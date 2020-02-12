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12 февраля 2020, 14:20

Новый УАЗ «Патриот»: еще одна версия

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Фото: drom.ru
Внедорожник УАЗ «Патриот» остается одной из самых ожидаемых новинок отечественного автопрома. Смена поколения назрела давно, да и звучное прозвище «Русский Прадо» притягивает внимание.
Новый УАЗ Патриот еще одна версия

Фото: drom.ru

Новый УАЗ Патриот еще одна версия

Фото: drom.ru

Новый УАЗ Патриот еще одна версия

Фото: drom.ru

Новый УАЗ Патриот еще одна версия

Фото: drom.ru

Новый УАЗ Патриот еще одна версия

Фото: drom.ru

Новый УАЗ Патриот еще одна версия

Фото: drom.ru

Новый УАЗ Патриот еще одна версия

Фото: drom.ru

Новый УАЗ Патриот еще одна версия
Новый УАЗ Патриот еще одна версия
Новый УАЗ Патриот еще одна версия
Новый УАЗ Патриот еще одна версия
Новый УАЗ Патриот еще одна версия
Новый УАЗ Патриот еще одна версия
Новый УАЗ Патриот еще одна версия
Ранее мы писали
Внедорожник УАЗ «Патриот» нового поколения, известный также как «Русский Прадо», появится не ранее 2021 года ...
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Журналисты портала drom.ru по своим каналам узнали новые технические подробности о свежем «Патриоте», а также опубликовали официальные эскизы «Русского Прадо» от Кирилла Гаврилина из UAZ Design. Автомобиль на изображениях на 90% соответствует будущей серийной модели. Все элементы кузова и оптики у внедорожника будут новыми. Нетронутыми останутся только двери, передние стойки кузова и крыша. Оптика станет полностью светодиодной, появятся «раздутые» колесные арки и объемный капот, а над задней дверью, наконец-то, исчезнет вставка. По информации «Дрома», первый опытный образец нового «Патриота» уже построен силами специалистов НАМИ.

Как мы уже писали, разработкой конструкции нового «Патриота» занимаются специалисты Научно-технического центра УАЗа и Центра компьютерного инжиниринга Санкт-Петербургского политехнического университета им. Петра Великого. Рама будет более прочной, выносливой и безопасной. В ней заложены особые энергопоглощающие зоны с запрограммированной деформацией, которые должны «гасить» силу удара при столкновении. Кроме того, внедорожник получит заводскую штампованную защиту двигателя и коробки передач, которая не будет препятствовать запрограммированной деформации при фронтальном ДТП.

Ранее мы писали
Внедорожник УАЗ «Патриот» нового поколения, известный как «Русский Прадо», появится только в следующем году ...
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Передняя подвеска станет независимой пружинной, а задняя – зависимой пружинной с неразрезным мостом. Моторную гамму пополнят новые бензиновые наддувные агрегаты ЗМЗ объемом 2,3 литра: ЗМЗ-223002.10 (150 л.с., 330 Нм) и ЗМЗ-223012.10 (170 л.с., 350 Нм). Базовым станет 2,5-литровый «атмосферник» с индексом ЗМЗ-25002.10, мощностью 145 л.с. и максимальным крутящим моментом равным 240 Нм. Будет у нового «Патриота» и дизельная версия с турбодизелем Ford TDCi 2.2 от фургона Transit.

В салоне появится серьезно пересмотренные передняя панель и центральный тоннель. «Приборка» сохранит конфигурацию и дизайн шкал, но экран бортового компьютера станет крупнее. В список оснащения войдет беспроводная зарядка для смартфонов, электронный «ручник», камеры кругового обзора и комплекс электронных систем безопасности с функцией распознавания дорожных знаков и мониторинга «слепых» зон. Дату премьеры новинки сместили с 2020 на 2021 год. Продажи начнутся, скорее всего, уже в 2022 году. Стоить новый УАЗ «Патриот» будет на 5 – 8% дороже предшественника.

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Комментарии
Комментарии пользователей
Обсуждение на форуме (1)
Валерий14.02.2020 06:42
2
Задняя дверь открывается, как у японских автомобилей, т.е. в наших условиях - в сторону проезжей части, а не в сторону тротуара. Кроме того и подвеска запасного колеса сокращает видимость при движении задним ходом. Странно, что это не видят наши конструкторы, слепо копируя японцев.
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УАЗ запатентовал еще одну деталь нового «Патриота»
Честно скомуниздив кнопки у фольксвагена и киа. Вобще в настоящее время что то пантентовать уже не имеет смысла по моему, кроме названия. Все что увидели китайцы - ушло в народ.
Тароман
УАЗ выпустит антарктический «Патриот»
Получается белый экспедиционный Патриот?) С черными дисками наверное интересно будет смотреться. Хотелось бы узнать цену и какая трансмиссия будет у него.
Влад Войтко
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Новый УАЗ «Патриот»: еще одна версия
{{material_128880}}Журналисты портала drom.ru по своим каналам узнали новые технические подробности о свежем «Патриоте», а также опубликовали официальные эскизы «Русского Прадо» от Кирилла Гаврилина из UAZ Design. Автомобиль на изображениях на 90% соответствует будущей серийной модели. Все элементы кузова и оптики у внедорожника будут новыми. Нетронутыми останутся только двери, передние стойки кузова и крыша. Оптика станет полностью светодиодной, появятся «раздутые» колесные арки и объемный капот, а над задней дверью, наконец-то, исчезнет вставка. По информации «Дрома», первый опытный образец нового «Патриота» уже построен силами специалистов НАМИ.Как мы уже писали, разработкой конструкции нового «Патриота» занимаются специалисты Научно-технического центра УАЗа и Центра компьютерного инжиниринга Санкт-Петербургского политехнического университета им. Петра Великого. Рама будет более прочной, выносливой и безопасной. В ней заложены особые энергопоглощающие зоны с запрограммированной деформацией, которые должны «гасить» силу удара при столкновении. Кроме того, внедорожник получит заводскую штампованную защиту двигателя и коробки передач, которая не будет препятствовать запрограммированной деформации при фронтальном ДТП.{{material_128645}}Передняя подвеска станет независимой пружинной, а задняя – зависимой пружинной с неразрезным мостом. Моторную гамму пополнят новые бензиновые наддувные агрегаты ЗМЗ объемом 2,3 литра: ЗМЗ-223002.10 (150 л.с., 330 Нм) и ЗМЗ-223012.10 (170 л.с., 350 Нм). Базовым станет 2,5-литровый «атмосферник» с индексом ЗМЗ-25002.10, мощностью 145 л.с. и максимальным крутящим моментом равным 240 Нм. Будет у нового «Патриота» и дизельная версия с турбодизелем Ford TDCi 2.2 от фургона Transit.В салоне появится серьезно пересмотренные передняя панель и центральный тоннель. «Приборка» сохранит конфигурацию и дизайн шкал, но экран бортового компьютера станет крупнее. В список оснащения войдет беспроводная зарядка для смартфонов, электронный «ручник», камеры кругового обзора и комплекс электронных систем безопасности с функцией распознавания дорожных знаков и мониторинга «слепых» зон. Дату премьеры новинки сместили с 2020 на 2021 год. Продажи начнутся, скорее всего, уже в 2022 году. Стоить новый УАЗ «Патриот» будет на 5 – 8% дороже предшественника.
2020-02-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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