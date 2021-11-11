Новый Suzuki Celerio не достанется ни Европе, ни России
Фото: Suzuki
Свежий Celerio базируется на совершенно новой платформе Heartect, которую разделяют Ignis и Swift, и, по мнению производителя, является самым экономичным автомобилем с бензиновым двигателем... на индийском рынке.
Компания «усадила» в моторный отсек компактный 3-цилиндровый двигатель объемом 998 куб. см, который передает 67 л.с. мощности и 89 Нм крутящего момента на передние колеса через 5-ступенчатую механическую коробку передач. В этой версии 800-килограммовый Celerio потребляет всего 3,7 л/100 км.
Новый Celerio немного подрос, по сравнению со своим предшественником. Сегодня длина автомобильчика составляет 3,7 метра, что на 10 см больше, чем у прежнего Celerio, который еще продавался в Европе.
Автомобиль имеет подчеркнуто круглые формы, которые в Suzuki описывают как 3D-органический скульптурный дизайн. «Мордочка» теперь чуть как будто чуть выше, чем у предыдущей модели, и выглядит она немного легкомысленно за счет выпуклых фар, круглой решетки радиатора и формы бампера. Багажное отделение, по понятным причинам, скромное – всего 313 литров, однако влезает в него заметно больше скарба, чем было до сих пор (254 литра).
В зависимости от выбранной версии устанавливается 7-дюймовый информационно-развлекательный дисплей. Стандартное оснащение включает кондиционер, 2 подушки безопасности и датчики парковки.
В Европу «дутыш» не приедет, слишком слабенькими до сих пор были его продажи. Так, например, в сытых Нидерландах в период с 2014 по 202 годы удалось продать всего 12 574 Celerio. При этом, как отмечает местная пресса, самым урожайным оказался первый полный год продаж, поскольку 2015-й стал единственным годом, когда Suzuki реализовала более 3000 автомобилей.
Естественно, не светит с новым Celerio и нашему рынку. В пресс-службе московского офиса Suzuki на запрос корреспондента 110km.ru ответили так: «Мы регулярно обсуждаем с производителем вопрос расширения модельного ряда. С учетом особенностей японского подхода к работе все идет не так быстро, при этом очень основательно, мы пока в стадии ожидания».
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