12 февраля 2020, 14:20
Новый УАЗ «Патриот»: еще одна версия
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Фото: drom.ru
Внедорожник УАЗ «Патриот» остается одной из самых ожидаемых новинок отечественного автопрома. Смена поколения назрела давно, да и звучное прозвище «Русский Прадо» притягивает внимание.
Фото: drom.ru
Фото: drom.ru
Фото: drom.ru
Фото: drom.ru
Фото: drom.ru
Фото: drom.ru
Фото: drom.ru
Ранее мы писали
Внедорожник УАЗ «Патриот» нового поколения, известный также как «Русский Прадо», появится не ранее 2021 года ...Читать далее
Как мы уже писали, разработкой конструкции нового «Патриота» занимаются специалисты Научно-технического центра УАЗа и Центра компьютерного инжиниринга Санкт-Петербургского политехнического университета им. Петра Великого. Рама будет более прочной, выносливой и безопасной. В ней заложены особые энергопоглощающие зоны с запрограммированной деформацией, которые должны «гасить» силу удара при столкновении. Кроме того, внедорожник получит заводскую штампованную защиту двигателя и коробки передач, которая не будет препятствовать запрограммированной деформации при фронтальном ДТП.
Ранее мы писали
Внедорожник УАЗ «Патриот» нового поколения, известный как «Русский Прадо», появится только в следующем году ...Читать далее
В салоне появится серьезно пересмотренные передняя панель и центральный тоннель. «Приборка» сохранит конфигурацию и дизайн шкал, но экран бортового компьютера станет крупнее. В список оснащения войдет беспроводная зарядка для смартфонов, электронный «ручник», камеры кругового обзора и комплекс электронных систем безопасности с функцией распознавания дорожных знаков и мониторинга «слепых» зон. Дату премьеры новинки сместили с 2020 на 2021 год. Продажи начнутся, скорее всего, уже в 2022 году. Стоить новый УАЗ «Патриот» будет на 5 – 8% дороже предшественника.
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25.11.2018, 20:18
Тест-драйв обновленного УАЗ «Патриот»: проверено Севером
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Комментарии пользователей
Валерий14.02.2020 06:42
Задняя дверь открывается, как у японских автомобилей, т.е. в наших условиях - в сторону проезжей части, а не в сторону тротуара. Кроме того и подвеска запасного колеса сокращает видимость при движении задним ходом. Странно, что это не видят наши конструкторы, слепо копируя японцев.
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Внедорожники UAZ Patriot производятся в трех комплектациях: Classic, Comfort и Limited. Версия Classic оборудуется гидроусилителем руля, регулируемой по углу наклона рулевой колонкой, центральным замком, аудиоподготовкой, тканевой обивкой сидений и внутренних панелей дверей. Исполнение Limited отличается ...
Честно скомуниздив кнопки у фольксвагена и киа. Вобще в настоящее время что то пантентовать уже не имеет смысла по моему, кроме названия. Все что увидели китайцы - ушло в народ.
Получается белый экспедиционный Патриот?) С черными дисками наверное интересно будет смотреться. Хотелось бы узнать цену и какая трансмиссия будет у него.
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