5 августа 2019, 13:42
Новый Volkswagen Golf попался во время рекламных съемок
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Volkswagen Golf восьмого поколения обещают представить осенью 2019 года. Автопроизводитель уже вовсю готовится к премьере. Фотошпионам удалось заснять новинку во время рекламной фотосессии.
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Компания Volkswagen рассекретила интерьер хэтчбека Golf восьмого поколения, но сделала это весьма своеобразно ...Читать далее
Качество снимков оставляет желать лучшего. Но с уверенностью можно сказать, что последние тестовые прототипы, сфотографированные во время дорожных испытаний, несильно отличались от серийного автомобиля. Представленный на фото хэтчбек окрашен в уже знакомый новый зеленовато-желтый оттенок. Первое, что бросается в глаза на корме - изменившаяся форма задних фонарей. Вокруг патрубков выпускной системы появилась хромированная окантовка, а ниша для номерного знака на заднем бампере стала более рельефной.
Новый Volkswagen Golf получит иные более тонкие светодиодные фары головного света и пересмотренную решетку радиатора окрашенную в цвет кузова. На опубликованном ранее тизерном изображении салона видно, что новый «Гольф» обзаведется цифровой панелью приборов, а количество физических кнопок сократится до минимума. Управление большинством функций выведут на сенсорный экран. Представители Volkswagen утверждают, что Golf нового поколения получит беспрецедентный уровень технологий, при этом автомобиль будет надежно защищен от хакерских атак.
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10.04.2019, 09:10
Тест-драйв Volkswagen Teramont: у него есть другая
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А мне не повезло купил гольф 6 1.6 102л, с, с коробкой gsg7 пробег 50000 полетела коробка передач, обслуживался у дилера, попал на деньги,
все вы врете. бмв выехал на встречку и убил маму папу бабушку, а этому уроду ничего не будет, что вы ребенку скажите когда он очнется?
Цитата:| Кому: Nikolay Tychina Я постоянный клиент автосервиса Vag-master, обслуживаюсь у них уже года 2-а. Нравится все всегда классно делают, расходные материалы в работе качественные используют, цены низкие, сервис оснащен современным оборудованием, есть комфортная зона ожидания. Обращайтесь, не ...
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