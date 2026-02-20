Новый стандарт комфорта: РЖД показали вагоны будущего с сейфами и беспроводной зарядкой

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

20 февраля 2026, 17:33

Новый вагон СВ РЖД: свежий взгляд на комфорт и технологии в поездах

Новый вагон СВ РЖД: свежий взгляд на комфорт и технологии в поездах

Новый стандарт комфорта: РЖД показали вагоны будущего с сейфами и беспроводной зарядкой

Новый вагон СВ РЖД: свежий взгляд на комфорт и технологии в поездах

РЖД представил обновленные вагоны СВ и купе с современными решениями: лакированные полки, мультимедийные экраны, розетки и USB. Впервые показаны штабные и купейные вагоны габарита «Т» с увеличенными размерами и новыми удобствами. Почему эти изменения важны для пассажиров - в нашем обзоре.

РЖД представил обновленные вагоны СВ и купе с современными решениями: лакированные полки, мультимедийные экраны, розетки и USB. Впервые показаны штабные и купейные вагоны габарита «Т» с увеличенными размерами и новыми удобствами. Почему эти изменения важны для пассажиров - в нашем обзоре.

Российские железные дороги завершили обновление пассажирского сервиса, представленного на выставке «PRO//Движение» в Санкт-Петербурге. Главной интригой стал модернизированный вагон СВ, который теперь не просто соответствует современным стандартам, а задает их для всего рынка дальних перевозок.

Внутри нового СВ — восемь двухместных купе. Каждое оборудовано закрытыми лакированными полками под потолком для ручной клади. Это решение не только создает уют, но и позволяет пассажирам не переживать за сохранность вещей. В каждом купе установлен сейф, а также кнопки вызова проводника, что особенно удобно для ночных поездок или экстренных ситуаций. Мультимедийные экраны и розетки с USB-портами теперь доступны каждому пассажиру — больше не нужно делиться зарядкой с соседом или искать розетку в коридоре.

Фото: 808.media

Особое внимание уделено деталям: отделка выполнена из современных материалов, освещение стало мягче и приятнее для глаз. По словам представителей РЖД, планируется значительно обновить парк на основных направлениях.

Не остались без внимания и вагоны габарита «Т» — штабные и купейные. Их отличительная черта — увеличенные длина и ширина, что сразу бросается в глаза при посадке: пространства стало заметно больше, а проходы — шире. На верхних полках появились откидные столики, что особенно оценят те, кто предпочитает путешествовать наверху. Впервые реализованы беспроводные зарядки для гаджетов, а также дополнительные розетки, что делает поездку еще комфортнее для современных пассажиров.

В новых штабных вагонах также появились улучшенные системы хранения багажа и обновленные санитарные зоны. Всего в этом году планируется выпустить ежегодно до 38 вагонов габарита «Т», что позволит повысить уровень сервиса на многих маршрутах.

Обновления в вагонах РЖД — это не просто косметика, а реальный шаг к улучшению путешествий на дальние расстояния. Новые решения в интерьере, расширенный функционал и внимание к деталям делают поездки более комфортными и безопасными. Для тех, кто часто ездит по России, эти перемены могут стать настоящим открытием.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Evolute сделал официальное заявление после обрушения крыши автозавода
В Нижнем Новгороде стартует производство автомобилей под возрожденным брендом VOLGA
Mazda CX-5 2026: отказ от кнопок и шайбы в пользу сенсорного экрана
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Пикапы
Changan Explorer и еще 81 модель
B Exclusive
MINI One и еще 5 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Jaecoo J7 и еще 215 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ульяновск Оренбург Тверь
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться