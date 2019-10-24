24 октября 2019, 08:16
Новый Volkswagen Golf: масштабная утечка официальных фото
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Фото: Volkswagen
До официальной премьеры Volkswagen Golf восьмого поколения остаются считанные часы, но интриги по поводу внешности новинки уже нет. Накануне в Сети появилась полноценная фотогалерея официальных изображений.
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
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Новый Golf отличается выраженной «плечевой» линией и скульптурным кузовом. Не менее деликатные изменения затронули корму. Здесь дизайнеры пересмотрели дверь багажного отделения, оптику и бампер, на котором появились два трапециевидных хромированных патрубка выпускной системы. В целом новый Golf выглядит более стремительным и спортивным. Гибридный Golf GTE отличается от обычного хэтчбека с ДВС сотовой сеткой на воздухозаборнике в переднем бампере и лючком для зарядки на левом переднем крыле.
В салоне изменения более революционные. Мы видим новый руль и селектор КПП, цифровая панель приборов и отдельно стоящий экран медиасистемы. Воздуховоды стали тоньше, а на передней панели на стороне пассажира появилась атмосферная диодная подсветка. Панель сенсорных клавиш слева от «приборки» отвечает за управление светом, а также за обогрев заднего стекла и боковых зеркал. Технические подробности узнаем сегодня ближе к вечеру.
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Тест-драйв нового Volkswagen Passat: ветер совершенства
01.07.2019, 00:04
Тест-драйв Volkswagen Tiguan 2.0 TDI: ты прохладой меня не мучай
10.04.2019, 09:10
Тест-драйв Volkswagen Teramont: у него есть другая
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