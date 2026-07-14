Немецкий стартап Nilu27 показал рабочую версию 6,5-литрового V12 на 11 000 об/мин — без электроники и режимов вождения

14 июля 2026, 14:55
Новый V12 на 1070 л.с. для гиперкара Nilu27: детали и перспективы проекта
Новый V12 на 1070 л.с. для гиперкара Nilu27: детали и перспективы проекта
Гиперкар Nilu27 с атмосферным V12 мощностью более 1070 л.с. вновь напомнил о себе: впервые запущен двигатель, который обещает стать самым мощным в своем классе. Почему этот проект вызывает интерес у специалистов и что ждет рынок - в нашем материале.
В мире гиперкаров появляются новые имена, но немецкий стартап Nilu27 решил бросить вызов привычным лидерам. Компания, основанная Сашей Селипановым, ранее работавшим с Lamborghini, Bugatti и Koenigsegg, представила свой проект летом 2024 года, а теперь объявила о первом успешном запуске уникального атмосферного двигателя V12.
Главная философия Nilu27 — ставка на чистую механику и отказ от цифровых помощников. В автомобиле нет ни режимов вождения, ни электронных настроек, ни даже кнопок на руле. Это попытка вернуть водителю полный контроль и удовольствие от управления, что сегодня встречается крайне редко.
Двигатель разработан совместно с новозеландской компанией Hartley Engines, которая известна своими доработками моторов для японских спорткаров. Новый V12 объёмом 6,5 литра с углом развала 80 градусов и компоновкой hot-V уже на стенде превзошёл заявленные 1070 л.с. и способен раскручиваться до 11 000 об/мин. Точные цифры пока держатся в секрете, но известно, что мотор работает стабильно и без сбоев.
Силовой агрегат будет сочетаться с семиступенчатой механической коробкой передач с блокировкой заднего хода. Мощность подаётся на центрально-закреплённые колёса с шинами Michelin Pilot Sport Cup 2 R, а тормозную функцию обеспечивает Brembo. Подвеска — двухрычажная с толкателями, что характерно для трековых машин.
Кузов гиперкара выполнен из карбонового монокока с алюминиевыми подрамниками. В дизайне прослеживаются отсылки к болидам Формулы-1 и гонкам Ле-Мана 60-х годов, а также к маслкарам и даже дрифтовым автомобилям. Внешне Nilu27 демонстрирует низкий силуэт, крупные изгибы кузова и двери типа «крыло чайки». В салоне — минимум электроники: присутствует только экран задней камеры, а все регулировки осуществляются механическими металлическими рычагами.
Проект ориентирован прежде всего на трек: планируется выпустить 15 экземпляров в гоночной версии и ещё 54 — в дорожной. Сборку доверят компании Aria Group в регионах, где уже реализованы проекты для автомобильной и авиационной отрасли. О цене пока не сообщается, но эксперты отмечают, что она может составить 3 миллиона долларов.
Интересно, что Nilu27 и Hartley Engines намерены создать совместное предприятие по выпуску мощных сертифицированных моторов для заказчиков. Это может стать новым трендом для небольших производителей, стремящихся предложить рынку уникальные решения.
На фоне появления новых гибридных и электрических моделей, таких как Belgee X80 PHEV, недавно вышедших на рынок , запуск атмосферного V12 выглядит как вызов современным тенденциям. Для российского рынка такие проекты интересны не только с точки зрения технологий, но и, например, что нишевые бренды способны создавать уникальные автомобили, способные конкурировать с мировыми лидерами.
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