плавно, можно сказать не заметно, скорость авто набирает быстро. Подвеска настроена для наших "хороших" дорог, лежачих полицейских практически не слышно, на нем выезжаю в любую погоду, зимой при -25 заводится ...
Сейчас в декабре 2015 тем
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Subaru Автомудрость Subaru АвтоПитер Subaru Дизайн и тюнинг Subaru Новинки и концепт кары Subaru Новости и акции автосалонов Subaru Автосалоны и дилеры марки Subaru Аренда и прокат авто марки Subaru Автоклубы и форумы автозавчастей марки Subaru Автосервисы и магазины автозапчастей марки Subaru
Главные материалы
Вспоминаем Mitsubishi Colt образца 1990-х
Вернули засады и знак «Ш». Итоги 2017-го, часть I
Как вы благодарите водителя, пропустившего Вас вперед?
Голосовать
Продажа Subaru WRX
Объявления о продаже Subaru WRX
Рейтинг по классам
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti FX30 и еще 9 моделей
Класс С
Lancia Delta и еще 73 модели
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti QX и еще 20 моделей
Класс Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 14 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Новый Subaru WRX появится в 2020 году
{{model_3403}} Спортивный седан олицетворяет собой «представления компании об удовольствии от вождения и безопасности». На модели Subaru продемонстрирует систему помощи водителю EyeSight. Внешне автомобиль выполнят в стилистике концепта Viziv Performance.По словам главного дизайнера японского бренда Мамору Ишии, образ жизни клиентов меняется, поэтому важно постоянно реагировать на это. Например, сейчас активно внедряются автономные технологии, и многие потребители приветствуют это. При этом есть и те, кто для кого хочет самостоятельно водить машину. В основу WRX следующей генерации ляжет платформа Subaru Global Platform. В силовую линейку войдут бензиновые двигатели различной мощности, а также гибридная силовая установка. Привод останется полным. Ожидается, что продажи спортивного седана начнутся на мировом авторынке в 2020 году.
2017-12-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Тольятти Тула Симферополь
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG