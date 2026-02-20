Новый стандарт комфорта: РЖД показали вагоны будущего с сейфами и беспроводной зарядкой

20 февраля 2026, 17:33
Новый вагон СВ РЖД: свежий взгляд на комфорт и технологии в поездах
Новый вагон СВ РЖД: свежий взгляд на комфорт и технологии в поездах
РЖД представил обновленные вагоны СВ и купе с современными решениями: лакированные полки, мультимедийные экраны, розетки и USB. Впервые показаны штабные и купейные вагоны габарита «Т» с увеличенными размерами и новыми удобствами. Почему эти изменения важны для пассажиров - в нашем обзоре.
Российские железные дороги завершили обновление пассажирского сервиса, представленного на выставке «PRO//Движение» в Санкт-Петербурге. Главной интригой стал модернизированный вагон СВ, который теперь не просто соответствует современным стандартам, а задает их для всего рынка дальних перевозок.
Внутри нового СВ — восемь двухместных купе. Каждое оборудовано закрытыми лакированными полками под потолком для ручной клади. Это решение не только создает уют, но и позволяет пассажирам не переживать за сохранность вещей. В каждом купе установлен сейф, а также кнопки вызова проводника, что особенно удобно для ночных поездок или экстренных ситуаций. Мультимедийные экраны и розетки с USB-портами теперь доступны каждому пассажиру — больше не нужно делиться зарядкой с соседом или искать розетку в коридоре.
Особое внимание уделено деталям: отделка выполнена из современных материалов, освещение стало мягче и приятнее для глаз. По словам представителей РЖД, планируется значительно обновить парк на основных направлениях.
Не остались без внимания и вагоны габарита «Т» — штабные и купейные. Их отличительная черта — увеличенные длина и ширина, что сразу бросается в глаза при посадке: пространства стало заметно больше, а проходы — шире. На верхних полках появились откидные столики, что особенно оценят те, кто предпочитает путешествовать наверху. Впервые реализованы беспроводные зарядки для гаджетов, а также дополнительные розетки, что делает поездку еще комфортнее для современных пассажиров.
В новых штабных вагонах также появились улучшенные системы хранения багажа и обновленные санитарные зоны. Всего в этом году планируется выпустить ежегодно до 38 вагонов габарита «Т», что позволит повысить уровень сервиса на многих маршрутах.
Обновления в вагонах РЖД — это не просто косметика, а реальный шаг к улучшению путешествий на дальние расстояния. Новые решения в интерьере, расширенный функционал и внимание к деталям делают поездки более комфортными и безопасными. Для тех, кто часто ездит по России, эти перемены могут стать настоящим открытием.
Похожие материалы
-
21.02.2026, 06:18
Cupra Raval 2026: старт серийного производства первого электрокара на платформе MEB+
Cupra, ранее известная как спортивное подразделение SEAT, готовит к запуску свой первый электромобиль на платформе MEB+. Модель Raval станет не только технологическим прорывом для бренда, но и важным конкурентом в сегменте городских хэтчбеков. Эксперты отмечают, что новинка может задать новые стандарты для компактных электрокаров, а ее появление уже вызывает интерес у поклонников современных технологий.Читать далее
-
21.02.2026, 06:01
Новый Nissan GT-R R36: цифровой прототип с огненными выхлопами и среднемоторной схемой
Виртуальный образ нового Nissan GT-R R36 с среднемоторной компоновкой и эффектными огненными выхлопами вызвал бурю обсуждений среди поклонников. Почему этот проект так важен для будущего легендарной модели и что он может означать для рынка спорткаров - разбираемся в деталях.Читать далее
-
21.02.2026, 05:48
Яндекс выпустил первый электромобиль UMO 5 для такси: что изменилось в российской версии Aion Y Plus
Яндекс выходит на рынок электромобилей с моделью UMO 5, созданной на базе китайского Aion Y Plus. Новинка ориентирована на таксопарки Москвы и обещает стать конкурентом отечественным электрокарам. В чем ее особенности и перспективы - в нашем материале.Читать далее
-
21.02.2026, 04:24
Volkswagen T7 Multivan 2027: первые фото обновленного салона и неожиданные детали
Volkswagen готовит к выходу обновленный Multivan T7, который уже замечен на тестах с измененным экстерьером и тщательно скрытым интерьером. Новинка обещает не только свежий дизайн, но и новые решения для семейных поездок. Почему этот автомобиль может стать трендсеттером в своем классе - разбираемся в деталях.Читать далее
-
20.02.2026, 21:08
Magic Seats и спорные решения: что скрывает салон обновлённого Honda HR-V
Тест Honda HR-V Hybrid: городская экономия 4 л/100 км против трассы 8,6 л. Magic Seats, спорный салон, шумный мотор. Практичный кроссовер с гибридом e:HEV — стоит ли покупать? Честный обзор плюсов и минусов.Читать далее
-
20.02.2026, 20:54
CHANGAN и Сбербанк подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в России
CHANGAN и Сбербанк объявили о начале стратегического партнерства, которое может изменить рынок автокредитования и цифровых продаж в России. Компании планируют совместно разрабатывать новые финансовые продукты и внедрять современные технологии. Читать далее
-
20.02.2026, 19:51
Боевой дрон YFQ-42A впервые выполнил полуавтономный вылет: что это меняет для военной авиации
General Atomics представила дрон YFQ-42A, способный летать как самостоятельно, так и в паре с пилотируемыми самолетами. Это событие может стать поворотным моментом для военной авиации и изменить баланс сил в будущем.Читать далее
