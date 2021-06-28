Новый Toyota Land Cruiser поступил в продажу со старым атмосферным мотором
Для ближневосточного рынка мощность двигателя увеличили до 275 сил. Он сочетается с проверенным 6-диапазонным «автоматом». Появление старого «атмосферника» позволило существенно снизить базовую цену нового Land Cruiser. Согласно прайсу для ближневосточного рынка, стартовые цены новинки лишь на 6,5% выше предшественника. Если сравнивать комплектации с более мощным мотором, то картина радикально меняется. Свежий Land Cruiser 300 с новым турбомотором 3.4 V6 стоит на 25% дороже похожей версии Land Cruiser 200 с отправленным в отставку «атмосферником» 4.6 V8.
- 3 350 000 РToyota Land Cruiser 2017 в Москве
- 3 850 000 РToyota Land Cruiser 2012 в Москве
- 2 675 000 РToyota Land Cruiser 2006 в Москве
- 2 210 000 РToyota Land Cruiser 2017 в Москве
- 3 750 000 РToyota Land Cruiser 2013 в Москве
- 2 550 000 РToyota Land Cruiser 2011 в Москве
- 3 500 000 РToyota Land Cruiser 2015 в Москве
- 2 230 000 РToyota Land Cruiser 2011 в Москве
- 5 100 000 РToyota Land Cruiser 2018 в Москве
- 2 535 000 РToyota Land Cruiser 2011 в Москве
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