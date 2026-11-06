Обновленный HONGQI H5: новый салон, старая техника и цена 4,48 млн рублей

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Мария Степанова

Автор: Мария Степанова

6 ноября 2026, 15:36

Обновленный вагон СВ РЖД получил больше пространства и новый уровень комфорта

Обновленный вагон СВ РЖД получил больше пространства и новый уровень комфорта

В РЖД появился вагон с одноместными купе: сколько стоит, что включено и где наконец можно выспаться без соседей?

Обновленный вагон СВ РЖД получил больше пространства и новый уровень комфорта

В обновленном вагоне СВ РЖД увеличила внутреннее пространство за счет габарита «Т»: спальные места стали длиннее, а проходы шире. Пассажиры отметили удобство хранения вещей, хотя к материалам и душевым остались замечания.

В обновленном вагоне СВ РЖД увеличила внутреннее пространство за счет габарита «Т»: спальные места стали длиннее, а проходы шире. Пассажиры отметили удобство хранения вещей, хотя к материалам и душевым остались замечания.

Обновление пассажирского подвижного состава в России идет по направлению к более продуманной организации пространства для сна и хранения вещей в дальней поездке. РЖД переходит к вагонам СВ нового поколения с увеличенным габаритом и расширенным оснащением.

Обновленный вагон СВ РЖД: больше пространства благодаря габариту «Т»

Ключевым изменением нового вагона СВ стал переход на габарит «Т». По данным РЖД, длина вагона увеличилась на 73 см, ширина — на 28 см, а вместимость выросла на 11%. Именно это позволило удлинить спальные места до 2 метров (на 16 см больше стандартных) и сделать проходы шире — для ночной поездки разница практичная: пассажиру проще передвигаться по салону, а место для сна становится просторнее.

Оснащение купе включает широкие полки, откидные сиденья, столик, сейф, индивидуальные розетки и мультимедийное оборудование. Отдельного внимания заслуживают багажные решения: закрывающиеся полки рассчитаны не только на ручную кладь, но и на крупные вещи, включая спортивный инвентарь. В вагоне предусмотрена душевая кабина с феном, утюгом и гладильной доской — ранее такое оснащение встречалось преимущественно в поездах более высокого класса . Кроме того, соседние купе можно объединять, что удобно для семей и небольших групп .

Отзывы пассажиров, успевших оценить новые вагоны, в целом положительные: отмечают чистоту, аккуратность, работающие розетки, удобное расположение табло с информацией о занятости душа и туалета. Впечатление от сервиса дополняют приветственный набор, косметичка со стандартным наполнением и включенное питание с выбором блюд, включая вегетарианское и детское меню.

Вместе с тем замечания тоже есть. Некоторые пассажиры указывают на недостающие элементы интерьера в душевых кабинах и качество материалов. Отдельная проблема связана с компоновкой: в части модернизированных вагонов появились верхние полки, и при покупке билета важно внимательно проверять тип места, поскольку цена СВ остается высокой даже за верхнюю полку. Тем не менее общее впечатление таково, что обновленный СВ — шаг вперед по сравнению с предыдущими поколениями вагонов.

Что это значит для дальних поездок

Обновленный СВ РЖД демонстрирует, как увеличение габарита вагона напрямую конвертируется в практические улучшения: более длинные полки, широкие проходы, полноценные багажные полки и душевые. Для пассажира это означает более предсказуемый уровень комфорта в дальней поездке. Однако остаются и вопросы, связанные с качеством отделки и прозрачностью информации о типе места при покупке билета.

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