-
20.02.2026, 19:44
Дизельные двигатели возвращаются: неожиданный тренд на фоне электромобилей
Несмотря на активное продвижение электромобилей, дизельные моторы вновь становятся актуальными. Особенно заметно это в Европе, где автоконцерны не спешат отказываться от проверенных технологий. Разбираемся, что стоит за этим трендом и как он повлияет на рынок.Читать далее
-
20.02.2026, 18:36
Желтый Toyota Land Cruiser с лифтом: возвращение легенды и новые тренды рынка
Toyota Land Cruiser вернулся на рынок и сразу привлек внимание не только цифрами продаж, но и необычными модификациями. Яркий желтый внедорожник с лифтом стал символом нового сезона, а конкуренция с 4Runner выходит на новый уровень. Эксперты отмечают, что такие версии способны изменить расстановку сил среди поклонников японских внедорожников.Читать далее
-
20.02.2026, 18:30
Mercedes готовит компактный Baby G-Class: первые детали о новом внедорожнике 2027 модельного года
Mercedes-Benz завершает испытания компактного Baby G-Class, который появится в 2027 году. Новинка обещает стать самой доступной и современной версией культового внедорожника, сохранив узнаваемый стиль и получив электрическую модификацию. Эксперты уже обсуждают, как это повлияет на сегмент премиальных SUV.Читать далее
Похожие материалы
-
21.02.2026, 06:18
Cupra Raval 2026: старт серийного производства первого электрокара на платформе MEB+
Cupra, ранее известная как спортивное подразделение SEAT, готовит к запуску свой первый электромобиль на платформе MEB+. Модель Raval станет не только технологическим прорывом для бренда, но и важным конкурентом в сегменте городских хэтчбеков. Эксперты отмечают, что новинка может задать новые стандарты для компактных электрокаров, а ее появление уже вызывает интерес у поклонников современных технологий.Читать далее
-
21.02.2026, 06:01
Новый Nissan GT-R R36: цифровой прототип с огненными выхлопами и среднемоторной схемой
Виртуальный образ нового Nissan GT-R R36 с среднемоторной компоновкой и эффектными огненными выхлопами вызвал бурю обсуждений среди поклонников. Почему этот проект так важен для будущего легендарной модели и что он может означать для рынка спорткаров - разбираемся в деталях.Читать далее
-
21.02.2026, 05:48
Яндекс выпустил первый электромобиль UMO 5 для такси: что изменилось в российской версии Aion Y Plus
Яндекс выходит на рынок электромобилей с моделью UMO 5, созданной на базе китайского Aion Y Plus. Новинка ориентирована на таксопарки Москвы и обещает стать конкурентом отечественным электрокарам. В чем ее особенности и перспективы - в нашем материале.Читать далее
-
21.02.2026, 04:24
Volkswagen T7 Multivan 2027: первые фото обновленного салона и неожиданные детали
Volkswagen готовит к выходу обновленный Multivan T7, который уже замечен на тестах с измененным экстерьером и тщательно скрытым интерьером. Новинка обещает не только свежий дизайн, но и новые решения для семейных поездок. Почему этот автомобиль может стать трендсеттером в своем классе - разбираемся в деталях.Читать далее
-
20.02.2026, 21:08
Magic Seats и спорные решения: что скрывает салон обновлённого Honda HR-V
Тест Honda HR-V Hybrid: городская экономия 4 л/100 км против трассы 8,6 л. Magic Seats, спорный салон, шумный мотор. Практичный кроссовер с гибридом e:HEV — стоит ли покупать? Честный обзор плюсов и минусов.Читать далее
-
20.02.2026, 20:54
CHANGAN и Сбербанк подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в России
CHANGAN и Сбербанк объявили о начале стратегического партнерства, которое может изменить рынок автокредитования и цифровых продаж в России. Компании планируют совместно разрабатывать новые финансовые продукты и внедрять современные технологии. Читать далее
-
20.02.2026, 19:51
Боевой дрон YFQ-42A впервые выполнил полуавтономный вылет: что это меняет для военной авиации
General Atomics представила дрон YFQ-42A, способный летать как самостоятельно, так и в паре с пилотируемыми самолетами. Это событие может стать поворотным моментом для военной авиации и изменить баланс сил в будущем.Читать далее
-
20.02.2026, 19:44
Дизельные двигатели возвращаются: неожиданный тренд на фоне электромобилей
Несмотря на активное продвижение электромобилей, дизельные моторы вновь становятся актуальными. Особенно заметно это в Европе, где автоконцерны не спешат отказываться от проверенных технологий. Разбираемся, что стоит за этим трендом и как он повлияет на рынок.Читать далее
-
20.02.2026, 18:36
Желтый Toyota Land Cruiser с лифтом: возвращение легенды и новые тренды рынка
Toyota Land Cruiser вернулся на рынок и сразу привлек внимание не только цифрами продаж, но и необычными модификациями. Яркий желтый внедорожник с лифтом стал символом нового сезона, а конкуренция с 4Runner выходит на новый уровень. Эксперты отмечают, что такие версии способны изменить расстановку сил среди поклонников японских внедорожников.Читать далее
-
20.02.2026, 18:30
Mercedes готовит компактный Baby G-Class: первые детали о новом внедорожнике 2027 модельного года
Mercedes-Benz завершает испытания компактного Baby G-Class, который появится в 2027 году. Новинка обещает стать самой доступной и современной версией культового внедорожника, сохранив узнаваемый стиль и получив электрическую модификацию. Эксперты уже обсуждают, как это повлияет на сегмент премиальных SUV.Читать далее