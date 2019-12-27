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27 декабря 2019, 20:03

Новый УАЗ «Патриот» получит кнопку ручника и Auto Hold

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Внедорожник УАЗ «Патриот» следующего поколения оснастят электромеханическим стояночным тормозом с функцией Auto Hold, которая помогает удерживать автомобиль на уклоне и при движении в пробках.
Новый УАЗ Патриот получит кнопку ручника и Auto Hold

Фото: Роспатент

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До сих пор из всех отечественных автомобилей электромеханический ручник был только у Aurus. В помощь ему внедорожник получит функцию Auto Hold. Она обеспечивает автоматическое удержание на месте остановившегося автомобиля и затем помогает водителю тронуться с места. Эта функция является программным расширением системы ESP. Она облегчает старт на уклоне. А при движении в пробках, активировав функцию Auto Hold, водитель может спокойно отпускать педаль тормоза, автомобиль останется на месте.

Ранее мы рассказывали о других запатентованных опциях «Руского Прадо»: о новом центральном тоннеле и мониторе медиасистемы, а также о фарах головного света и задних фонарях. Кроме того, внедорожник получит новый блок управления климатической установкой и панель, предназначенную для пассажиров второго ряда, с помощью которой они смогут активировать обогрев сидений и систему вентиляции.


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Форум УАЗ 3163 Патриот
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Александр
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Посмотрим) Заинтриговали новой моделью, будет интересно с ним познакомиться.
Влад Войтко
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Новый УАЗ «Патриот» получит кнопку ручника и Auto Hold
{{material_128421}}Ульяновский автозавод продолжает планомерно патентовать все новые и новые элементы «Русского Прадо» - так УАЗ «Патриот» следующего поколения прозвали с легкой руки главы «Соллерс» Вадима Швецова. В базе Роспатента появились изображения клавиш стояночного тормоза с подсветкой. Их расположат в центральном тоннеле.До сих пор из всех отечественных автомобилей электромеханический ручник был только у Aurus. В помощь ему внедорожник получит функцию Auto Hold. Она обеспечивает автоматическое удержание на месте остановившегося автомобиля и затем помогает водителю тронуться с места. Эта функция является программным расширением системы ESP. Она облегчает старт на уклоне. А при движении в пробках, активировав функцию Auto Hold, водитель может спокойно отпускать педаль тормоза, автомобиль останется на месте.Ранее мы рассказывали о других запатентованных опциях «Руского Прадо»: о новом центральном тоннеле и мониторе медиасистемы, а также о фарах головного света и задних фонарях. Кроме того, внедорожник получит новый блок управления климатической установкой и панель, предназначенную для пассажиров второго ряда, с помощью которой они смогут активировать обогрев сидений и систему вентиляции.
2019-12-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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