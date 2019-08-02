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2 августа 2019, 08:41

Новый Volkswagen Tiguan появится в 2022 году

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В компании Volkswagen приступили к разработке кроссоверов Tiguan нового поколения. Одну из самых удачных моделей марки ждут серьезные изменения. Кроссовер получит купеобразный силуэт, систему автономного управления и, как минимум, две гибридные версии.
Новый Volkswagen Tiguan появится в 2022 году
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Британское издание Auto Express опубликовало первые рендерные изображения Volkswagen Tiguan третьего поколения. Облик новинки воссоздали на основе информации из достоверных источников в команде шеф-дизайнера марки Карла Бишоффа. Судя по всему, «Тигуану» предстоят радикальные изменения. Облик автомобиля хотят сделать более узнаваемым, ярким и эмоциональным. Новый купеобразный силуэт добавит кроссоверу стремительности и агрессии. При этом новый дизайн не должен сказаться на практичности «Тигуана». Объем багажного отделения обещают сохранить на прежнем уровне – 470 литров. Останется и удлиненная версия Allspace, которая предлагает дополнительные 25 см к габаритной длине.

Салон нового Volkswagen Tiguan, вероятнее всего, выполнят в духе последнего Passat с большими экранами и минимальным количеством физических кнопок. Не исключено, что автомобиль оснастят системой автономного управления не ниже 4 уровня. В моторной гамме бензиновые и дизельные двигатели дополнят электрическими технологиями. Покупатели смогут выбирать между версиями с гибридной надстройкой по принципу mild hybrid со 48-вольтовым стартер-генератором и классическими плагин-гибридами мощностью от 170 до 250 лошадиных сил. Обязательно появится «заряженная» модификация Tiguan R с 2-литровой бензиновой «турбочетвёркой» мощностью порядка 350 сил и системой полного привода 4Motion. Премьера Volkswagen Tiguan третьего поколения ожидается в 2022 году.

Сейчас в салонах российских дилеров Volkswagen Tiguan предлагают с бензиновыми моторами мощностью 125 л.с., 150 л.с., 180 л.с. и 220 л.с., а также с турбодизелем отдачей 150 сил. Трансмиссия: 6-ступенчатая «механика», 6-диапазонный «автомат» или 7-ступенчатый «робот», привод – передний или полный. Цены начинаются от 1,5 млн рублей.


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Отзывы по теме
Форум Volkswagen Tiguan
Цитата:| Кому: Леонид Согласен, позитивных сторон больше у него. Только за расходы тут особо говорить нечего, у всех он начинает с годами увеличивается. Но это не сильно критично, так сказать. В остальном, тут на любителя, если там копейки считают, то можно и пересесть, будет экономия, я особого смысла ...
Виталий
Тест-драйв Volkswagen Tiguan 2.0 TDI: ты прохладой меня не мучай
Да, хотелось бы тест-драйв все-таки по нашему "дорожью". Но машинка мощная!
Autochevy
Volkswagen Tiguan обновил в России комплектации и цены
сумасшедший дом! За Тигуан 2,5 млн...сейчас можно Х3 купить за такие деньги...ну или на 100 тысяч дороже...
Петр
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Новый Volkswagen Tiguan появится в 2022 году
{{material_126573}}Британское издание Auto Express опубликовало первые рендерные изображения Volkswagen Tiguan третьего поколения. Облик новинки воссоздали на основе информации из достоверных источников в команде шеф-дизайнера марки Карла Бишоффа. Судя по всему, «Тигуану» предстоят радикальные изменения. Облик автомобиля хотят сделать более узнаваемым, ярким и эмоциональным. Новый купеобразный силуэт добавит кроссоверу стремительности и агрессии. При этом новый дизайн не должен сказаться на практичности «Тигуана». Объем багажного отделения обещают сохранить на прежнем уровне – 470 литров. Останется и удлиненная версия Allspace, которая предлагает дополнительные 25 см к габаритной длине.Салон нового Volkswagen Tiguan, вероятнее всего, выполнят в духе последнего Passat с большими экранами и минимальным количеством физических кнопок. Не исключено, что автомобиль оснастят системой автономного управления не ниже 4 уровня. В моторной гамме бензиновые и дизельные двигатели дополнят электрическими технологиями. Покупатели смогут выбирать между версиями с гибридной надстройкой по принципу mild hybrid со 48-вольтовым стартер-генератором и классическими плагин-гибридами мощностью от 170 до 250 лошадиных сил. Обязательно появится «заряженная» модификация Tiguan R с 2-литровой бензиновой «турбочетвёркой» мощностью порядка 350 сил и системой полного привода 4Motion. Премьера Volkswagen Tiguan третьего поколения ожидается в 2022 году.Сейчас в салонах российских дилеров Volkswagen Tiguan предлагают с бензиновыми моторами мощностью 125 л.с., 150 л.с., 180 л.с. и 220 л.с., а также с турбодизелем отдачей 150 сил. Трансмиссия: 6-ступенчатая «механика», 6-диапазонный «автомат» или 7-ступенчатый «робот», привод – передний или полный. Цены начинаются от 1,5 млн рублей.
2019-08-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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