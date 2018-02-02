2 февраля 2018, 11:06

Новый Volkswagen Teramont скоро в России

Уже весной компания Volkswagen представит на российском рынке абсолютно новый для нас 7-местный кроссовер Teramont. Его основными конкурентами станут Toyota Highlander и Ford Explorer. Флагманский Touareg третьего поколения появится в салонах российских дилеров VW в середине лета.
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  Новый Volkswagen Teramont скоро в России Volkswagen Новый Volkswagen Teramont скоро в России
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Volkswagen Touareg
Выпускается с 2002 г.
Новый от 2 820 000 до 3 890 000 Р
Отзывов: 8
Кроссовер Teramont, самый крупный в линейке Volkswagen, дебютировал в США осенью 2016 года под именем Atlas. Он занимает на рынке достаточно узкую нишу, около 5%. Но руководство компании твердо верит в его потенциал, поэтому и решилось привезти новинку в Россию. В российском представительстве VW уже определились с комплектациями и ценами. Обнародовать их обещают ближе к старту продаж в мае нынешнего года. 

Известно лишь, что российским покупателями предложат на выбор два варианта моторов: турбированный объемом 2 литра и мощностью 238 л.с. и 3,6-литровый атмосферный VR6 мощностью 280 л.с. Оба агрегата бензиновые. Дизелей в линейке Teramont пока нет. Кроссоверы для России будут собирать в США, на заводе VW в Чаттануга, штат Теннеси.

Новое, третье по счету, поколение Volkswagen Touareg построят на модульном шасси MLB. Оно также легло в основу новых Porsche Cayenne и Audi Q7. Габаритная длина новинки составит около 4 950 мм. Touareg получит полностью светодиодную оптику по кругу. Называние модели теперь будет красоваться по центру крышки багажника, как у Porsche. Все подробности узнаем в апреле на автомобильной выставке в Пекине. Продажи в России начнутся в середине лета.
Новинки и концепт кары VW, Фольксваген

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Новый Volkswagen Teramont скоро в России
{{model_1414}}Кроссовер Teramont, самый крупный в линейке Volkswagen, дебютировал в США осенью 2016 года под именем Atlas. Он занимает на рынке достаточно узкую нишу, около 5%. Но руководство компании твердо верит в его потенциал, поэтому и решилось привезти новинку в Россию. В российском представительстве VW уже определились с комплектациями и ценами. Обнародовать их обещают ближе к старту продаж в мае нынешнего года. Известно лишь, что российским покупателями предложат на выбор два варианта моторов: турбированный объемом 2 литра и мощностью 238 л.с. и 3,6-литровый атмосферный VR6 мощностью 280 л.с. Оба агрегата бензиновые. Дизелей в линейке Teramont пока нет. Кроссоверы для России будут собирать в США, на заводе VW в Чаттануга, штат Теннеси.Новое, третье по счету, поколение Volkswagen Touareg построят на модульном шасси MLB. Оно также легло в основу новых Porsche Cayenne и Audi Q7. Габаритная длина новинки составит около 4 950 мм. Touareg получит полностью светодиодную оптику по кругу. Называние модели теперь будет красоваться по центру крышки багажника, как у Porsche. Все подробности узнаем в апреле на автомобильной выставке в Пекине. Продажи в России начнутся в середине лета.
2018-02-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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