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4 сентября 2019, 00:26

Новый суперкар Lamborghini Sian оказался гибридом

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Фото: Lamborghini
Компания Lamborghini представила свой первый серийный гибридный суперкар. Автомобиль построен на базе мощного Aventador SVJ и может развивать до 819 л.с. Публике новинку покажут на автосалоне во Франкфурте.
Новый суперкар Lamborghini Sian оказался гибридом

Фото: Lamborghini

Новый суперкар Lamborghini Sian оказался гибридом

Фото: Lamborghini

Новый суперкар Lamborghini Sian оказался гибридом

Фото: Lamborghini

Новый суперкар Lamborghini Sian оказался гибридом

Фото: Lamborghini

Новый суперкар Lamborghini Sian оказался гибридом

Фото: Lamborghini

Новый суперкар Lamborghini Sian оказался гибридом

Фото: Lamborghini

Новый суперкар Lamborghini Sian оказался гибридом

Фото: Lamborghini

Новый суперкар Lamborghini Sian оказался гибридом

Фото: Lamborghini

Новый суперкар Lamborghini Sian оказался гибридом

Фото: Lamborghini

Новый суперкар Lamborghini Sian оказался гибридом
Новый суперкар Lamborghini Sian оказался гибридом
Новый суперкар Lamborghini Sian оказался гибридом
Новый суперкар Lamborghini Sian оказался гибридом
Новый суперкар Lamborghini Sian оказался гибридом
Новый суперкар Lamborghini Sian оказался гибридом
Новый суперкар Lamborghini Sian оказался гибридом
Новый суперкар Lamborghini Sian оказался гибридом
Новый суперкар Lamborghini Sian оказался гибридом
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Сразу о главном. Lamborghini Sian оснастили тем же 6,5-литровым атмосферным V12, что и Aventador SVJ. Но сейчас его дополнили системой mild hybrid на основе 48-вольтовой электросети, которая добавляет 34 лошадиные силы. В итоге, суммарная пиковая отдача суперкара возросла до 819 л.с., что превращает Sian в самый мощный серийный автомобиль Lamborghini. До сих пор пальма первенства принадлежала все тому же 770-сильному Aventador SVJ.

Двигатель сочетается с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач ISR (Independent Shifting Rods) и интеллектуальной системой полного привода с задним самоблокирующимся дифференциалом. Вместо традиционного аккумулятора Sian получил более легкий и эффективный суперконденсатор. Масса автомобиля - 1 622 килограмма. Развесовка по осям, как у «Авентадора» - 43:57 в пользу задней оси.

При более высокой по сравнению с SVJ мощности, время разгона от 0 до 100 км/ч у суперкаров одинаковое и составляет 2,8 секунды. Максимальная скорость равна 350 км/ч. Но преимущество Sian проявляется при разгоне от 30 до 60 км/ч (0,2 секунды) или от 70 до 120 км/ч (1,2 секунды).

Название модели Sian произошло от слова, означающего на болонском диалекте электрический разряд или молнию. С точки зрения дизайна Sian позаимствовал многие решения у концепт-кара Terzo Millennio. Цифры «63» на карбоновых «плавниках» сзади означают, что именно столько экземпляров новинки планируется выпустить. Все они уже распроданы несмотря на солидную стартовую цену в 3,6 млн долларов.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Lamborghini Reventon
Блин, езжу на работу - быстро, но бензину много жрет собака, наверно придется поменять на малолитражку с гибридом.
lamba
Российские продажи Lamborghini выросли в 4 раза
значит в России все хорошо, вот только на дорогах их не прибавилось
niki93
Ателье Mansory представило очень злой Lamborghini Urus
Потрясающий дизайн. Глаза испытывают огромное удовольствие!
Wraithlord
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Новый суперкар Lamborghini Sian оказался гибридом
{{material_127328}}Сразу о главном. Lamborghini Sian оснастили тем же 6,5-литровым атмосферным V12, что и Aventador SVJ. Но сейчас его дополнили системой mild hybrid на основе 48-вольтовой электросети, которая добавляет 34 лошадиные силы. В итоге, суммарная пиковая отдача суперкара возросла до 819 л.с., что превращает Sian в самый мощный серийный автомобиль Lamborghini. До сих пор пальма первенства принадлежала все тому же 770-сильному Aventador SVJ.Двигатель сочетается с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач ISR (Independent Shifting Rods) и интеллектуальной системой полного привода с задним самоблокирующимся дифференциалом. Вместо традиционного аккумулятора Sian получил более легкий и эффективный суперконденсатор. Масса автомобиля - 1 622 килограмма. Развесовка по осям, как у «Авентадора» - 43:57 в пользу задней оси.При более высокой по сравнению с SVJ мощности, время разгона от 0 до 100 км/ч у суперкаров одинаковое и составляет 2,8 секунды. Максимальная скорость равна 350 км/ч. Но преимущество Sian проявляется при разгоне от 30 до 60 км/ч (0,2 секунды) или от 70 до 120 км/ч (1,2 секунды).Название модели Sian произошло от слова, означающего на болонском диалекте электрический разряд или молнию. С точки зрения дизайна Sian позаимствовал многие решения у концепт-кара Terzo Millennio. Цифры «63» на карбоновых «плавниках» сзади означают, что именно столько экземпляров новинки планируется выпустить. Все они уже распроданы несмотря на солидную стартовую цену в 3,6 млн долларов.
2019-09-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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