РЖД запустили вагон-отель: сенсорные панели, душ и двухметровые полки - как теперь будут ездить россияне

Автор: Мария Степанова

29 мая 2026, 12:22

Новый вагон-отель РЖД: душ, двухметровые полки и яхтный интерьер для дальних поездок

РЖД внедряют спальные вагоны нового поколения с душем, сенсорными панелями и двухметровыми полками. Это решение может изменить представление о железнодорожных путешествиях в России и повысить конкуренцию с авиаперевозками.

Железнодорожные путешествия в России выходят на новый уровень: РЖД представили спальный вагон, который по комфорту приближается к гостиничному номеру. Впервые в истории компании пассажирам доступны душевые кабины, двухметровые полки и персональные системы хранения. Такой подход может изменить восприятие поездок на дальние расстояния и сделать железную дорогу реальной альтернативой самолётам.

Вместо привычных четырёх полок в купе теперь только две — обе нижние, длиной ровно два метра. Это решение особенно оценят высокие пассажиры: теперь не нужно спать с согнутыми коленями или упираться ногами в перегородку. Интерьер выполнен в светлых оттенках с чёрными глянцевыми деталями, а вдохновением для дизайнеров послужили премиальные яхты. Советская эстетика осталась в прошлом — никакой зелёной обивки и кожзаменителя.

Для багажа предусмотрено несколько вариантов хранения: у каждого пассажира есть персональная ниша, общий шкаф разделён на три секции, а под потолком размещена вместительная антресоль. В неё легко помещаются даже сноуборд или лыжи. В купе установлены сенсорные панели для управления климатом и освещением, электронное табло маршрута, выдвижные экраны для фильмов, розетки 220 В, USB-разъёмы, беспроводная зарядка и сейф для ценных вещей.

Главное новшество — компактная душевая кабина прямо в вагоне. Для удобства пассажиров предусмотрены фен, утюг и гладильная доска. Ранее подобный сервис был доступен только в вагонах класса СВ, теперь же он становится ближе к массовому сегменту.

Первые отзывы пассажиров выявили и недостатки: антресоль расположена слишком высоко, дверцы шкафчиков требуют доработки, а людям выше 185 см при разложенных диванах стоит быть осторожнее — можно задеть головой выступающие элементы. В РЖД пообещали учесть эти замечания при доработке финальной версии вагона.

Новые вагоны планируют использовать на южных направлениях — Адлер, Анапа, а также на туристических маршрутах, например «Золотое кольцо». Стоимость билета при раннем бронировании будет на 30–40% выше стандартного купе, но заметно ниже, чем в СВ. К концу 2026 года на линии выйдут 28 таких вагонов. Производством занимается Тверской вагоностроительный завод.

Эксперты железнодорожной отрасли отмечают: наличие душа и личного пространства — ключевое преимущество новинки. В традиционных вагонах освежиться в пути было практически невозможно, особенно на многодневных маршрутах. Теперь поездка на поезде может конкурировать с авиаперелётами по уровню комфорта. Частые путешественники отмечают, что двухметровая полка — это долгожданное решение для высоких людей, которые раньше вынуждены были спать с согнутыми ногами.

Безопасность также не осталась без внимания: индивидуальная вентиляция и климат-контроль снижают риск распространения инфекций, а при использовании душа важно соблюдать осторожность из-за возможных ускорений и торможений вагона. Сенсорные панели управления при сбоях могут быть переведены в ручной режим механиком.

В целом запуск новых вагонов-отелей РЖД может стать важным шагом для развития железнодорожных перевозок в России. По данным отраслевых аналитиков, спрос на комфортные путешествия растёт, а конкуренция с авиаперевозками усиливается. Внедрение современных технологий и повышение уровня сервиса способны привлечь новую аудиторию и изменить структуру рынка пассажирских перевозок.

