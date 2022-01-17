Новый внедорожник Great Wall до неприличия похож на Suzuki Jimny
Фото: Great Wall Motors
Фото: Great Wall Motors
Фото: Great Wall Motors
Фото: Great Wall Motors
Фото: Great Wall Motors
Передняя часть выполнена в духе остальных представителей линейки Tank – прямоугольная черная решетка радиатора с расположенными по бокам круглыми фарами, которые пересекают полоски светодиодных ходовых огней и указателей поворота. Передний бампер с парой встроенных круглых противотуманок также окрашен в черный цвет.
Концерн Great Wall Motors пока не поделился снимками интерьера, но вероятнее всего, внутри мы найдем много общего с более крупным Tank 300, включая большой экран медиасистемы и цифровую «приборку». Под капотом может оказаться 2,0-литровая «турбочетверка» мощностью 227 л.с. (387 Нм), что более чем вдвое превышает отдачу 1,5-литрового «атмосферника» Suzuki Jimny.
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