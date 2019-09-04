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4 сентября 2019, 00:26
Новый суперкар Lamborghini Sian оказался гибридом
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Фото: Lamborghini
Компания Lamborghini представила свой первый серийный гибридный суперкар. Автомобиль построен на базе мощного Aventador SVJ и может развивать до 819 л.с. Публике новинку покажут на автосалоне во Франкфурте.
Фото: Lamborghini
Фото: Lamborghini
Фото: Lamborghini
Фото: Lamborghini
Фото: Lamborghini
Фото: Lamborghini
Фото: Lamborghini
Фото: Lamborghini
Фото: Lamborghini
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Двигатель сочетается с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач ISR (Independent Shifting Rods) и интеллектуальной системой полного привода с задним самоблокирующимся дифференциалом. Вместо традиционного аккумулятора Sian получил более легкий и эффективный суперконденсатор. Масса автомобиля - 1 622 килограмма. Развесовка по осям, как у «Авентадора» - 43:57 в пользу задней оси.
При более высокой по сравнению с SVJ мощности, время разгона от 0 до 100 км/ч у суперкаров одинаковое и составляет 2,8 секунды. Максимальная скорость равна 350 км/ч. Но преимущество Sian проявляется при разгоне от 30 до 60 км/ч (0,2 секунды) или от 70 до 120 км/ч (1,2 секунды).
Название модели Sian произошло от слова, означающего на болонском диалекте электрический разряд или молнию. С точки зрения дизайна Sian позаимствовал многие решения у концепт-кара Terzo Millennio. Цифры «63» на карбоновых «плавниках» сзади означают, что именно столько экземпляров новинки планируется выпустить. Все они уже распроданы несмотря на солидную стартовую цену в 3,6 млн долларов.
Комментарии
Комментарии пользователей
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Блин, езжу на работу - быстро, но бензину много жрет собака, наверно придется поменять на малолитражку с гибридом.
значит в России все хорошо, вот только на дорогах их не прибавилось
Потрясающий дизайн. Глаза испытывают огромное удовольствие!
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