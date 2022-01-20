Новый Toyota Land Cruiser 300 придется ждать 4 года
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Новый Toyota Land Cruiser пользуется высоким спросом не только в Японии, но и по всему миру. Японские дилеры и раньше предупреждали клиентов, что ждать заказанный автомобиль придется несколько лет. Сейчас компания опубликовала официальное сообщение. Ажиотажный спрос и периодические остановки конвейера из-за нехватки электронных компонентов растягивают лист ожидания по наиболее востребованным комплектациям до 2026 года.
Еще летом Toyota пыталась хоть как-то исправить положение и просила всех покупателей подписывать соглашение, по которому им было запрещено перепродавать автомобили в течение первого года. Данная мера была направлена на борьбу с перекупщиками и спекулянтами.
В России ситуация с Land Cruiser 300 обстоит несколько иначе. У многих дилеров внедорожники есть даже в наличии, но продают их существенного дороже рекомендованной автопроизводителем розничной цены.
- 2 950 000 РToyota Land Cruiser 2011 в Москве
- 2 665 000 РToyota Land Cruiser 2006 в Москве
- 2 970 000 РToyota Land Cruiser 2011 в Москве
- 4 550 000 РToyota Land Cruiser 2015 в Москве
- 3 830 000 РToyota Land Cruiser 2011 в Москве
- 12 690 000 РToyota Land Cruiser 2021 в Москве
- 7 690 000 РToyota Land Cruiser 2019 в Москве
- 2 650 000 РToyota Land Cruiser 2007 в Москве
- 5 000 000 РToyota Land Cruiser 2016 в Москве
- 5 760 000 РToyota Land Cruiser 2018 в Москве
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