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26 ноября 2019, 14:20

Новый Suzuki Jimny подорожал на 30 000 рублей

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Фото: Suzuki
Внедорожник Suzuki Jimny нового поколения, продажи которого стартовали в России в августе 2019 года, подорожал во всех комплектациях на 30 000 рублей. Теперь самая доступная версия GL с механической коробкой передач стоит от 1 389 000 рублей.
Новый Suzuki Jimny подорожал на 30 000 рублей

Фото: Suzuki

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Специалисты аналитического агентства «Автостат» в ходе традиционного мониторинга цен на новые легковые автомобили выяснили, что новый Suzuki Jimny прибавил по 30 000 рублей во всех комплектациях. Автомобиль предлагается с безальтернативным 1,5-литровым бензиновым «атмосферником» мощностью 102 л.с., который может работать в паре как с 5-ступенчатой МКПП, так и с 4-диапазонным «автоматом» Aisin. Привод – полный по умолчанию.

После подорожания базовый Jimny в комплектации GL с «механикой» стоит от 1 389 000 рублей, а с «автоматом» – от 1 449 000 рублей. В более «богатой» комплектации GLX, которая доступна только с АКПП, внедорожник стоит от 1 599 000 рублей. Такие автомобили отличаются светодиодной оптикой, легкосплавными дисками, медиасистемой с 7-дюймовым экраном, кожаной отделкой руля, круиз-контролем и климат-контролем, а также еще целым рядом приятных опций.

Российские продажи Jimny четвертого поколения стартовали 1 августа 2019 года. Спрос на внедорожник оказался рекордным. В первый же месяц было продано 127 экземпляров или почти в 8 раз больше, чем в августе 2018 года (+694%). Новинке прочат роль главного «локомотива» продаж в нынешнем году.


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Форум Suzuki Jimny
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Новый Suzuki Jimny подорожал на 30 000 рублей
{{material_127452}}Специалисты аналитического агентства «Автостат» в ходе традиционного мониторинга цен на новые легковые автомобили выяснили, что новый Suzuki Jimny прибавил по 30 000 рублей во всех комплектациях. Автомобиль предлагается с безальтернативным 1,5-литровым бензиновым «атмосферником» мощностью 102 л.с., который может работать в паре как с 5-ступенчатой МКПП, так и с 4-диапазонным «автоматом» Aisin. Привод – полный по умолчанию.После подорожания базовый Jimny в комплектации GL с «механикой» стоит от 1 389 000 рублей, а с «автоматом» – от 1 449 000 рублей. В более «богатой» комплектации GLX, которая доступна только с АКПП, внедорожник стоит от 1 599 000 рублей. Такие автомобили отличаются светодиодной оптикой, легкосплавными дисками, медиасистемой с 7-дюймовым экраном, кожаной отделкой руля, круиз-контролем и климат-контролем, а также еще целым рядом приятных опций.Российские продажи Jimny четвертого поколения стартовали 1 августа 2019 года. Спрос на внедорожник оказался рекордным. В первый же месяц было продано 127 экземпляров или почти в 8 раз больше, чем в августе 2018 года (+694%). Новинке прочат роль главного «локомотива» продаж в нынешнем году.
2019-11-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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