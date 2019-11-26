26 ноября 2019, 14:20
Новый Suzuki Jimny подорожал на 30 000 рублей
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Фото: Suzuki
Внедорожник Suzuki Jimny нового поколения, продажи которого стартовали в России в августе 2019 года, подорожал во всех комплектациях на 30 000 рублей. Теперь самая доступная версия GL с механической коробкой передач стоит от 1 389 000 рублей.
Фото: Suzuki
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После подорожания базовый Jimny в комплектации GL с «механикой» стоит от 1 389 000 рублей, а с «автоматом» – от 1 449 000 рублей. В более «богатой» комплектации GLX, которая доступна только с АКПП, внедорожник стоит от 1 599 000 рублей. Такие автомобили отличаются светодиодной оптикой, легкосплавными дисками, медиасистемой с 7-дюймовым экраном, кожаной отделкой руля, круиз-контролем и климат-контролем, а также еще целым рядом приятных опций.
Российские продажи Jimny четвертого поколения стартовали 1 августа 2019 года. Спрос на внедорожник оказался рекордным. В первый же месяц было продано 127 экземпляров или почти в 8 раз больше, чем в августе 2018 года (+694%). Новинке прочат роль главного «локомотива» продаж в нынешнем году.
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