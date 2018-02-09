9 февраля 2018, 20:59

Новый Volkswagen Touareg: первые подробности

Компания Volkswagen опубликовала первый официальный тизер кроссовера Touareg третьего поколения. Премьера новинки состоится 23 марта на автосалоне в Пекине. Российские продажи стартуют летом 2018 года.
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  Новый Volkswagen Touareg: первые подробности Volkswagen Touareg Новый Volkswagen Touareg: первые подробности Volkswagen Touareg Новый Volkswagen Touareg: первые подробности
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Volkswagen Touareg
Выпускается с 2002 г.
Новый от 2 820 000 до 3 890 000 Р
Отзывов: 8
Вид Туарега в профиль полностью совпадает с опубликованными в середине декабря шпионскими фотографиями. Тогда папарацци удалось засечь новинку в Германии во время съемок рекламного ролика. Благодаря им, мы знаем, что кроссовер обзаведется полностью светодиодной оптикой, а слово «Touareg» переедет в центр крышки багажника. Как заявляют представители Volkswagen, новый Туарег получит «экспрессивный дизайн, инновационные технологии и отличную управляемость».

За разработку дизайна нового Touareg отвечал Клаус Бишофф. Как и ожидалось, внешность новинки выполнили в духе концептуального кроссовера T-Prime GTE, который был представлен два года назад на Пекинской автовыставке. К слову, в этой же стилистике выдержан внедорожник Teramont (российские продажи стартуют в мае). 

Третье поколение Touareg построено на модульном шасси MLB. Оно также легло в основу новых Porsche Cayenne и Audi Q7. Габаритная длина новинки составит около 4 950 мм. Поэтому вполне вероятно появление 7-местной версии. В моторную гамму войдут бензиновые и дизельные наддувные двигатели объемом 2 и 3 литра. Выпускать Volkswagen Touareg, по-прежнему, будут на заводе в Братиславе (Словакия). По слухам, производство модели уже стартовало. 

Новинки и концепт кары VW, Фольксваген Туарег

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Форум Volkswagen Touareg
Да ладно, почему сразу сарай? Вполне нормальный автомобиль. Да, большой и да, не совсем маневренный, но такие автомобили обычно покупают люди, у которых большая семья, которую надо возить. Для таких семей этот автомобиль идеально подойдет. Мне он внешне тоже не очень нравится, но его достоинства я не ...
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Новый Volkswagen Touareg: первые подробности
{{model_1414}}Вид Туарега в профиль полностью совпадает с опубликованными в середине декабря шпионскими фотографиями. Тогда папарацци удалось засечь новинку в Германии во время съемок рекламного ролика. Благодаря им, мы знаем, что кроссовер обзаведется полностью светодиодной оптикой, а слово «Touareg» переедет в центр крышки багажника. Как заявляют представители Volkswagen, новый Туарег получит «экспрессивный дизайн, инновационные технологии и отличную управляемость».За разработку дизайна нового Touareg отвечал Клаус Бишофф. Как и ожидалось, внешность новинки выполнили в духе концептуального кроссовера T-Prime GTE, который был представлен два года назад на Пекинской автовыставке. К слову, в этой же стилистике выдержан внедорожник Teramont (российские продажи стартуют в мае). Третье поколение Touareg построено на модульном шасси MLB. Оно также легло в основу новых Porsche Cayenne и Audi Q7. Габаритная длина новинки составит около 4 950 мм. Поэтому вполне вероятно появление 7-местной версии. В моторную гамму войдут бензиновые и дизельные наддувные двигатели объемом 2 и 3 литра. Выпускать Volkswagen Touareg, по-прежнему, будут на заводе в Братиславе (Словакия). По слухам, производство модели уже стартовало. 
2018-02-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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