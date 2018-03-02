2 марта 2018, 09:13

Новый Volkswagen Touareg: видео в камуфляже и первые снимки салона

Накануне премьеры в Пекине нового поколения Touareg компания Volkswagen дразнит публику видео-тизером. В коротком ролике кроссовер, наполовину скрытый камуфляжной пленкой, бодро входит в повороты и проезжает по обломкам скал.
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  Новый Volkswagen Touareg: видео в камуфляже и первые снимки салона Volkswagen Touareg Новый Volkswagen Touareg: видео в камуфляже и первые снимки салона
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фото
  
Volkswagen Touareg
Выпускается с 2002 г.
Новый от 2 820 000 до 3 890 000 Р
Отзывов: 8
Представленный ролик снят в Испании. Кроссовер выглядит намного спортивнее и мускулистее нынешнего поколения. Видео наглядно демонстрирует нам его ходовые качества. Автомобиль одинаково динамично едет по дорогам с разным покрытием: и по шоссе, и по грунтовке, и даже по каменистой местности.

Большая часть кузова нового Touareg все еще скрыта камуфляжной пленкой. Зритель видит лишь рельефные бока и светодиодную оптику. Премьера Volkswagen Touareg третьего поколения намечена на 23 марта. Она состоится в рамках международного автосалона в Пекине.

Volkswagen также опубликовал пару фотографий интерьера нового Touareg. На центральной консоли расположен 15-дюймовый сенсорный экран. На фото его плохо видно, потому что экран сильно развернут к водителю. Передняя панель, получившая название Innovision Cockpit, состоит из 12-дюймовой цифровой панели приборов и упомянутого выше 15-дюймового дисплея информационно-развлекательной системы. Эта же компоновка консоли может впоследствии перейти к лифтбеку Arteon.
 
Поклонники традиционных кнопок будут рады узнать, что дизайнеры сохранили классический регулятор громкости. По словам главного разработчика Touareg Андреаса Рекеверта (Andreas Reckewerth), из-за него развернулась настоящая битва.
 
В целом интерьер нового Touareg выглядит шикарно. Высокотехнологичная центральная консоль, хромированные и деревянные акценты в отделке, мягкая подсветка – все это характерно для флагманской модели, каковой Touareg фактически и станет. 

Три недели назад Volkswagen опубликовал первый официальный тизер нового кроссовера. Он представлял собой карандашный рисунок автомобиля «в профиль». Фотошпионы же расскретили внешность Туарега еще в середине декабря, когда поймали его в Германии на съемках рекламных материалов.

Известно, что в третье поколение построено на модульной платформе MLB, которая уже легла в основу новых Porsche Cayenne и Audi Q7. Габаритная длина новинки составит чуть меньше 5 метров. Поэтому велика вероятность появления семиместной версии. Производство нового Volkswagen Touareg уже стартовало на заводе в Братиславе (Словакия). В салоны российских дилеров первые автомобили должны прибыть в середине лета.
Новинки и концепт кары VW, Фольксваген Туарег
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Новый Volkswagen Touareg: видео в камуфляже и первые снимки салона
{{model_1414}}Представленный ролик снят в Испании. Кроссовер выглядит намного спортивнее и мускулистее нынешнего поколения. Видео наглядно демонстрирует нам его ходовые качества. Автомобиль одинаково динамично едет по дорогам с разным покрытием: и по шоссе, и по грунтовке, и даже по каменистой местности.Большая часть кузова нового Touareg все еще скрыта камуфляжной пленкой. Зритель видит лишь рельефные бока и светодиодную оптику. Премьера Volkswagen Touareg третьего поколения намечена на 23 марта. Она состоится в рамках международного автосалона в Пекине.Volkswagen также опубликовал пару фотографий интерьера нового Touareg. На центральной консоли расположен 15-дюймовый сенсорный экран. На фото его плохо видно, потому что экран сильно развернут к водителю. Передняя панель, получившая название Innovision Cockpit, состоит из 12-дюймовой цифровой панели приборов и упомянутого выше 15-дюймового дисплея информационно-развлекательной системы. Эта же компоновка консоли может впоследствии перейти к лифтбеку Arteon. Поклонники традиционных кнопок будут рады узнать, что дизайнеры сохранили классический регулятор громкости. По словам главного разработчика Touareg Андреаса Рекеверта (Andreas Reckewerth), из-за него развернулась настоящая битва. В целом интерьер нового Touareg выглядит шикарно. Высокотехнологичная центральная консоль, хромированные и деревянные акценты в отделке, мягкая подсветка – все это характерно для флагманской модели, каковой Touareg фактически и станет. Три недели назад Volkswagen опубликовал первый официальный тизер нового кроссовера. Он представлял собой карандашный рисунок автомобиля «в профиль». Фотошпионы же расскретили внешность Туарега еще в середине декабря, когда поймали его в Германии на съемках рекламных материалов.Известно, что в третье поколение построено на модульной платформе MLB, которая уже легла в основу новых Porsche Cayenne и Audi Q7. Габаритная длина новинки составит чуть меньше 5 метров. Поэтому велика вероятность появления семиместной версии. Производство нового Volkswagen Touareg уже стартовало на заводе в Братиславе (Словакия). В салоны российских дилеров первые автомобили должны прибыть в середине лета.
2018-03-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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