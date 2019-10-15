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15 октября 2019, 13:57

Новый Volkswagen Golf рассекретили до премьеры

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Фото: facebook.com/SomFanusikVolkswagenov
Презентация Volkswagen Golf восьмого поколения запланирована на 24 октября. Серийная сборка новинки уже стартовала на заводе марки в Вольфсбурге, поэтому появление шпионских фотографий «живых» хэтчбеков было лишь вопросом времени.
Новый Volkswagen Golf рассекретили до премьеры

Фото: facebook.com/SomFanusikVolkswagenov

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До официальной премьеры Volkswagen Golf восьмого поколения осталось ровно две недели. Новинку покажут 24 октября ...
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В сообществе словацких поклонников Volkswagen в социальной сети Facebook появились первые шпионские снимки серийного хэтчбека Volkswagen Golf восьмого поколения. Судя по стикерам и биркам на автомобиле, фотографии были сделаны непосредственно на заводе Volkswagen.

Дизайн нового Volkswagen Golf продолжил свою эволюцию. В целом пропорции кузова сохранились без изменений. Передняя оптика стала более узкой и «злой» с «нахмуренными» светодиодами ходовых огней. Она навевает ассоциации с BMW 5-Series (E60), образца 2003 года.

Интерьер преобразился радикально. Водитель нового Golf превращается в пилота. Перед ним полукругом разместили сразу три экрана. По центру - цифровая приборная панель, справа от нее – тачскрин медиасистемы. Назначение третьего небольшого экрана, расположенного слева от «приборки», пока остается неизвестным. Количество традиционных кнопок сведено к минимуму. Изменилась форма руля и подрулевых рычагов, отвечающих за управление светом. Селектор переключения передач достался «по наследству» от новых Passat и T-Cross.

Официальные подробности узнаем уже на следующей неделе. Volkswagen Golf восьмого поколения представят 24 октября на специальном мероприятии в штаб-квартире марки в Вольфсбурге. Продажи должны стартовать до конца текущего года.


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Новый Volkswagen Golf рассекретили до премьеры
{{material_127793}}В сообществе словацких поклонников Volkswagen в социальной сети Facebook появились первые шпионские снимки серийного хэтчбека Volkswagen Golf восьмого поколения. Судя по стикерам и биркам на автомобиле, фотографии были сделаны непосредственно на заводе Volkswagen.Дизайн нового Volkswagen Golf продолжил свою эволюцию. В целом пропорции кузова сохранились без изменений. Передняя оптика стала более узкой и «злой» с «нахмуренными» светодиодами ходовых огней. Она навевает ассоциации с BMW 5-Series (E60), образца 2003 года.Интерьер преобразился радикально. Водитель нового Golf превращается в пилота. Перед ним полукругом разместили сразу три экрана. По центру - цифровая приборная панель, справа от нее – тачскрин медиасистемы. Назначение третьего небольшого экрана, расположенного слева от «приборки», пока остается неизвестным. Количество традиционных кнопок сведено к минимуму. Изменилась форма руля и подрулевых рычагов, отвечающих за управление светом. Селектор переключения передач достался «по наследству» от новых Passat и T-Cross.Официальные подробности узнаем уже на следующей неделе. Volkswagen Golf восьмого поколения представят 24 октября на специальном мероприятии в штаб-квартире марки в Вольфсбурге. Продажи должны стартовать до конца текущего года.
2019-10-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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