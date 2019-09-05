Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
5 сентября 2019, 08:25

Новый Suzuki Jimny пользуется в России успехом

  • 28
  • 0
 
Российский офис Suzuki подвел первые итоги продаж Jimny четвертого поколения. В августе отечественные дилеры продали почти в 8 раз больше новых внедорожников, чем годом ранее.
Новый Suzuki Jimny пользуется в России успехом

 

Новый Suzuki Jimny пользуется в России успехом

 

Новый Suzuki Jimny пользуется в России успехом

 

Новый Suzuki Jimny пользуется в России успехом

 

Новый Suzuki Jimny пользуется в России успехом

 

Новый Suzuki Jimny пользуется в России успехом

 

Новый Suzuki Jimny пользуется в России успехом

 

Новый Suzuki Jimny пользуется в России успехом
Новый Suzuki Jimny пользуется в России успехом
Новый Suzuki Jimny пользуется в России успехом
Новый Suzuki Jimny пользуется в России успехом
Новый Suzuki Jimny пользуется в России успехом
Новый Suzuki Jimny пользуется в России успехом
Новый Suzuki Jimny пользуется в России успехом
Ранее мы писали
Российский офис Suzuki назвал дату российской премьеры внедорожника Jimny нового поколения. Новинку представят ...
Читать далее
Компания «Сузуки Мотор Рус» выразила удовлетворение продажами внедорожника Jimny, которые начались в России 1 августа 2019 года. В первый же месяц дилеры реализовали 127 экземпляров, что на 694% больше, чем в августе 2018-го. Новинке прочат роль главного «локомотива» продаж в нынешнем году. Всего же по итогам года в Suzuki рассчитывают реализовать на российском рынке не менее 8,5 тысяч автомобилей марки.

Отечественным покупателям предлагают новый Jimny в двух комплектациях – GL и GLX. Выбора по моторам нет. Внедорожник оснащается безальтернативным 1,5-литровым «атмосферником» мощностью 102 л.с. Базовая версия GL с 5-ступенчатой «механикой» стоит от 1 359 000 рублей. В список стандартного оснащения входят ABS и ESP, система помощи при старте в гору и помощи на спуске, система контроля давления в шинах и система помощи при экстренном торможении, а также модуль ЭРА-ГЛОНАСС. За аналогичный автомобиль с 4-диапазонным «автоматом» придется доплатить 60 000 рублей. Топовая комплектация GLX положена только внедорожникам с автоматической «коробкой» и стоит от 1 569 000 рублей.

Юта Такахаси, генеральный директор ООО «Сузуки Мотор Рус», « Jimny, несомненно, сыграл большую роль в итоговых цифрах августа. Этот автомобиль в России ждали год. Но надо отметить, что наш флагман Vitara по-прежнему востребован среди клиентов. »
Юта Такахаси, генеральный директор ООО «Сузуки Мотор Рус»,

Пока бестселлером Suzuki в России остается кроссовер Vitara. В августе на модели остановили свой выбор 374 покупателя. Кроссовер Suzuki SX4 разошелся в прошлом месяце тиражом в 88 экземпляров. Всего с января по август дилеры реализовали 2 984 автомобиля Suzuki или на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Suzuki Jimny
Suzuki Jimny 2006 г.в. немного несуразный на вид, это мой не основной автомобиль, его я использую для экспедиций и путешествий по непроходимым местам. Ломался, но это от того, что заезжал я настолько далеко, где слово дорога давно позабыли. Также неоценимыми в городе являются следующие характеристики ...
Вадим
Названы лучшие внедорожники для трофи-рейда
Гыыыы... Паджеро внедорожник) ) ) самый что ни на есть паркетник.
Павел
В Сети появились первые фото Suzuki Jimny 2018 без камуфляжа
Японцы с дуба рухнули. дизайн гадкий ! Музыка в клипе забойная.
Людмила
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Сузуки
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Сентябрь для автомобилистов: на что обратить внимание
Главные новинки ушедшего лета 2019
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Продажа Suzuki Jimny
Объявления о продаже Suzuki Jimny
Рейтинг по классам
Класс F Luxury
Bentley Arnage и еще 13 моделей
Класс Спортивные внедорожники
BMW X5M и еще 1 модель
Класс Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 18 моделей
Класс Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 7 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Новый Suzuki Jimny пользуется в России успехом
{{material_127070}}Компания «Сузуки Мотор Рус» выразила удовлетворение продажами внедорожника Jimny, которые начались в России 1 августа 2019 года. В первый же месяц дилеры реализовали 127 экземпляров, что на 694% больше, чем в августе 2018-го. Новинке прочат роль главного «локомотива» продаж в нынешнем году. Всего же по итогам года в Suzuki рассчитывают реализовать на российском рынке не менее 8,5 тысяч автомобилей марки.Отечественным покупателям предлагают новый Jimny в двух комплектациях – GL и GLX. Выбора по моторам нет. Внедорожник оснащается безальтернативным 1,5-литровым «атмосферником» мощностью 102 л.с. Базовая версия GL с 5-ступенчатой «механикой» стоит от 1 359 000 рублей. В список стандартного оснащения входят ABS и ESP, система помощи при старте в гору и помощи на спуске, система контроля давления в шинах и система помощи при экстренном торможении, а также модуль ЭРА-ГЛОНАСС. За аналогичный автомобиль с 4-диапазонным «автоматом» придется доплатить 60 000 рублей. Топовая комплектация GLX положена только внедорожникам с автоматической «коробкой» и стоит от 1 569 000 рублей.{{person_172_ Jimny, несомненно, сыграл большую роль в итоговых цифрах августа. Этот автомобиль в России ждали год. Но надо отметить, что наш флагман Vitara по-прежнему востребован среди клиентов.}}Пока бестселлером Suzuki в России остается кроссовер Vitara. В августе на модели остановили свой выбор 374 покупателя. Кроссовер Suzuki SX4 разошелся в прошлом месяце тиражом в 88 экземпляров. Всего с января по август дилеры реализовали 2 984 автомобиля Suzuki или на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
2019-09-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Тюмень Магнитогорск Волгоград
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.