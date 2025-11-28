Что скрывает компактный автодом CAPSULA за 459 тысяч рублей – полный разбор возможностей

28 ноября 2025, 13:39
Новый туристический прицеп CAPSULA: подробности комплектации и цена в 2025 году
Новый туристический прицеп CAPSULA: подробности комплектации и цена в 2025 году
Узнайте, что входит в оснащение туристического прицепа CAPSULA. Цена, материалы, особенности жилой и кухонной зон. Какие опции доступны и как проходит регистрация. Все детали – в нашем материале.
В 2025 году на российском рынке появился интересный вариант для любителей путешествий – туристический прицеп CAPSULA. Его стоимость составляет 459 000 рублей, а в базовой комплектации уже предусмотрено все необходимое для комфортных поездок и отдыха на природе.
Внутри прицепа организовано две основные зоны: жилая и кухонная. В жилой части установлена дверь с открывающимся окном, оборудованная замком и фиксатором для удобства. Дополнительное окно с форточкой расположено напротив входа, что обеспечивает хорошую вентиляцию. Для хранения вещей предусмотрен отдельный шкаф, а электропроводка разведена под освещение салона, местное и уличное освещение, а также под люк с вентилятором.
Кухонная зона выделяется большой откидной дверью, которую легко открыть и зафиксировать благодаря газовым упорам. Дверь надежно запирается на замок. Внутри размещена столешница, под которой находятся выдвижные полки и ниши с распашными дверцами. Для удобства предусмотрена отдельная разводка кабеля под освещение кухни, а под столешницей есть технический отсек для аккумулятора и дополнительного оборудования.
Корпус CAPSULA выполнен из современных сэндвич-панелей. Стены и потолок состоят из слоя стеклопластика толщиной 1,5 мм с гелькоутовым покрытием, утеплителя из экструдированного пенополистирола толщиной 30 мм и внутренней отделки из шлифованной фанеры или HPL-пластика. Пол усилен: здесь используется утеплитель 40 мм и ламинированная фанера 6 мм.
Шасси прицепа собрано на прочной стальной раме с порошковой окраской. V-образное дышло, стандартная подвеска для массы до 750 кг, колеса 165 (175)/70 R13 на штампованных дисках с пластиковыми крыльями и разболтовкой 4х98, а также опорное колесо и стандартные фонари входят в базовую комплектацию.
Производитель предлагает различные опции на выбор, чтобы каждый мог адаптировать CAPSULA под свои задачи. CAPSULA – это современное решение для тех, кто ценит мобильность и комфорт в путешествиях. Компактные размеры, продуманная планировка и качественные материалы делают этот прицеп отличным выбором для автотуристов, желающих отправиться в дорогу без лишних хлопот.
Похожие материалы
-
28.11.2025, 14:46
Furgok Xpace 600: дом на колесах с сухой ванной и просторным интерьером для жизни в пути
Furgok Xpace 600 меняет представление о жизни на колесах. Внутри скрывается необычная ванная и простор для настоящих путешественников. Этот автодом удивляет инновациями и продуманной эргономикой. Узнайте, почему он может стать идеальным выбором для долгих поездок.Читать далее
-
28.11.2025, 14:12
Газ на турбомотор: чем грозит такая экономия на топливе автовладельцу
Многие хотят экономить на топливе. Они ставят газовое оборудование. Но это может быть очень опасно. Особенно для современных моторов. Такая модификация грозит серьезными поломками. Узнайте все риски перед установкой.Читать далее
-
28.11.2025, 13:47
Китайская версия Toyota RAV4 добралась до России с внушительным ценником
В России появился новый кроссовер. Это знакомая модель из Китая. Частные продавцы уже принимают заказы. Цена автомобиля весьма впечатляет. У него есть интересные особенности. Стоит ли он своих денег?Читать далее
-
28.11.2025, 13:26
Новый утильсбор поднимет цены на подержанные иномарки в России
С 1 декабря меняются правила ввоза. Это коснется рынка подержанных авто. Цены на некоторые модели вырастут. Особенно на свежие и мощные иномарки. Узнайте, чего ждать автовладельцам.Читать далее
-
28.11.2025, 13:17
Почему автопроизводители отказались от горячей оцинковки кузовов несмотря на ее эффективность
Горячая оцинковка десятилетиями защищала кузова от коррозии. Сейчас ее почти не применяют. Почему автогиганты отказались от проверенной технологии? Какие причины скрываются за этим решением? Ответы удивят даже опытных водителей.Читать далее
-
28.11.2025, 13:07
Таможни в Приморье перешли на круглосуточную работу из-за нового утильсбора
Таможенные посты в Приморье работают круглосуточно. На границе наблюдается небывалый ажиотаж. Водители спешат оформить свои автомобили. Скоро вступят в силу новые правила. Успеют ли все желающие это сделать? Что будет с ценами на машины?Читать далее
-
28.11.2025, 12:32
ИРБИС: новый жилой прицеп для путешествий и перевозки техники в одном модуле
