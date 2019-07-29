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29 июля 2019, 12:50

Новый Suzuki Jimny: первая информация о ценах

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Продажи Suzuki Jimny четвертого поколения начнутся в августе. Официально цены пока не называются. Но неофициально некоторым потенциальным покупателям предлагают уже сейчас оформить предзаказ на один из трех вариантов внедорожника. Цена базовой комплектации GL начинается от 1 359 000 рублей, топовой GLX – от 1 569 000 рублей.
Новый Suzuki Jimny первая информация о ценах
Новый Suzuki Jimny первая информация о ценах
Новый Suzuki Jimny первая информация о ценах
Новый Suzuki Jimny первая информация о ценах
Новый Suzuki Jimny первая информация о ценах
Новый Suzuki Jimny первая информация о ценах
Новый Suzuki Jimny первая информация о ценах
Новый Suzuki Jimny первая информация о ценах
Новый Suzuki Jimny первая информация о ценах
Новый Suzuki Jimny первая информация о ценах
Новый Suzuki Jimny первая информация о ценах
Новый Suzuki Jimny первая информация о ценах
Новый Suzuki Jimny первая информация о ценах
Новый Suzuki Jimny первая информация о ценах
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Насколько данная информация соответствует действительности, узнаем уже через пару дней. Официальная российская премьера нового Suzuki Jimny намечена на 1 августа. Но журналисты российской версии Motor1 отследили предприимчивого сотрудника одного из московских мультибрендовых дилерских центров, который через Instagram сообщает заинтересованным клиентам подробности прайс-листа и предлагает оформить предварительный заказ.

Выбора по моторам не будет. Все Suzuki Jimny для российского рынка оснащены 1,5-литровым двигателем мощностью 102 л.с. Предполагается, что базовый внедорожник в комплектации GL с 5-ступенчатой «механикой» будет стоить от 1 359 000 рублей. В список стандартного оснащения входят ABS и ESP, система помощи при старте в гору и помощи на спуске, система контроля давления в шинах и система помощи при экстренном торможении, а также модуль ЭРА-ГЛОНАСС. За аналогичный автомобиль с 4-диапазонным «автоматом» придется доплатить 60 000 рублей. Топовая комплектация GLX положена только внедорожникам с автоматической «коробкой» и стоит от 1 569 000 рублей.

В первой российской партии Suzuki Jimny будут только версии с «механикой». Если оформить предзаказ прямо сейчас, есть шанс получить свой автомобиль уже в конце августа. Всего в течение ближайших нескольких месяцев ожидается поступление трех партий. Ранее сообщалось, что квота для России на 2019 год не превысит 1 400 экземпляров или по 25 Jimny на дилера.


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Новый Suzuki Jimny: первая информация о ценах
{{material_126489}}Насколько данная информация соответствует действительности, узнаем уже через пару дней. Официальная российская премьера нового Suzuki Jimny намечена на 1 августа. Но журналисты российской версии Motor1 отследили предприимчивого сотрудника одного из московских мультибрендовых дилерских центров, который через Instagram сообщает заинтересованным клиентам подробности прайс-листа и предлагает оформить предварительный заказ.Выбора по моторам не будет. Все Suzuki Jimny для российского рынка оснащены 1,5-литровым двигателем мощностью 102 л.с. Предполагается, что базовый внедорожник в комплектации GL с 5-ступенчатой «механикой» будет стоить от 1 359 000 рублей. В список стандартного оснащения входят ABS и ESP, система помощи при старте в гору и помощи на спуске, система контроля давления в шинах и система помощи при экстренном торможении, а также модуль ЭРА-ГЛОНАСС. За аналогичный автомобиль с 4-диапазонным «автоматом» придется доплатить 60 000 рублей. Топовая комплектация GLX положена только внедорожникам с автоматической «коробкой» и стоит от 1 569 000 рублей.В первой российской партии Suzuki Jimny будут только версии с «механикой». Если оформить предзаказ прямо сейчас, есть шанс получить свой автомобиль уже в конце августа. Всего в течение ближайших нескольких месяцев ожидается поступление трех партий. Ранее сообщалось, что квота для России на 2019 год не превысит 1 400 экземпляров или по 25 Jimny на дилера.
2019-07-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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