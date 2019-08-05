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5 августа 2019, 13:42

Новый Volkswagen Golf попался во время рекламных съемок

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Volkswagen Golf восьмого поколения обещают представить осенью 2019 года. Автопроизводитель уже вовсю готовится к премьере. Фотошпионам удалось заснять новинку во время рекламной фотосессии.
Новый Volkswagen Golf попался во время рекламных съемок
Новый Volkswagen Golf попался во время рекламных съемок
Новый Volkswagen Golf попался во время рекламных съемок
Новый Volkswagen Golf попался во время рекламных съемок
Новый Volkswagen Golf попался во время рекламных съемок
Новый Volkswagen Golf попался во время рекламных съемок
Новый Volkswagen Golf попался во время рекламных съемок
Новый Volkswagen Golf попался во время рекламных съемок
Новый Volkswagen Golf попался во время рекламных съемок
Новый Volkswagen Golf попался во время рекламных съемок
Новый Volkswagen Golf попался во время рекламных съемок
Новый Volkswagen Golf попался во время рекламных съемок
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Первоначально ожидалось, что новый «Гольф» покажут в сентябре на автосалоне во Франкфурте. Но из-за ряда технических сложностей дебют отложили на месяц. Новинку представят в октябре на специальном мероприятии в Вольфсбурге, а продажи начнутся только в 2020 году. 

Качество снимков оставляет желать лучшего. Но с уверенностью можно сказать, что последние тестовые прототипы, сфотографированные во время дорожных испытаний, несильно отличались от серийного автомобиля. Представленный на фото хэтчбек окрашен в уже знакомый новый зеленовато-желтый оттенок. Первое, что бросается в глаза на корме - изменившаяся форма задних фонарей. Вокруг патрубков выпускной системы появилась хромированная окантовка, а ниша для номерного знака на заднем бампере стала более рельефной.

Новый Volkswagen Golf получит иные более тонкие светодиодные фары головного света и пересмотренную решетку радиатора окрашенную в цвет кузова. На опубликованном ранее тизерном изображении салона видно, что новый «Гольф» обзаведется цифровой панелью приборов, а количество физических кнопок сократится до минимума. Управление большинством функций выведут на сенсорный экран. Представители Volkswagen утверждают, что Golf нового поколения получит беспрецедентный уровень технологий, при этом автомобиль будет надежно защищен от хакерских атак.

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Новый Volkswagen Golf попался во время рекламных съемок
{{material_126520}}Первоначально ожидалось, что новый «Гольф» покажут в сентябре на автосалоне во Франкфурте. Но из-за ряда технических сложностей дебют отложили на месяц. Новинку представят в октябре на специальном мероприятии в Вольфсбурге, а продажи начнутся только в 2020 году. Качество снимков оставляет желать лучшего. Но с уверенностью можно сказать, что последние тестовые прототипы, сфотографированные во время дорожных испытаний, несильно отличались от серийного автомобиля. Представленный на фото хэтчбек окрашен в уже знакомый новый зеленовато-желтый оттенок. Первое, что бросается в глаза на корме - изменившаяся форма задних фонарей. Вокруг патрубков выпускной системы появилась хромированная окантовка, а ниша для номерного знака на заднем бампере стала более рельефной.Новый Volkswagen Golf получит иные более тонкие светодиодные фары головного света и пересмотренную решетку радиатора окрашенную в цвет кузова. На опубликованном ранее тизерном изображении салона видно, что новый «Гольф» обзаведется цифровой панелью приборов, а количество физических кнопок сократится до минимума. Управление большинством функций выведут на сенсорный экран. Представители Volkswagen утверждают, что Golf нового поколения получит беспрецедентный уровень технологий, при этом автомобиль будет надежно защищен от хакерских атак.
2019-08-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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