Узнайте о необычном прицепе, который сочетает дом на колесах и грузовой отсек. Внутри – все для комфортных поездок и отдыха. Много опций, современное оснащение, индивидуальные решения. Оцените возможности нового формата путешествий.Читать далее
-
28.11.2025, 12:06
Ручная работа и забота о питомцах: новый кемпер Tekapo для путешествий с собакой
Tekapo Camper Van создан для тех, кто не мыслит путешествий без четвероногого друга. В этом авто продумано все до мелочей, чтобы комфортно было и людям, и их питомцам. Узнайте, как дизайнеры подошли к вопросу организации пространства. Вдохновляющая история необычного кемпера ждет вас в материале.Читать далее
-
28.11.2025, 11:08
Carpento 410: новый просторный караван для семьи по цене доступного прицепа
Carpento 410 — свежий взгляд на семейные автопутешествия. Модель стала больше и вместительнее, но осталась легкой и доступной. Внутри — современный дизайн и продуманные решения. Узнайте, чем этот караван выделяется среди конкурентов.Читать далее
-
28.11.2025, 10:53
Редкий Chevrolet Camaro 1968 года дедушки выставлен на продажу в оригинальном виде
На продажу выставлен Chevrolet Camaro 1968 года, который долгие годы находился в руках одного владельца. Автомобиль сохранил оригинальное состояние, за исключением одной детали. Покупателей ждет интересная история и редкая находка. Подробности о необычном экземпляре читайте далее.Читать далее
Похожие материалы
-
28.11.2025, 14:46
Furgok Xpace 600: дом на колесах с сухой ванной и просторным интерьером для жизни в пути
Furgok Xpace 600 меняет представление о жизни на колесах. Внутри скрывается необычная ванная и простор для настоящих путешественников. Этот автодом удивляет инновациями и продуманной эргономикой. Узнайте, почему он может стать идеальным выбором для долгих поездок.Читать далее
-
28.11.2025, 14:12
Газ на турбомотор: чем грозит такая экономия на топливе автовладельцу
Многие хотят экономить на топливе. Они ставят газовое оборудование. Но это может быть очень опасно. Особенно для современных моторов. Такая модификация грозит серьезными поломками. Узнайте все риски перед установкой.Читать далее
-
28.11.2025, 13:47
Китайская версия Toyota RAV4 добралась до России с внушительным ценником
В России появился новый кроссовер. Это знакомая модель из Китая. Частные продавцы уже принимают заказы. Цена автомобиля весьма впечатляет. У него есть интересные особенности. Стоит ли он своих денег?Читать далее
-
28.11.2025, 13:26
Новый утильсбор поднимет цены на подержанные иномарки в России
С 1 декабря меняются правила ввоза. Это коснется рынка подержанных авто. Цены на некоторые модели вырастут. Особенно на свежие и мощные иномарки. Узнайте, чего ждать автовладельцам.Читать далее
-
28.11.2025, 13:17
Почему автопроизводители отказались от горячей оцинковки кузовов несмотря на ее эффективность
Горячая оцинковка десятилетиями защищала кузова от коррозии. Сейчас ее почти не применяют. Почему автогиганты отказались от проверенной технологии? Какие причины скрываются за этим решением? Ответы удивят даже опытных водителей.Читать далее
-
28.11.2025, 13:07
Таможни в Приморье перешли на круглосуточную работу из-за нового утильсбора
Таможенные посты в Приморье работают круглосуточно. На границе наблюдается небывалый ажиотаж. Водители спешат оформить свои автомобили. Скоро вступят в силу новые правила. Успеют ли все желающие это сделать? Что будет с ценами на машины?Читать далее
-
28.11.2025, 12:32
ИРБИС: новый жилой прицеп для путешествий и перевозки техники в одном модуле
Узнайте о необычном прицепе, который сочетает дом на колесах и грузовой отсек. Внутри – все для комфортных поездок и отдыха. Много опций, современное оснащение, индивидуальные решения. Оцените возможности нового формата путешествий.Читать далее
-
28.11.2025, 12:06
Ручная работа и забота о питомцах: новый кемпер Tekapo для путешествий с собакой
Tekapo Camper Van создан для тех, кто не мыслит путешествий без четвероногого друга. В этом авто продумано все до мелочей, чтобы комфортно было и людям, и их питомцам. Узнайте, как дизайнеры подошли к вопросу организации пространства. Вдохновляющая история необычного кемпера ждет вас в материале.Читать далее
-
28.11.2025, 11:08
Carpento 410: новый просторный караван для семьи по цене доступного прицепа
Carpento 410 — свежий взгляд на семейные автопутешествия. Модель стала больше и вместительнее, но осталась легкой и доступной. Внутри — современный дизайн и продуманные решения. Узнайте, чем этот караван выделяется среди конкурентов.Читать далее
-
28.11.2025, 10:53
Редкий Chevrolet Camaro 1968 года дедушки выставлен на продажу в оригинальном виде
На продажу выставлен Chevrolet Camaro 1968 года, который долгие годы находился в руках одного владельца. Автомобиль сохранил оригинальное состояние, за исключением одной детали. Покупателей ждет интересная история и редкая находка. Подробности о необычном экземпляре читайте далее.Читать далее
- 2 483 990 РGeely Emgrand 2024 в Москве
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве