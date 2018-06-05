5 июня 2018, 14:58
Новый Volkswagen Touareg: названы цены всех комплектаций
Российский офис компании Volkswagen опубликовал полный прайс-лист на кроссовер Touareg нового поколения. Автомобиль предложат в трех уровнях оснащения с двумя бензиновыми и одним дизельным двигателями. Стоимость базового кроссовера с 249-сильным бензиновым агрегатом начинается от 3 299 000 рублей, а с дизелем той же мощности – от 3 749 000 рублей.
Для нового Volkswagen Touareg предусмотрели три комплектации: Respect, Status и R-Line. Причем кроссоверы с менее мощным бензиновым мотором доступны только в первых двух уровнях оснащения, а топовую бензиновую 340-сильную «шестерку», наоборот, нельзя заказать в начальной версии Respect. Но кроссоверы с бензиновым V6 TSI появятся чуть позже. Для дизельных автомобилей никаких ограничений по комплектациям нет.
Volkswagen Touareg
Выпускается с 2002 г.
Новый от 2 820 000 до 3 890 000 Р
Отзывов: 10
На следующем уровне Status дополнительно появляется пневмоподвеска, возможность доступа без ключа Keyless Access, электропривод двери багажника, рейлинги на крыше, обогрев всех сидений, система помощи при парковке Park Assist и камера заднего вида. Данная комплектация доступна для всех кроссоверов, независимо от двигателя. Volkswagen Touareg с базовым 249-сильным мотором обойдется минимум в 3 739 000 рублей, с дизелем – 4 189 000 рублей, а с топовым бензиновым V6 – 4 439 000 рублей.
Версия R-Line получила полностью цифровую панель приборов, мультимедийную систему с 15-дюймовым сенсорным экраном, 80-процентную тонировку задних стекол, руль с электрорегулировками по вылету и наклону, функцию задержки выключения фар, а также спортивный обвес R-Line. С дизельным мотором такая версия стоит от 4 539 000 рублей, а с топовым бензиновым – 4 789 000 рублей.
В список дополнительных опций входит полноуправляемое шасси, система ночного видения, матричные фары, проекционный дисплей, кресла с функцией массажа и панорамная крыша. На все автомобили Volkswagen предлагает четырехлетнюю гарантию или 120 000 километров пробега.
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