27 декабря 2019, 20:03
Новый УАЗ «Патриот» получит кнопку ручника и Auto Hold
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Внедорожник УАЗ «Патриот» следующего поколения оснастят электромеханическим стояночным тормозом с функцией Auto Hold, которая помогает удерживать автомобиль на уклоне и при движении в пробках.
Фото: Роспатент
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До сих пор из всех отечественных автомобилей электромеханический ручник был только у Aurus. В помощь ему внедорожник получит функцию Auto Hold. Она обеспечивает автоматическое удержание на месте остановившегося автомобиля и затем помогает водителю тронуться с места. Эта функция является программным расширением системы ESP. Она облегчает старт на уклоне. А при движении в пробках, активировав функцию Auto Hold, водитель может спокойно отпускать педаль тормоза, автомобиль останется на месте.
Ранее мы рассказывали о других запатентованных опциях «Руского Прадо»: о новом центральном тоннеле и мониторе медиасистемы, а также о фарах головного света и задних фонарях. Кроме того, внедорожник получит новый блок управления климатической установкой и панель, предназначенную для пассажиров второго ряда, с помощью которой они смогут активировать обогрев сидений и систему вентиляции.
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