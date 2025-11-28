Готовьте кошельки: какие машины с пробегом скоро подорожают из-за нового закона

28 ноября 2025, 13:26
Новый утильсбор поднимет цены на подержанные иномарки в России
С 1 декабря меняются правила ввоза. Это коснется рынка подержанных авто. Цены на некоторые модели вырастут. Особенно на свежие и мощные иномарки. Узнайте, чего ждать автовладельцам.
Грядущие с 1 декабря изменения в порядке расчета утилизационного сбора неизбежно отразятся на вторичном автомобильном рынке. Хотя тотального роста цен ожидать не стоит, некоторые категории автомобилей с пробегом ощутят на себе эти нововведения в полной мере. Эксперты уже определили, кому из покупателей стоит готовиться к новым, более высоким ценникам.
Как сообщает издание Autonews со ссылкой на главу аналитического агентства «Автостат» Сергея Целикова, корректировка цен затронет в первую очередь импортируемые в страну подержанные машины. При этом аналитик подчеркивает, что влияние на весь рынок будет скорее локальным, а не всеобъемлющим. Причина проста: доля ввезенных из-за рубежа автомобилей на «вторичке» не так уж и велика – за последние десять месяцев она составила около 7,5%. Основной же объем рынка формируют внутренние перепродажи машин между российскими собственниками.
По мнению специалиста, наиболее заметный скачок цен произойдет в сегменте относительно свежих премиальных иномарок возрастом от трех до пяти лет. В этой нише более 90% автомобилей оснащены двигателями мощностью свыше 160 л.с., что автоматически выводит их из-под действия льготной ставки утильсбора. Также подорожание коснется и массового сегмента, а именно популярных кроссоверов классов SUV C и SUV D. Многие из них ввозились в страну с моторами, превышающими установленный лимит. Для таких автомобилей прогнозируется рост стоимости на 10-20%.
В то же время, основной части вторичного рынка, на которую приходится около 70% всех сделок, серьезные ценовые потрясения не грозят. Речь идет об автомобилях старше десяти лет со средней стоимостью до 1 миллиона рублей. Целиков считает, что для этого бюджетного сегмента гораздо большее значение имеют общая инфляция в стране и текущий покупательский спрос, нежели изменения в ставках утильсбора.
Стоит отметить, что нововведения вступают в силу на фоне высокой активности на рынке. По данным «Автостата», октябрь 2025 года стал рекордным по числу сделок с подержанными авто за всю историю наблюдений с 2007 года – россияне приобрели 653 тысячи машин. Суть нового правила заключается в том, что физические лица смогут воспользоваться льготным утильсбором только при ввозе автомобиля с двигателем мощностью до 160 л.с. Если же мотор мощнее, сбор будет взиматься по полной коммерческой ставке, которая в разы выше.
