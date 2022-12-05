Новый вид мошенничества: каршеринг и плачущие дети

05.12.2022, 09:59

Россияне почти перестали покупать новые автомобили

В октябре 2022 года жители РФ потратили на покупку новых автомобилей в три раза меньше денег, чем годом ранее и на 5 млрд рублей меньше, чем в сентябре 2022-го. Затраты снизились по всем категориям, но есть исключения.Читать далее