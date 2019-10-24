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24 октября 2019, 08:16

Новый Volkswagen Golf: масштабная утечка официальных фото

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Фото: Volkswagen
До официальной премьеры Volkswagen Golf восьмого поколения остаются считанные часы, но интриги по поводу внешности новинки уже нет. Накануне в Сети появилась полноценная фотогалерея официальных изображений.
Новый Volkswagen Golf масштабная утечка официальных фото

Фото: Volkswagen

Новый Volkswagen Golf масштабная утечка официальных фото

Фото: Volkswagen

Новый Volkswagen Golf масштабная утечка официальных фото

Фото: Volkswagen

Новый Volkswagen Golf масштабная утечка официальных фото

Фото: Volkswagen

Новый Volkswagen Golf масштабная утечка официальных фото

Фото: Volkswagen

Новый Volkswagen Golf масштабная утечка официальных фото

Фото: Volkswagen

Новый Volkswagen Golf масштабная утечка официальных фото

Фото: Volkswagen

Новый Volkswagen Golf масштабная утечка официальных фото

Фото: Volkswagen

Новый Volkswagen Golf масштабная утечка официальных фото

Фото: Volkswagen

Новый Volkswagen Golf масштабная утечка официальных фото
Новый Volkswagen Golf масштабная утечка официальных фото
Новый Volkswagen Golf масштабная утечка официальных фото
Новый Volkswagen Golf масштабная утечка официальных фото
Новый Volkswagen Golf масштабная утечка официальных фото
Новый Volkswagen Golf масштабная утечка официальных фото
Новый Volkswagen Golf масштабная утечка официальных фото
Новый Volkswagen Golf масштабная утечка официальных фото
Новый Volkswagen Golf масштабная утечка официальных фото
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Через несколько дней в Германии покажут VIII поколение Volkswagen Golf. Машину, естественно, ждут – как-никак ...
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Фотографии, демонстрирующие новый Volkswagen Golf во всей красе, появились на портале Motor Elpais. Хэтчбек сохранил преемственность в дизайне. Его облик вполне узнаваем, а изменения носят деликатный характер. Изменилась форма передней оптики со стильными ходовыми огнями, а модернизированная радиаторная решетка с новым логотипом Volkswagen стала еще более узкой. 

Новый Golf отличается выраженной «плечевой» линией и скульптурным кузовом. Не менее деликатные изменения затронули корму. Здесь дизайнеры пересмотрели дверь багажного отделения, оптику и бампер, на котором появились два трапециевидных хромированных патрубка выпускной системы. В целом новый Golf выглядит более стремительным и спортивным. Гибридный Golf GTE отличается от обычного хэтчбека с ДВС сотовой сеткой на воздухозаборнике в переднем бампере и лючком для зарядки на левом переднем крыле.

В салоне изменения более революционные. Мы видим новый руль и селектор КПП, цифровая панель приборов и отдельно стоящий экран медиасистемы. Воздуховоды стали тоньше, а на передней панели на стороне пассажира появилась атмосферная диодная подсветка. Панель сенсорных клавиш слева от «приборки» отвечает за управление светом, а также за обогрев заднего стекла и боковых зеркал. Технические подробности узнаем сегодня ближе к вечеру.


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Новый Volkswagen Golf: масштабная утечка официальных фото
{{material_127844}}Фотографии, демонстрирующие новый Volkswagen Golf во всей красе, появились на портале Motor Elpais. Хэтчбек сохранил преемственность в дизайне. Его облик вполне узнаваем, а изменения носят деликатный характер. Изменилась форма передней оптики со стильными ходовыми огнями, а модернизированная радиаторная решетка с новым логотипом Volkswagen стала еще более узкой. Новый Golf отличается выраженной «плечевой» линией и скульптурным кузовом. Не менее деликатные изменения затронули корму. Здесь дизайнеры пересмотрели дверь багажного отделения, оптику и бампер, на котором появились два трапециевидных хромированных патрубка выпускной системы. В целом новый Golf выглядит более стремительным и спортивным. Гибридный Golf GTE отличается от обычного хэтчбека с ДВС сотовой сеткой на воздухозаборнике в переднем бампере и лючком для зарядки на левом переднем крыле.В салоне изменения более революционные. Мы видим новый руль и селектор КПП, цифровая панель приборов и отдельно стоящий экран медиасистемы. Воздуховоды стали тоньше, а на передней панели на стороне пассажира появилась атмосферная диодная подсветка. Панель сенсорных клавиш слева от «приборки» отвечает за управление светом, а также за обогрев заднего стекла и боковых зеркал. Технические подробности узнаем сегодня ближе к вечеру.
2019-10-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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