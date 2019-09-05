5 сентября 2019, 08:25
Новый Suzuki Jimny пользуется в России успехом
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Российский офис Suzuki подвел первые итоги продаж Jimny четвертого поколения. В августе отечественные дилеры продали почти в 8 раз больше новых внедорожников, чем годом ранее.
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Отечественным покупателям предлагают новый Jimny в двух комплектациях – GL и GLX. Выбора по моторам нет. Внедорожник оснащается безальтернативным 1,5-литровым «атмосферником» мощностью 102 л.с. Базовая версия GL с 5-ступенчатой «механикой» стоит от 1 359 000 рублей. В список стандартного оснащения входят ABS и ESP, система помощи при старте в гору и помощи на спуске, система контроля давления в шинах и система помощи при экстренном торможении, а также модуль ЭРА-ГЛОНАСС. За аналогичный автомобиль с 4-диапазонным «автоматом» придется доплатить 60 000 рублей. Топовая комплектация GLX положена только внедорожникам с автоматической «коробкой» и стоит от 1 569 000 рублей.
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Jimny, несомненно, сыграл большую роль в итоговых цифрах августа. Этот автомобиль в России ждали год. Но надо отметить, что наш флагман Vitara по-прежнему востребован среди клиентов.
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Юта Такахаси, генеральный директор ООО «Сузуки Мотор Рус»,
Пока бестселлером Suzuki в России остается кроссовер Vitara. В августе на модели остановили свой выбор 374 покупателя. Кроссовер Suzuki SX4 разошелся в прошлом месяце тиражом в 88 экземпляров. Всего с января по август дилеры реализовали 2 984 автомобиля Suzuki или на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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