В РЖД показали вагон, где купе одноместные: цена низкая, завтрак и билеты включены — поезд, в котором можно отоспаться без шума

Новый вагон РЖД с одноместными купе: комфорт, завтрак и цена как у обычного купе

РЖД внедрили вагон с одноместными купе на маршруте Москва - Санкт-Петербург: теперь можно путешествовать ночью в уединении, не переплачивая за люкс. В стоимость входят завтрак, сервис и личное пространство - решение для тех, кто ценит комфорт и спокойствие.

Появление вагона с одноместными купе на маршруте Москва – Санкт-Петербург стало важным событием в сфере железнодорожных перевозок. Раньше пассажирам нужно было выбирать между тесными купе на четверых или спальным вагоном с повышенным комфортом. Теперь появился промежуточный вариант: индивидуальное пространство по цене обычного купейного билета.

В новом вагоне класса 1Б полностью отказались от верхних полок. Вместо них — широкая кровать, которую можно легко трансформировать в кресло. В каждом купе есть персональный умывальник с зеркалом, шкаф для одежды, ТВ-панель с разъемами для гаджетов и отдельная система вентиляции. Благодаря этому пассажир получает не только приватность, но и возможность не беспокоиться о сохранности вещей или очередях в общий санузел.

Стоимость поездки в таком купе составляет от 6 тысяч рублей, что соответствует цене обычного купе, но заметно дешевле спального вагона повышенной комфортности, где цены начинаются от 10 тысяч. В стоимость включены не только постельные принадлежности, но и горячий завтрак на выбор, доступ к комфортному залу ожидания перед отправкой, а также набор дорожных принадлежностей: косметика, мягкая обувь, шоколад. Ранее такой сервис был доступен только для самых дорогих тарифов.

График движения поезда настроен под биоритмы: отправление поздним вечером, прибытие ранним утром, без промежуточных остановок. Даже в часы пик в вагоне тишина, а отсутствие соседей обеспечивает полную уединённость. Такой формат выбирают те, кто не хочет тратить время на дорогу до аэропорта и предпочитает проснуться уже в центре города.

Новый вагон занял нишу между стандартным купе и роскошным спальным вагоном. В «Стриже» есть душ, но нет завтрака; «Красная стрела» и «Мегаполис» вовсе не предлагают одноместных купе. Класс 1Б сочетает изолированное пространство и питание, что делает его конкурентом не только для авиации, но и для гостиниц: поезд превращается в своеобразный отель на колёсах.

Если опыт окажется успешным, аналогичные вагоны могут появиться и на других направлениях, например, Москва – Казань или Санкт-Петербург – Адлер. Это способно изменить привычный облик ночных поездок между крупными городами, где раньше выбор был ограничен двумя крайностями.

Ночные поезда между Москвой и Санкт-Петербургом традиционно востребованы у деловых пассажиров и туристов. Введение новой формы купе может стать ответом на растущий спрос на комфортные услуги и повысить доступность железнодорожных перевозок на фоне конкуренции с авиалиниями и отелями. Судя по состоянию рынка, аналогичные решения могут изменить стиль поездок уже в ближайшие годы.

Интерес к индивидуальным решениям в транспорте растёт, и если РЖД удастся сохранить высокий уровень сервиса и расширить парк таких вагонов, конкуренты будут вынуждены реагировать. Пассажиры же получают возможность провести ночь в пути без лишнего стресса и без переплаты за премиум.