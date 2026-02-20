Новый стандарт комфорта: РЖД показали вагоны будущего с сейфами и беспроводной зарядкой

Новый вагон СВ РЖД: свежий взгляд на комфорт и технологии в поездах

РЖД представил обновленные вагоны СВ и купе с современными решениями: лакированные полки, мультимедийные экраны, розетки и USB. Впервые показаны штабные и купейные вагоны габарита «Т» с увеличенными размерами и новыми удобствами. Почему эти изменения важны для пассажиров - в нашем обзоре.

Российские железные дороги завершили обновление пассажирского сервиса, представленного на выставке «PRO//Движение» в Санкт-Петербурге. Главной интригой стал модернизированный вагон СВ, который теперь не просто соответствует современным стандартам, а задает их для всего рынка дальних перевозок.

Внутри нового СВ — восемь двухместных купе. Каждое оборудовано закрытыми лакированными полками под потолком для ручной клади. Это решение не только создает уют, но и позволяет пассажирам не переживать за сохранность вещей. В каждом купе установлен сейф, а также кнопки вызова проводника, что особенно удобно для ночных поездок или экстренных ситуаций. Мультимедийные экраны и розетки с USB-портами теперь доступны каждому пассажиру — больше не нужно делиться зарядкой с соседом или искать розетку в коридоре.

Фото: 808.media

Особое внимание уделено деталям: отделка выполнена из современных материалов, освещение стало мягче и приятнее для глаз. По словам представителей РЖД, планируется значительно обновить парк на основных направлениях.

Не остались без внимания и вагоны габарита «Т» — штабные и купейные. Их отличительная черта — увеличенные длина и ширина, что сразу бросается в глаза при посадке: пространства стало заметно больше, а проходы — шире. На верхних полках появились откидные столики, что особенно оценят те, кто предпочитает путешествовать наверху. Впервые реализованы беспроводные зарядки для гаджетов, а также дополнительные розетки, что делает поездку еще комфортнее для современных пассажиров.

В новых штабных вагонах также появились улучшенные системы хранения багажа и обновленные санитарные зоны. Всего в этом году планируется выпустить ежегодно до 38 вагонов габарита «Т», что позволит повысить уровень сервиса на многих маршрутах.

Обновления в вагонах РЖД — это не просто косметика, а реальный шаг к улучшению путешествий на дальние расстояния. Новые решения в интерьере, расширенный функционал и внимание к деталям делают поездки более комфортными и безопасными. Для тех, кто часто ездит по России, эти перемены могут стать настоящим открытием.