Новый владелец заброшенного автосалона вынужден бензопилой вырезать из зарослей автомобили клиентов
Фото: thedrive.com
Фото: thedrive.com
Фото: thedrive.com
Фото: thedrive.com
Фото: thedrive.com
Фото: thedrive.com
Фото: thedrive.com
Единственный нюанс, за последние три десятка лет на складе дилерского центра успел вырасти лес. Деревья, со свойственной им всепобеждающей силой, проросли буквально сквозь автомобили. Продавцу приходится орудовать бензопилой, чтобы высвободить машины из лесного плена. Например, дерево проросло сквозь заднее крыло AMC Javelin 1970 года выпуска. Оно фактически стало частью кузова.
В похожей ситуации пару месяцев назад оказался белый AMC Pacer. Дерево переплелось с листовой рессорой Pacer и его пришлось выкорчевать. Один из самых необычных случаев приключился с Jeep Grand Cherokee. Дерево проросло через отверстие в сцепке прицепа.
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