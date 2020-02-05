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5 февраля 2020, 16:08

Новый Volkswagen Polo для России: первые подробности

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Фото: Volkswagen
Компания Volkswagen приоткрыла завесу тайны над Polo нового поколения, который адресован российскому рынку. Автомобиль переедет на новую платформу, превратится из седана в лифтбек и обзаведется светодиодной оптикой. Продажи начнутся ближе к лету.
Новый Volkswagen Polo для России первые подробности

Фото: Volkswagen

Новый Volkswagen Polo для России первые подробности

Фото: Volkswagen

Новый Volkswagen Polo для России первые подробности

Фото: Volkswagen

Новый Volkswagen Polo для России первые подробности

Фото: Volkswagen

Новый Volkswagen Polo для России первые подробности

Фото: Volkswagen

Новый Volkswagen Polo для России первые подробности

Фото: Volkswagen

Новый Volkswagen Polo для России первые подробности

Фото: Volkswagen

Новый Volkswagen Polo для России первые подробности
Новый Volkswagen Polo для России первые подробности
Новый Volkswagen Polo для России первые подробности
Новый Volkswagen Polo для России первые подробности
Новый Volkswagen Polo для России первые подробности
Новый Volkswagen Polo для России первые подробности
Новый Volkswagen Polo для России первые подробности
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Компания Volkswagen раскрыла первые подробности о «российском» Polo нового поколения. Известно, что автомобиль построят на новой платформе, но технические нюансы пока не разглашаются. Новый Polo станет лифтбеком – багажник будет открываться вместе с задним стеклом, как на автомобилях Skoda. Габаритные размеры вырастут во всех трех направлениях. Длина новинки составит 4 483 мм (+93 мм), ширина – 1 706 мм (+7 мм), высота – 1 484 мм (+17 мм). Объем багажника увеличится на 90 литров – до 550 литров.

Одновременно Volkswagen опубликовал дизайнерские эскизы нового Polo. Автомобиль получит свежий дизайн в духе «старших» моделей немецкой марки. Светодиодная оптика войдет в базовое оснащение. Покупателям предложат четыре комплектации: Origin, Respect, Status и Exclusive. Во всех обещают установить медиасистему с сенсорным экраном диагональю 6,5 или 8,25 дюйма, в зависимости от уровня оснащения. В список опций войдут: система бесключевого доступа, цифровая панель приборов, подогрев руля и всех сидений.

Моторная гамма останется прежней. Базовым агрегатом будет 1,6-литровый «атмосферник» в двух вариантах форсировки: 90 и 110 сил. Он сможет работать в паре с «механикой» или с 6-диапазонным «автоматом». Компанию ему составит 125-сильный турбомотор 1.4 TSI в сочетании с 7-ступенчатым «роботом» DSG. Продажи должны начаться в России ориентировочно в мае или июне 2020 года.

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Форум Volkswagen Polo
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Новый Volkswagen Polo для России: первые подробности
{{material_128638}}Компания Volkswagen раскрыла первые подробности о «российском» Polo нового поколения. Известно, что автомобиль построят на новой платформе, но технические нюансы пока не разглашаются. Новый Polo станет лифтбеком – багажник будет открываться вместе с задним стеклом, как на автомобилях Skoda. Габаритные размеры вырастут во всех трех направлениях. Длина новинки составит 4 483 мм (+93 мм), ширина – 1 706 мм (+7 мм), высота – 1 484 мм (+17 мм). Объем багажника увеличится на 90 литров – до 550 литров.Одновременно Volkswagen опубликовал дизайнерские эскизы нового Polo. Автомобиль получит свежий дизайн в духе «старших» моделей немецкой марки. Светодиодная оптика войдет в базовое оснащение. Покупателям предложат четыре комплектации: Origin, Respect, Status и Exclusive. Во всех обещают установить медиасистему с сенсорным экраном диагональю 6,5 или 8,25 дюйма, в зависимости от уровня оснащения. В список опций войдут: система бесключевого доступа, цифровая панель приборов, подогрев руля и всех сидений.Моторная гамма останется прежней. Базовым агрегатом будет 1,6-литровый «атмосферник» в двух вариантах форсировки: 90 и 110 сил. Он сможет работать в паре с «механикой» или с 6-диапазонным «автоматом». Компанию ему составит 125-сильный турбомотор 1.4 TSI в сочетании с 7-ступенчатым «роботом» DSG. Продажи должны начаться в России ориентировочно в мае или июне 2020 года.
2020-02-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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