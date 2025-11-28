Что скрывает компактный автодом CAPSULA за 459 тысяч рублей – полный разбор возможностей

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Автор: Мария Степанова

28 ноября 2025, 13:39

В 2025 году на российском рынке появился интересный вариант для любителей путешествий – туристический прицеп CAPSULA. Его стоимость составляет 459 000 рублей, а в базовой комплектации уже предусмотрено все необходимое для комфортных поездок и отдыха на природе.

Внутри прицепа организовано две основные зоны: жилая и кухонная. В жилой части установлена дверь с открывающимся окном, оборудованная замком и фиксатором для удобства. Дополнительное окно с форточкой расположено напротив входа, что обеспечивает хорошую вентиляцию. Для хранения вещей предусмотрен отдельный шкаф, а электропроводка разведена под освещение салона, местное и уличное освещение, а также под люк с вентилятором.

Кухонная зона выделяется большой откидной дверью, которую легко открыть и зафиксировать благодаря газовым упорам. Дверь надежно запирается на замок. Внутри размещена столешница, под которой находятся выдвижные полки и ниши с распашными дверцами. Для удобства предусмотрена отдельная разводка кабеля под освещение кухни, а под столешницей есть технический отсек для аккумулятора и дополнительного оборудования.

Корпус CAPSULA выполнен из современных сэндвич-панелей. Стены и потолок состоят из слоя стеклопластика толщиной 1,5 мм с гелькоутовым покрытием, утеплителя из экструдированного пенополистирола толщиной 30 мм и внутренней отделки из шлифованной фанеры или HPL-пластика. Пол усилен: здесь используется утеплитель 40 мм и ламинированная фанера 6 мм.

Шасси прицепа собрано на прочной стальной раме с порошковой окраской. V-образное дышло, стандартная подвеска для массы до 750 кг, колеса 165 (175)/70 R13 на штампованных дисках с пластиковыми крыльями и разболтовкой 4х98, а также опорное колесо и стандартные фонари входят в базовую комплектацию.

Производитель предлагает различные опции на выбор, чтобы каждый мог адаптировать CAPSULA под свои задачи. CAPSULA – это современное решение для тех, кто ценит мобильность и комфорт в путешествиях. Компактные размеры, продуманная планировка и качественные материалы делают этот прицеп отличным выбором для автотуристов, желающих отправиться в дорогу без лишних хлопот.

