10 февраля 2020, 11:53
Новый УАЗ «Патриот»: как он может выглядеть?
- 131
- 0
Внедорожник УАЗ «Патриот» нового поколения, известный также как «Русский Прадо», появится не ранее 2021 года. Однако компания уже запатентовала достаточно элементов кузова и салона, чтобы попытаться собрать их в единый образ.
Ранее мы писали
В открытой базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС) появились патентные изображения капота ...Читать далее
Ранее УАЗ запатентовал для новинки оригинальную светодиодную оптику, бамперы, капот, крылья и решетку радиатора. В салоне должен появиться модифицированный центральный тоннель, новая медиасистема и иной блок управления климатической установкой. Не исключено, что «Русский Прадо» получит новую приборную панель и дверные карты.
Внедорожник первым из моделей УАЗ оснастят новым турбомотором мощностью 180 л.с. Не исключено, что в линейку двигателей войдет модернизированный 2,2-литровый турбодизель от Ford Transit, а также бюджетный вариант атмосферного мотора мощностью 120 сил. Доступные коробки передач: 6-ступенчатая «механика» и «автомат» того же диапазона.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Шины Cordiant Comfort 2: успеть оттормозиться в воде
31.01.2020, 12:42
Тест-драйв УАЗ «Пикап»: по мужской линии
25.11.2018, 20:18
Тест-драйв обновленного УАЗ «Патриот»: проверено Севером
12.10.2018, 07:16
Тест-драйв УАЗ «Профи»: боец трудового резерва
09.01.2018, 08:54
Тест-драйв нового УАЗ «Патриот»: молодящий кровь
25.12.2016, 19:36
Тест-драйв UAZ Patriot: если душа просит...
10.02.2016, 08:08
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Шины Cordiant Comfort 2: успеть оттормозиться в воде
31.01.2020, 12:42
Тест-драйв УАЗ «Пикап»: по мужской линии
25.11.2018, 20:18
Тест-драйв обновленного УАЗ «Патриот»: проверено Севером
12.10.2018, 07:16
Тест-драйв УАЗ «Профи»: боец трудового резерва
09.01.2018, 08:54
Тест-драйв нового УАЗ «Патриот»: молодящий кровь
25.12.2016, 19:36
Тест-драйв UAZ Patriot: если душа просит...
10.02.2016, 08:08
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Внедорожники UAZ Patriot производятся в трех комплектациях: Classic, Comfort и Limited. Версия Classic оборудуется гидроусилителем руля, регулируемой по углу наклона рулевой колонкой, центральным замком, аудиоподготовкой, тканевой обивкой сидений и внутренних панелей дверей. Исполнение Limited отличается ...
Честно скомуниздив кнопки у фольксвагена и киа. Вобще в настоящее время что то пантентовать уже не имеет смысла по моему, кроме названия. Все что увидели китайцы - ушло в народ.
Получается белый экспедиционный Патриот?) С черными дисками наверное интересно будет смотреться. Хотелось бы узнать цену и какая трансмиссия будет у него.
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве