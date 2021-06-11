Новый Volkswagen T7 Multivan: все подробности
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Минивен отличается от предшественника более плоским капотом и светодиодной полосой, соединяющей фары. Основание лобового стекла выдвинуто так далеко вперед, что между боковым зеркалом и передней стойкой появилось дополнительное окно. Семиместный салон отличается высокой степенью трансформации. Во втором ряду установлены два раздельных кресла, а в третьем – три. Сами кресла стали на 25% легче, их проще снимать и передвигать по направляющим рельсам. Сидения второго ряда можно разворачивать на 180 градусов, а складной стол с регулируемой высотой перемещается между рядами.
В списке оснащения значатся светодиодные фары и более «умные» матричные IQ.Light, цифровая приборная панель Digital Cockpit, беспроводная зарядка для смартфона, проекционный экран, панорамный люк на крыше, аудиосистема Harmon Kardon мощностью 640 Вт с 14 динамиками и комплекс электронных ассистентов IQ.Drive Travel Assist с адаптивным круиз-контролем и системой контроля рядности для полуавтономного вождения.
В моторную гамму вошли бензиновые 1,5-литровый TSI мощностью 136 сил и 2,0-литровый TSI на 204 л.с., а также тубодизель TDI, выдающий 150 л.с. Все они работают в паре с 7-ступенчатым «роботом» DSG. Впервые у Multivan появилась гибридная силовая установка eHybrid с 1,4-литровым TSI (150 сил) и электромотором (116 л.с.). Суммарная отдача достигает 218 л.с. Дальность хода на чистом электричестве не сообщается, но такая возможность существует.
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