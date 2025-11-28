Готовьте кошельки: какие машины с пробегом скоро подорожают из-за нового закона

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

28 ноября 2025, 13:26

Новый утильсбор поднимет цены на подержанные иномарки в России

Новый утильсбор поднимет цены на подержанные иномарки в России

Готовьте кошельки: какие машины с пробегом скоро подорожают из-за нового закона

Новый утильсбор поднимет цены на подержанные иномарки в России

С 1 декабря меняются правила ввоза. Это коснется рынка подержанных авто. Цены на некоторые модели вырастут. Особенно на свежие и мощные иномарки. Узнайте, чего ждать автовладельцам.

С 1 декабря меняются правила ввоза. Это коснется рынка подержанных авто. Цены на некоторые модели вырастут. Особенно на свежие и мощные иномарки. Узнайте, чего ждать автовладельцам.

Грядущие с 1 декабря изменения в порядке расчета утилизационного сбора неизбежно отразятся на вторичном автомобильном рынке. Хотя тотального роста цен ожидать не стоит, некоторые категории автомобилей с пробегом ощутят на себе эти нововведения в полной мере. Эксперты уже определили, кому из покупателей стоит готовиться к новым, более высоким ценникам.

Как сообщает издание Autonews со ссылкой на главу аналитического агентства «Автостат» Сергея Целикова, корректировка цен затронет в первую очередь импортируемые в страну подержанные машины. При этом аналитик подчеркивает, что влияние на весь рынок будет скорее локальным, а не всеобъемлющим. Причина проста: доля ввезенных из-за рубежа автомобилей на «вторичке» не так уж и велика – за последние десять месяцев она составила около 7,5%. Основной же объем рынка формируют внутренние перепродажи машин между российскими собственниками.

По мнению специалиста, наиболее заметный скачок цен произойдет в сегменте относительно свежих премиальных иномарок возрастом от трех до пяти лет. В этой нише более 90% автомобилей оснащены двигателями мощностью свыше 160 л.с., что автоматически выводит их из-под действия льготной ставки утильсбора. Также подорожание коснется и массового сегмента, а именно популярных кроссоверов классов SUV C и SUV D. Многие из них ввозились в страну с моторами, превышающими установленный лимит. Для таких автомобилей прогнозируется рост стоимости на 10-20%.

В то же время, основной части вторичного рынка, на которую приходится около 70% всех сделок, серьезные ценовые потрясения не грозят. Речь идет об автомобилях старше десяти лет со средней стоимостью до 1 миллиона рублей. Целиков считает, что для этого бюджетного сегмента гораздо большее значение имеют общая инфляция в стране и текущий покупательский спрос, нежели изменения в ставках утильсбора.

Стоит отметить, что нововведения вступают в силу на фоне высокой активности на рынке. По данным «Автостата», октябрь 2025 года стал рекордным по числу сделок с подержанными авто за всю историю наблюдений с 2007 года – россияне приобрели 653 тысячи машин. Суть нового правила заключается в том, что физические лица смогут воспользоваться льготным утильсбором только при ввозе автомобиля с двигателем мощностью до 160 л.с. Если же мотор мощнее, сбор будет взиматься по полной коммерческой ставке, которая в разы выше.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Дом на колёсах: почему автодома становятся всё популярнее в России
Больше 20 лет прошло, а она как новая: на Урале почти даром отдают идеальную «Шаху»
В Иркутске продают почти новый «Москвич-412» по цене Bеntley
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Cadillac SRX и еще 45 моделей
F
Aston Martin Rapide и еще 22 модели
Коммерческие грузовики и фургоны
Skoda Praktik и еще 35 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ижевск Тверь Воронеж
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться