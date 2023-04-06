Новый тяжелый пикап Ram 1500: фото и подробности

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Стандартно пикапы Ram 1500 REV оснащены тяговым аккумулятором емкостью 168 кВт-ч, который обеспечивает дальность хода свыше 550 километров. Для сравнения Ford F-150 Lightning и Rivian R1T могут проехать не более 515 километров, тогда как у Chevrolet Silverado EV и GMC Sierra EV запас хода достигает 644 километров. Чтобы превзойти и их, пикап Ram получил опциональную батарею емкостью 229 кВт-ч, с которой сможет проезжать свыше 800 километров. Впечатляющий показатель, особенно с учетом общего веса внедорожника. Прочная рамная конструкция обеспечивает грузоподъемность в 1 225 килограммов и позволяет пикапу буксировать прицеп массой до 6 350 килограммов.

В состав силовой установки вошли два электромотора мощностью по 340 л.с. каждый. Суммарная отдача достигает 663 л.с., а максимальный крутящий момент – 840 Нм. Это позволяет тяжелому пикапу разгоняться от 0 до 60 миль в час (96 км/ч) всего за 4,4 секунды.

Фото: Ram

Внедорожник получил многорычажную независимую заднюю подвеску и «эксклюзивную для сегмента четырехугольную пневматическую подвеску активного уровня с адаптивным демпфированием». В список электронных ассистентов войдет система автоматической парковки ParkSense и адаптивный круиз-контроль с функцией удержания в полосе, позволяющий снимать руки с руля. На передней панели расположены три экрана, плюс есть проекционный дисплей и цифровая камера заднего вида. В отделке Ram 1500 используются материалы премиум-класса»: углеродное волокно, металл и кожа.

Упомянутые модели: Dodge Ram

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