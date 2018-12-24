24 декабря 2018, 09:46

Новый суперкар Tesla Roadster показали на видео

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В Сети появилось вдохновенное видео, раскрывающее во всей красе электрический родстер Tesla Roadster второго поколения. Сам автомобиль выйдет на рынок еще не скоро. Старт серийного производства намечен на 2020 год, но все мы знаем, что Tesla регулярно выбивается из графика.
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Компания Tesla опубликовала видео тестовых заездов родстера Tesla Roadster второго поколения. Электрокар мчится ...
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Опубликованное видео не является официальным. Его создал один поклонников марки. В основу ролика, озаглавленного «Сказка света», легли многочисленные рендеры новинки, сообщает портал Speedme.ru. Поэтому серийная версия не обязательно будет идентична родстеру, показанному на видео. 

Луч света выхватывает из темноты отдельные фрагменты родстера, постепенно освещая весь автомобиль. «Свет всегда найдет способ явить истинную мощь», - говорится в видео. И действительно, динамические характеристики нового Tesla Roadster обещают быть впечатляющими.

Ожидается, что максимальный крутящий момент электрической силовой установки составит 10 000 Нм. С места до 100 км/ч родстер сможет разогнаться за 1,9 секунды. Дистанцию в четверть мили (402 метра) он будет покрывать за 8,8 секунды. Максимальная скорость составит 400 км/ч, а запас хода будет приближаться к 1000 километров. Стартовая цена – 200 000 долларов и заказы уже принимаются.

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Новый суперкар Tesla Roadster показали на видео
{{material_125258}}Опубликованное видео не является официальным. Его создал один поклонников марки. В основу ролика, озаглавленного «Сказка света», легли многочисленные рендеры новинки, сообщает портал Speedme.ru. Поэтому серийная версия не обязательно будет идентична родстеру, показанному на видео. Луч света выхватывает из темноты отдельные фрагменты родстера, постепенно освещая весь автомобиль. «Свет всегда найдет способ явить истинную мощь», - говорится в видео. И действительно, динамические характеристики нового Tesla Roadster обещают быть впечатляющими.Ожидается, что максимальный крутящий момент электрической силовой установки составит 10 000 Нм. С места до 100 км/ч родстер сможет разогнаться за 1,9 секунды. Дистанцию в четверть мили (402 метра) он будет покрывать за 8,8 секунды. Максимальная скорость составит 400 км/ч, а запас хода будет приближаться к 1000 километров. Стартовая цена – 200 000 долларов и заказы уже принимаются.
2018-12-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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