26 января 2018, 16:44

Новый Volvo V60 выехал на дорожные испытания

Инженеры Volvo работают над следующим поколением универсала V60. Автомобиль должен дебютировать на международном автосалоне в Женеве, который пройдет в марте этого года.
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Новый Volvo V60 выехал на дорожные испытания Volvo V60 Sports Wagon
По предварительным данным, в основу новинки ляжет универсальная платформа компании. В силовую линейку войдут 1,5-литровый агрегат вместо прежнего 2-литрового двигателя, а также бензиновые и дизельные моторы.

Чуть позже на рынок выйдет и гибридная модификация V60. В состав 400-сильной «начинки» войдут 2-литровый бензиновый двигатель и электромотор. Продажи новинки в Европе ожидаются ближе к концу года. Новый Volvo V60 составит конкуренцию BMW 3-Series и Mercedes-Benz C-Class.

Комплектации и технические характеристики

Volvo V60 Sports Wagon V60 D5 AWD (151 kW)
Год выпуска, с2010
Год выпуска, по2014
КузовУниверсал
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателяДизельный с непосредственным впрыском топлива Common Rail, турбонаддувом и интеркулером
Мощность, л.с./ об/мин205/4000
Объем двигателя2401
Тип трансмисииАвтоматическая 6-ступенчатая
ПриводПостоянный полный
Городской цикл9,5
Загородный цикл5,4
Смешанный цикл6,9
ТопливоДизель
Все характеристики
Новинки и концепт кары Вольво В60

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Отзывы по теме
Форум Volvo V60 Sports Wagon
Отличная динамика и управляемость при очень комфортной, без пробоев, подвеске. Проблем нет, настоящее качество Вольво, реально совмещающее спортивный характер и кузов-универсал.
Стас
Volvo V60: только под заказ
У меня V60 2012 года. На автомобиле на информационной табличке написано: made in Sweden. В ПТС написано: Швеция. Уважаемая редакция сайта: будьте внимательны к информации предоставленной Вашими журналистами. Не стоит так уверенно писать о том, о чем не ведаете. А в Свед-Мобиле опытные и четкие менеджеры ...
Владелец V60 2012 г.в.
Форум Volvo XC90
| Кому: colex Выбирая из этих двух, я бы остановился на Вольво. Ауди Qшка это переплата за бренд. По совим ТТХ Вольво превосходит Ауди. По надежности они примерно одинаковы. По цене Вольво будет дешевле, по запчастям Ауди немного выгоднее, т.к. более распространена данная модель. Но если покупать ради ...
Артём
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Новый Volvo V60 выехал на дорожные испытания
По предварительным данным, в основу новинки ляжет универсальная платформа компании. В силовую линейку войдут 1,5-литровый агрегат вместо прежнего 2-литрового двигателя, а также бензиновые и дизельные моторы.Чуть позже на рынок выйдет и гибридная модификация V60. В состав 400-сильной «начинки» войдут 2-литровый бензиновый двигатель и электромотор. Продажи новинки в Европе ожидаются ближе к концу года. Новый Volvo V60 составит конкуренцию BMW 3-Series и Mercedes-Benz C-Class.
2018-01-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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