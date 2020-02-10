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10 февраля 2020, 11:53

Новый УАЗ «Патриот»: как он может выглядеть?

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Внедорожник УАЗ «Патриот» нового поколения, известный также как «Русский Прадо», появится не ранее 2021 года. Однако компания уже запатентовала достаточно элементов кузова и салона, чтобы попытаться собрать их в единый образ.
Новый УАЗ Патриот как он может выглядеть

 

Новый УАЗ Патриот как он может выглядеть

 

Новый УАЗ Патриот как он может выглядеть
Новый УАЗ Патриот как он может выглядеть
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В открытой базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС) появились патентные изображения капота ...
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Журналисты «Российской газеты» совместно с интернет-ресурсом RCI News представили свою версию того, как может выглядеть новый УАЗ «Патриот». Дизайнер Никита Орлов в работе использовал патентные изображения деталей новинки, опубликованные в открытой базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС). За основу он взял облик нынешнего внедорожника «Патриот» и изображения нереализованного проекта кроссовера УАЗ-3170.

Ранее УАЗ запатентовал для новинки оригинальную светодиодную оптику, бамперы, капот, крылья и решетку радиатора. В салоне должен появиться модифицированный центральный тоннель, новая медиасистема и иной блок управления климатической установкой. Не исключено, что «Русский Прадо» получит новую приборную панель и дверные карты.

Внедорожник первым из моделей УАЗ оснастят новым турбомотором мощностью 180 л.с. Не исключено, что в линейку двигателей войдет модернизированный 2,2-литровый турбодизель от Ford Transit, а также бюджетный вариант атмосферного мотора мощностью 120 сил. Доступные коробки передач: 6-ступенчатая «механика» и «автомат» того же диапазона.


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Форум УАЗ 3163 Патриот
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Auto
УАЗ запатентовал еще одну деталь нового «Патриота»
Честно скомуниздив кнопки у фольксвагена и киа. Вобще в настоящее время что то пантентовать уже не имеет смысла по моему, кроме названия. Все что увидели китайцы - ушло в народ.
Тароман
УАЗ выпустит антарктический «Патриот»
Получается белый экспедиционный Патриот?) С черными дисками наверное интересно будет смотреться. Хотелось бы узнать цену и какая трансмиссия будет у него.
Влад Войтко
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Новый УАЗ «Патриот»: как он может выглядеть?
{{material_128793}}Журналисты «Российской газеты» совместно с интернет-ресурсом RCI News представили свою версию того, как может выглядеть новый УАЗ «Патриот». Дизайнер Никита Орлов в работе использовал патентные изображения деталей новинки, опубликованные в открытой базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС). За основу он взял облик нынешнего внедорожника «Патриот» и изображения нереализованного проекта кроссовера УАЗ-3170.Ранее УАЗ запатентовал для новинки оригинальную светодиодную оптику, бамперы, капот, крылья и решетку радиатора. В салоне должен появиться модифицированный центральный тоннель, новая медиасистема и иной блок управления климатической установкой. Не исключено, что «Русский Прадо» получит новую приборную панель и дверные карты.Внедорожник первым из моделей УАЗ оснастят новым турбомотором мощностью 180 л.с. Не исключено, что в линейку двигателей войдет модернизированный 2,2-литровый турбодизель от Ford Transit, а также бюджетный вариант атмосферного мотора мощностью 120 сил. Доступные коробки передач: 6-ступенчатая «механика» и «автомат» того же диапазона.
2020-02-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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