Новый вид мошенничества: каршеринг и плачущие дети
В общей сложности накапало 190 тысяч рублей. Затея мошенников удалась. История настолько разжалобила Веронику, что она за несколько транзакций перевела им всю требуемую сумму. Как только «мать» и «дочь» уехали, Вероника очнулась, поняла, что ее обманули, и пошла писать заявление в полицию.
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05.12.2022, 14:11
В Госдуме предлагают серьезно расширить список лекарств, при приеме которых нельзя садиться за руль
Депутаты из думской фракции ЛДПР разработали законопроект, разрешающий штрафовать и лишать прав водителей за употребление лекарств, не являющихся психотропными или наркотическими.Читать далее
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05.12.2022, 13:44
Открыто движение автомобилей по восстановленной части Крымского моста
Поврежденную октябрьским взрывом автомобильную часть Крымского моста вновь открыли для движения машин утром 5 декабря. На замену четырех пролетов потребовалось менее двух месяцев.Читать далее
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05.12.2022, 11:57
«Мерседесу» разрешили парковаться без водителя
Полностью автоматизированная парковка, разработанная немецкими компаниями Mercedes-Benz и Bosch, запускается в серию. Федеральное агентство автотранспорта (KBA) выдало на нее первое в мире разрешение. Только область применения такой парковки ограничена, потому что машины паркуются без водителя. Читать далее
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05.12.2022, 09:59
Россияне почти перестали покупать новые автомобили
В октябре 2022 года жители РФ потратили на покупку новых автомобилей в три раза меньше денег, чем годом ранее и на 5 млрд рублей меньше, чем в сентябре 2022-го. Затраты снизились по всем категориям, но есть исключения.Читать далее
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05.12.2022, 08:40
Подержанные премиальные и бюджетные автомобили сравнялись в цене: почему?
На вторичном авторынке автомобили премиум-класса и бюджетные машины стоят сейчас примерно одинаково. Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр объяснил причины такой парадоксальной ситуации.Читать далее
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05.12.2022, 08:05
АвтоВАЗ рассказал о планах построить новый кроссовер на базе Lada Vesta
В ноябре было продано почти 22 тысячи новых автомобилей Lada, что стало лучшим показателем марки в уходящем году. В 2021-м дилеры реализовали на 5 тысяч больше машин, но тогда лидером была Lada Vesta, сборка которой сейчас приостановлена.Читать далее
-
05.12.2022, 14:11
В Госдуме предлагают серьезно расширить список лекарств, при приеме которых нельзя садиться за руль
Депутаты из думской фракции ЛДПР разработали законопроект, разрешающий штрафовать и лишать прав водителей за употребление лекарств, не являющихся психотропными или наркотическими.Читать далее
-
05.12.2022, 13:44
Открыто движение автомобилей по восстановленной части Крымского моста
Поврежденную октябрьским взрывом автомобильную часть Крымского моста вновь открыли для движения машин утром 5 декабря. На замену четырех пролетов потребовалось менее двух месяцев.Читать далее
-
05.12.2022, 11:57
«Мерседесу» разрешили парковаться без водителя
Полностью автоматизированная парковка, разработанная немецкими компаниями Mercedes-Benz и Bosch, запускается в серию. Федеральное агентство автотранспорта (KBA) выдало на нее первое в мире разрешение. Только область применения такой парковки ограничена, потому что машины паркуются без водителя. Читать далее
-
05.12.2022, 09:59
Россияне почти перестали покупать новые автомобили
В октябре 2022 года жители РФ потратили на покупку новых автомобилей в три раза меньше денег, чем годом ранее и на 5 млрд рублей меньше, чем в сентябре 2022-го. Затраты снизились по всем категориям, но есть исключения.Читать далее
-
05.12.2022, 08:40
Подержанные премиальные и бюджетные автомобили сравнялись в цене: почему?
На вторичном авторынке автомобили премиум-класса и бюджетные машины стоят сейчас примерно одинаково. Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр объяснил причины такой парадоксальной ситуации.Читать далее
-
05.12.2022, 08:05
АвтоВАЗ рассказал о планах построить новый кроссовер на базе Lada Vesta
В ноябре было продано почти 22 тысячи новых автомобилей Lada, что стало лучшим показателем марки в уходящем году. В 2021-м дилеры реализовали на 5 тысяч больше машин, но тогда лидером была Lada Vesta, сборка которой сейчас приостановлена.Читать далее
- 4 659 000 РVolkswagen Multivan 2019 в Москве
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