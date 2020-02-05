5 февраля 2020, 16:08
Новый Volkswagen Polo для России: первые подробности
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Фото: Volkswagen
Компания Volkswagen приоткрыла завесу тайны над Polo нового поколения, который адресован российскому рынку. Автомобиль переедет на новую платформу, превратится из седана в лифтбек и обзаведется светодиодной оптикой. Продажи начнутся ближе к лету.
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
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Одновременно Volkswagen опубликовал дизайнерские эскизы нового Polo. Автомобиль получит свежий дизайн в духе «старших» моделей немецкой марки. Светодиодная оптика войдет в базовое оснащение. Покупателям предложат четыре комплектации: Origin, Respect, Status и Exclusive. Во всех обещают установить медиасистему с сенсорным экраном диагональю 6,5 или 8,25 дюйма, в зависимости от уровня оснащения. В список опций войдут: система бесключевого доступа, цифровая панель приборов, подогрев руля и всех сидений.
Моторная гамма останется прежней. Базовым агрегатом будет 1,6-литровый «атмосферник» в двух вариантах форсировки: 90 и 110 сил. Он сможет работать в паре с «механикой» или с 6-диапазонным «автоматом». Компанию ему составит 125-сильный турбомотор 1.4 TSI в сочетании с 7-ступенчатым «роботом» DSG. Продажи должны начаться в России ориентировочно в мае или июне 2020 года.
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Комментарии пользователей
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