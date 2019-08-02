2 августа 2019, 08:41
Новый Volkswagen Tiguan появится в 2022 году
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В компании Volkswagen приступили к разработке кроссоверов Tiguan нового поколения. Одну из самых удачных моделей марки ждут серьезные изменения. Кроссовер получит купеобразный силуэт, систему автономного управления и, как минимум, две гибридные версии.
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Салон нового Volkswagen Tiguan, вероятнее всего, выполнят в духе последнего Passat с большими экранами и минимальным количеством физических кнопок. Не исключено, что автомобиль оснастят системой автономного управления не ниже 4 уровня. В моторной гамме бензиновые и дизельные двигатели дополнят электрическими технологиями. Покупатели смогут выбирать между версиями с гибридной надстройкой по принципу mild hybrid со 48-вольтовым стартер-генератором и классическими плагин-гибридами мощностью от 170 до 250 лошадиных сил. Обязательно появится «заряженная» модификация Tiguan R с 2-литровой бензиновой «турбочетвёркой» мощностью порядка 350 сил и системой полного привода 4Motion. Премьера Volkswagen Tiguan третьего поколения ожидается в 2022 году.
Сейчас в салонах российских дилеров Volkswagen Tiguan предлагают с бензиновыми моторами мощностью 125 л.с., 150 л.с., 180 л.с. и 220 л.с., а также с турбодизелем отдачей 150 сил. Трансмиссия: 6-ступенчатая «механика», 6-диапазонный «автомат» или 7-ступенчатый «робот», привод – передний или полный. Цены начинаются от 1,5 млн рублей.
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10.04.2019, 09:10
Тест-драйв Volkswagen Teramont: у него есть другая
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Комментарии пользователей
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Цитата:| Кому: Леонид Согласен, позитивных сторон больше у него. Только за расходы тут особо говорить нечего, у всех он начинает с годами увеличивается. Но это не сильно критично, так сказать. В остальном, тут на любителя, если там копейки считают, то можно и пересесть, будет экономия, я особого смысла ...
Да, хотелось бы тест-драйв все-таки по нашему "дорожью". Но машинка мощная!
сумасшедший дом! За Тигуан 2,5 млн...сейчас можно Х3 купить за такие деньги...ну или на 100 тысяч дороже...
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