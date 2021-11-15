Новый Suzuki SX4 рассекретили накануне премьеры: фото
Фото: Suzuki Garage
Фото: Suzuki Garage
Фото: Suzuki Garage
Фото: Suzuki Garage
Фото: Suzuki Garage
Фото: Suzuki Garage
Новый Suzuki SX4 получил полностью переработанный, более современный дизайн, а на корме появились L-образные задние фонари, соединенные горизонтальной планкой. Кроссовер выглядит значительно крупнее предшественника. На одном из шпионских фото новый Suzuki SX4 стоит рядом с Vitara, и кажется, что автомобили одинакового размера. Никаких технических подробностей о новинке пока нет. Автомобиль текущего поколения продается в России с 1,6-литровым «атмосферником» (117 л.с.) или с 1,4-литровым турбомотором (140 л.с.). Цены начинаются от 1 749 000 рублей.
- 1 599 000 РSuzuki SX4 2019 в Москве
- 800 000 РSuzuki SX4 2012 в Москве
- 1 350 000 РSuzuki SX4 2016 в Москве
- 749 800 РSuzuki SX4 2009 в Москве
- 1 490 000 РSuzuki SX4 2017 в Москве
- 469 000 РSuzuki SX4 2006 в Москве
- 479 000 РSuzuki SX4 2006 в Москве
- 948 000 РSuzuki SX4 2014 в Москве
- 797 000 РSuzuki SX4 2010 в Москве
- 999 000 РSuzuki SX4 2014 в Москве
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