Новый тяжелый пикап Ram 1500: фото и подробности
Фото: Ram
Фото: Ram
Фото: Ram
Фото: Ram
Фото: Ram
Фото: Ram
Фото: Ram
В состав силовой установки вошли два электромотора мощностью по 340 л.с. каждый. Суммарная отдача достигает 663 л.с., а максимальный крутящий момент – 840 Нм. Это позволяет тяжелому пикапу разгоняться от 0 до 60 миль в час (96 км/ч) всего за 4,4 секунды.
Внедорожник получил многорычажную независимую заднюю подвеску и «эксклюзивную для сегмента четырехугольную пневматическую подвеску активного уровня с адаптивным демпфированием». В список электронных ассистентов войдет система автоматической парковки ParkSense и адаптивный круиз-контроль с функцией удержания в полосе, позволяющий снимать руки с руля. На передней панели расположены три экрана, плюс есть проекционный дисплей и цифровая камера заднего вида. В отделке Ram 1500 используются материалы премиум-класса»: углеродное волокно, металл и кожа.
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Около 1,4 млн пикапов американской марки Ram отзываются после того, как автопроизводитель обнаружил неисправность, из-за которой груз может оказаться на дороге.Читать далее
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В США впервые за полвека сменился лидер продаж
Пикапы Ford F-Series занимали верхнюю строчку продаж в США на протяжении 47 лет. Однако, по итогам первого квартала 2022 года внедорожники впервые в истории уступили лидерство электрокарам.Читать далее
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15.03.2022, 16:44
Новый внедорожник Ram за 275 000 долларов сможет разогнаться только до 90 км/ч (и вот почему)
На продажу в Финляндии выставили 1000-сильный пикап Hennessey Mammoth, построенный на базе Ram 1500 TRX. Продавец просит за мощный внедорожник 275 тысяч долларов, при этом разогнаться автомобиль может только до 90 км/ч. И дело тут вовсе не в машине, а в налогах.Читать далее
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18.10.2021, 16:59
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Эксперты агентства JD Power регулярно составляют рейтинги самых надежных и качественных автомобилей. На этот раз они решили оценить комфорт и выбрали машины с самыми удобными сидениями.Читать далее
-
21.08.2021, 21:28
Toyota Hilux не попал даже в тройку самых популярных пикапов в мире: кто в лидерах?
В России пикапы особым спросом не пользуются, но жители США, Ближнего Востока, Австралии и Африки очень ценят эти практичные внедорожники. Эксперты агентства Focus2Move подвели итоги продаж пикапов за первую половину 2021 года и назвали ТОП-10 самых востребованных в мире моделей.Читать далее
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