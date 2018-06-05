5 июня 2018, 14:58

Новый Volkswagen Touareg: названы цены всех комплектаций

Российский офис компании Volkswagen опубликовал полный прайс-лист на кроссовер Touareg нового поколения. Автомобиль предложат в трех уровнях оснащения с двумя бензиновыми и одним дизельным двигателями. Стоимость базового кроссовера с 249-сильным бензиновым агрегатом начинается от 3 299 000 рублей, а с дизелем той же мощности – от 3 749 000 рублей.
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  Новый Volkswagen Touareg: названы цены всех комплектаций Volkswagen Touareg Новый Volkswagen Touareg: названы цены всех комплектаций Volkswagen Touareg Новый Volkswagen Touareg: названы цены всех комплектаций Volkswagen Touareg Новый Volkswagen Touareg: названы цены всех комплектаций Volkswagen Touareg Новый Volkswagen Touareg: названы цены всех комплектаций
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Для нового Volkswagen Touareg предусмотрели три комплектации: Respect, Status и R-Line. Причем кроссоверы с менее мощным бензиновым мотором доступны только в первых двух уровнях оснащения, а топовую бензиновую 340-сильную «шестерку», наоборот, нельзя заказать в начальной версии Respect. Но кроссоверы с бензиновым V6 TSI появятся чуть позже. Для дизельных автомобилей никаких ограничений по комплектациям нет.

Volkswagen Touareg
Выпускается с 2002 г.
Новый от 2 820 000 до 3 890 000 Р
Отзывов: 10
В список базового оснащения Respect вошли светодиодная оптика с функцией автоматического управления дальним светом Light Assist, отделка салона кожей Vienna, 2-зонный климат-контроль, круиз-контроль, 9-дюймовый экран информационно-развлекательной системы со встроенной навигацией и парктроники по кругу. Список электронных помощников включает системы контроля усталости водителя и систему поддержания дистанции Front Assist.

На следующем уровне Status дополнительно появляется пневмоподвеска, возможность доступа без ключа Keyless Access, электропривод двери багажника, рейлинги на крыше, обогрев всех сидений, система помощи при парковке Park Assist и камера заднего вида. Данная комплектация доступна для всех кроссоверов, независимо от двигателя. Volkswagen Touareg с базовым 249-сильным мотором обойдется минимум в 3 739 000 рублей, с дизелем – 4 189 000 рублей, а с топовым бензиновым V6 – 4 439 000 рублей.

Версия R-Line получила полностью цифровую панель приборов, мультимедийную систему с 15-дюймовым сенсорным экраном, 80-процентную тонировку задних стекол, руль с электрорегулировками по вылету и наклону, функцию задержки выключения фар, а также спортивный обвес R-Line. С дизельным мотором такая версия стоит от 4 539 000 рублей, а с топовым бензиновым – 4 789 000 рублей.

В список дополнительных опций входит полноуправляемое шасси, система ночного видения, матричные фары, проекционный дисплей, кресла с функцией массажа и панорамная крыша. На все автомобили Volkswagen предлагает четырехлетнюю гарантию или 120 000 километров пробега.

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Форум Volkswagen Touareg
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Новый Volkswagen Touareg: названы цены всех комплектаций
Для нового Volkswagen Touareg предусмотрели три комплектации: Respect, Status и R-Line. Причем кроссоверы с менее мощным бензиновым мотором доступны только в первых двух уровнях оснащения, а топовую бензиновую 340-сильную «шестерку», наоборот, нельзя заказать в начальной версии Respect. Но кроссоверы с бензиновым V6 TSI появятся чуть позже. Для дизельных автомобилей никаких ограничений по комплектациям нет.{{model_1414}}В список базового оснащения Respect вошли светодиодная оптика с функцией автоматического управления дальним светом Light Assist, отделка салона кожей Vienna, 2-зонный климат-контроль, круиз-контроль, 9-дюймовый экран информационно-развлекательной системы со встроенной навигацией и парктроники по кругу. Список электронных помощников включает системы контроля усталости водителя и систему поддержания дистанции Front Assist.На следующем уровне Status дополнительно появляется пневмоподвеска, возможность доступа без ключа Keyless Access, электропривод двери багажника, рейлинги на крыше, обогрев всех сидений, система помощи при парковке Park Assist и камера заднего вида. Данная комплектация доступна для всех кроссоверов, независимо от двигателя. Volkswagen Touareg с базовым 249-сильным мотором обойдется минимум в 3 739 000 рублей, с дизелем – 4 189 000 рублей, а с топовым бензиновым V6 – 4 439 000 рублей.Версия R-Line получила полностью цифровую панель приборов, мультимедийную систему с 15-дюймовым сенсорным экраном, 80-процентную тонировку задних стекол, руль с электрорегулировками по вылету и наклону, функцию задержки выключения фар, а также спортивный обвес R-Line. С дизельным мотором такая версия стоит от 4 539 000 рублей, а с топовым бензиновым – 4 789 000 рублей.В список дополнительных опций входит полноуправляемое шасси, система ночного видения, матричные фары, проекционный дисплей, кресла с функцией массажа и панорамная крыша. На все автомобили Volkswagen предлагает четырехлетнюю гарантию или 120 000 километров пробега.
2018-06-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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