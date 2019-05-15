15 мая 2019, 14:14

Новый Volkswagen Golf: первое фото салона

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Компания Volkswagen рассекретила интерьер хэтчбека Golf восьмого поколения, но сделала это весьма своеобразно. Вместо того, чтобы превратить тизер в отдельную рекламную акцию, его «похоронили» в 39-страничном PDF-документе о годовом собрании акционеров.
Новый Volkswagen Golf первое фото салона
Новый Volkswagen Golf первое фото салона
Новый Volkswagen Golf первое фото салона
Новый Volkswagen Golf первое фото салона
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Представители Volkswagen ранее заявляли, что Golf нового поколения получит беспрецедентный уровень технологий. Собственно, именно из-за этого премьеру модели пришлось отложить. Инженеры хотели максимально обезопасить от взлома программное обеспечение автомобиля, а также добиться стабильности при очередных обновлениях.

На опубликованном тизерном изображении салона видно, что новый «Гольф» получит цифровую панель приборов, хотя и не столь большую, как 15-дюймовая «приборка» флагманского кроссовера Touareg. Количество физических кнопок сократится до минимума. Мы смогли насчитать только четыре – между воздуховодами над центральным тоннелем. Расположенная в центре группы пятая кнопка отвечает за включение «аварийки». Управление большинством функций, вероятно, вывели на сенсорный экран. Менять настройки климатической установки, скорее всего, можно на сенсорной панели под дисплеем медиасистемы – если присмотреться, можно разглядеть синие и красные полосы. 

Ниже в центральном тоннеле есть некая закрытая ниша. Возможно, здесь располагается беспроводная зарядка для смартфона. Одна из кнопок рядом с рычагом АКПП отвечает за электронный стояночный тормоз. Справа от селектора – еще одна ниша для хранения мелочей. Большинство кнопок можно найти на руле, хотя они вполне могут оказаться «зашитыми» в дисплей тачпада. Еще одна интересная деталь – дисплей, расположенный слева от панели приборов. Похоже, это дополнительный сенсорный экран, отвечающий за управление светом и настройки боковых зеркал. 

В опубликованном отчете указана новая дата премьеры Volkswagen Golf. Хэтчбек восьмого поколения планируют представить в октябре 2019 года на специальном мероприятии в Вольфсбурге. В линейке модификаций появятся «мягкие» (mild) и подключаемые (plug-in) гибриды, а также битопливная версия Golf TGI, работающая на сжатом газе.

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Форум Volkswagen Golf
А мне не повезло купил гольф 6 1.6 102л, с, с коробкой gsg7 пробег 50000 полетела коробка передач, обслуживался у дилера, попал на деньги,
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Новый Volkswagen Golf: первое фото салона
{{material_126396}}Представители Volkswagen ранее заявляли, что Golf нового поколения получит беспрецедентный уровень технологий. Собственно, именно из-за этого премьеру модели пришлось отложить. Инженеры хотели максимально обезопасить от взлома программное обеспечение автомобиля, а также добиться стабильности при очередных обновлениях.На опубликованном тизерном изображении салона видно, что новый «Гольф» получит цифровую панель приборов, хотя и не столь большую, как 15-дюймовая «приборка» флагманского кроссовера Touareg. Количество физических кнопок сократится до минимума. Мы смогли насчитать только четыре – между воздуховодами над центральным тоннелем. Расположенная в центре группы пятая кнопка отвечает за включение «аварийки». Управление большинством функций, вероятно, вывели на сенсорный экран. Менять настройки климатической установки, скорее всего, можно на сенсорной панели под дисплеем медиасистемы – если присмотреться, можно разглядеть синие и красные полосы. Ниже в центральном тоннеле есть некая закрытая ниша. Возможно, здесь располагается беспроводная зарядка для смартфона. Одна из кнопок рядом с рычагом АКПП отвечает за электронный стояночный тормоз. Справа от селектора – еще одна ниша для хранения мелочей. Большинство кнопок можно найти на руле, хотя они вполне могут оказаться «зашитыми» в дисплей тачпада. Еще одна интересная деталь – дисплей, расположенный слева от панели приборов. Похоже, это дополнительный сенсорный экран, отвечающий за управление светом и настройки боковых зеркал. В опубликованном отчете указана новая дата премьеры Volkswagen Golf. Хэтчбек восьмого поколения планируют представить в октябре 2019 года на специальном мероприятии в Вольфсбурге. В линейке модификаций появятся «мягкие» (mild) и подключаемые (plug-in) гибриды, а также битопливная версия Golf TGI, работающая на сжатом газе.
2019-05-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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