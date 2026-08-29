Путешествие в новом формате: Душ, сейф и диван — какими станут вагоны к концу года

29 августа 2026, 01:13
Новый вагон СВ с душевой и трансформируемыми полками: что изменилось в поездах ФПК
Новый вагон СВ с душевой и трансформируемыми полками: что изменилось в поездах ФПК
Федеральная пассажирская компания представила макет модернизированного вагона СВ с увеличенной шириной спальных мест, трансформируемыми диванами и душевой кабиной. Уже к концу года такие вагоны появятся на маршрутах из Москвы в регионы, что может заметно повысить уровень сервиса на железной дороге.
Обновление вагонов класса СВ Федеральной пассажирской компании - событие, которое может заметно повлиять на движение железнодорожного сообщения в России. На форуме «PRO//Движение.Экспо» в Санкт-Петербурге был представлен полноразмерный макет новой вагона, где ключевыми изменениями стала увеличенная до 90 см ширина спальных полок. Это решение направлено на повышение комфорта пассажиров, особенно на дальних маршрутах.
Внутреннее пространство купе теперь можно настроить под себя: верхняя полка легко переводится из горизонтального положения в вертикальное, а сами полки днем превращаются в удобные диваны. В ночное время они трансформируются обратно в полноценные кровати. Такой подход позволяет использовать купе максимально эффективно и удобно.
Каждое купе оснащено откидным стулом, встроенным столиком, подъемником на второе сиденье, выдвижными экранами с возможностью выбора контента, розетками на 220 В и USB-разъемами для зарядки устройств, а также сейфом для хранения ценных вещей. Для хранения одежды предусмотрен глубокий шкаф, интерьер выполнен в светло бежевых тонах, что визуально расширяет пространство и создает ощущение уюта.
Особое внимание уделено санитарным условиям: одно из купе переоборудовано под полноценную душевую кабину. Это решение особенно актуально для пассажиров, совершающих длительные поездки между Москвой, Санкт-Петербургом и Хабаровском. Важно, что речь идет о модернизации уже нынешних вагонов, а не о строительстве новых с нуля, что позволяет быстрее внести изменения.
До конца года ФПК планирует ввести в эксплуатацию 21 обновленный вагон СВ, которые будут курсировать по фирменным маршрутам между столицами и регионами, а также на дальневосточных направлениях. В будущем такие вагоны могут появиться и в составе туристических поездов, что расширит возможности для комфортных путешествий по стране.
Впервые визуализация новых интерьеров была показана еще в июне, но теперь пассажиры могут оценить реальные изменения на макете. По данным компании, дизайн практически не отличается от 3D-визуализации, что обеспечивает серьезный подход к реализации проекта.
В мае глава РЖД Олег Белозеров сообщил, что к 2027 году планируется строительство российского высокоскоростного поезда с максимальной скоростью до 360 км/ч. Сейчас уже готов дизайн состава и проработаны дальнейшие этапы производства. Это может свидетельствовать о том, что модернизация подвижного состава становится одним из приоритетов для железнодорожной отрасли России, а новые вагоны СВ - лишь часть масштабных изменений, направленных на повышение качества перевозок и конкурентоспособности железных дорог.
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