Новый Subaru WRX выйдет в сентябре: что известно о новинке?

Автосалон в Нью-Йорке планировали провести в 20-х числах августа, но затем перенесли его на весну 2022 года. В Subaru назвали новую дату премьеры Subaru WRX – 10 сентября. У маркетологов компании появился еще целый месяц на подготовительный «артобстрел» тизерами, чем они и не преминули воспользоваться.

Очередная партия официальных изображений показывает, что форма седана нового поколения не будет существенно отличаться от текущей модели. Мы также знаем, что автомобиль сохранит 6-ступенчатую механическую коробку передач. Эту информацию ранее официально подтвердили представители Subaru. По поводу мотора такой определенности нет. Ожидается, что автомобиль получит 2,4-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом FA24, который развивает свыше 300 лошадиных сил и имеет отсечку на 6 000 об/мин. Также автомобиль сохранит полный привод и классический рычаг ручного тормоза. В салоне останется контрастная красная строчка и отделка из алюминия.

По традиции, вслед на стандартным WRX на рынок выйдет более «злая» версия WRX STI. Первоначально ходили слухи, что из той же 2,4-литровой «турбочетверки» выжмут свыше 400 сил, но сейчас все чаще звучат более скромные цифры – 350 сил. В любом случае, этого будет вполне достаточно для острых ощущений за рулем спорткара.

The all-new 2022 Subaru WRX®. The rally legend for the next generation. Coming September 10. Visit https://t.co/vjI4S5BZMJ to learn more. #SubaruWRX pic.twitter.com/LQ2xCAZiY4