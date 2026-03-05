Комфорт купе за цену плацкарта: в РЖД придумали вагон, который переворачивает представление о поездках

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

5 марта 2026, 17:59

Российские железные дороги анонсировали принципиально новый тип вагона, который сочетает приватность и современные удобства, оставаясь доступным по цене. Эксперты отмечают, что решение может изменить подход к дальним поездкам и повысить комфорт массовых пассажиров.

Российские железные дороги (РЖД) анонсировали кардинальное обновление подвижного состава для поездов дальнего следования. Новая концепция вагонов, которая будет внедряться на ключевых маршрутах, обещает изменить представление о комфорте в поездах эконом-класса. Главное новшество — индивидуальное пространство для каждого пассажира, которое раньше было доступно только в купе, теперь становится реальностью по цене плацкарта.

В каждой «спальной нише» предусмотрены плотные шторы и перегородки, позволяющие создать личное пространство даже в общем вагоне. Это решение стало ответом на частые жалобы пассажиров на недостаток конфиденциальности в традиционных плацкартных вагонах. Теперь каждый сможет отгородиться от соседей, не переплачивая за отдельное купе.

Техническое оснащение новых вагонов также заслуживает внимания. Для каждого пассажира предусмотрены персональные розетки, USB-разъемы и индивидуальные светильники. Переработана система хранения багажа: чемоданы и сумки размещаются в специальных отсеках, не мешая проходу и не занимая пространство у ног. К верхним полкам ведут стационарные лестницы с противоскользящим покрытием, что заметно повышает безопасность при подъеме и спуске.

Эксперты железнодорожной отрасли отмечают, что подобная компоновка соответствует современным запросам пассажиров по уровню конфиденциальности и удобству. Вдохновением для дизайнеров послужили японские капсульные отели, где каждый гость получает собственную ячейку для сна и отдыха. Такой подход позволяет сделать поездку более комфортной даже для тех, кто выбирает бюджетные варианты проезда.

Стоимость билетов в новом классе обслуживания будет незначительно увеличена по сравнению с обычным плацкартом, что сделает инновации доступными для широкого круга пассажиров. На этапе проектирования учитывались отзывы тысяч пассажиров и их реальные покупательские возможности. Внедрение новых вагонов станет частью масштабной программы обновления подвижного состава РЖД, рассчитанной до 2030 года.

Первые опытные образцы уже готовятся к финальным испытаниям на действующих маршрутах с наиболее интенсивным пассажиропотоком, где время в пути составляет от 12 часов и более. Ожидается, что использование эргономичных материалов и улучшенной системы вентиляции сделает длительные поездки менее утомительными и более приятными для всех категорий пассажиров.

