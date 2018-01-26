26 января 2018, 16:44
Новый Volvo V60 выехал на дорожные испытания
Инженеры Volvo работают над следующим поколением универсала V60. Автомобиль должен дебютировать на международном автосалоне в Женеве, который пройдет в марте этого года.
По предварительным данным, в основу новинки ляжет универсальная платформа компании. В силовую линейку войдут 1,5-литровый агрегат вместо прежнего 2-литрового двигателя, а также бензиновые и дизельные моторы.
Чуть позже на рынок выйдет и гибридная модификация V60. В состав 400-сильной «начинки» войдут 2-литровый бензиновый двигатель и электромотор. Продажи новинки в Европе ожидаются ближе к концу года. Новый Volvo V60 составит конкуренцию BMW 3-Series и Mercedes-Benz C-Class.
Чуть позже на рынок выйдет и гибридная модификация V60. В состав 400-сильной «начинки» войдут 2-литровый бензиновый двигатель и электромотор. Продажи новинки в Европе ожидаются ближе к концу года. Новый Volvo V60 составит конкуренцию BMW 3-Series и Mercedes-Benz C-Class.
Комплектации и технические характеристики
|Volvo V60 Sports Wagon V60 D5 AWD (151 kW)
|Год выпуска, с
|2010
|Год выпуска, по
|2014
|Кузов
|Универсал
|Количество дверей/мест
|5/5
|Тип двигателя
|Дизельный с непосредственным впрыском топлива Common Rail, турбонаддувом и интеркулером
|Мощность, л.с./ об/мин
|205/4000
|Объем двигателя
|2401
|Тип трансмисии
|Автоматическая 6-ступенчатая
|Привод
|Постоянный полный
|Городской цикл
|9,5
|Загородный цикл
|5,4
|Смешанный цикл
|6,9
|Топливо
|Дизель
|Все характеристики
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Отзывы по теме
Отличная динамика и управляемость при очень комфортной, без пробоев, подвеске. Проблем нет, настоящее качество Вольво, реально совмещающее спортивный характер и кузов-универсал.
У меня V60 2012 года. На автомобиле на информационной табличке написано: made in Sweden. В ПТС написано: Швеция. Уважаемая редакция сайта: будьте внимательны к информации предоставленной Вашими журналистами. Не стоит так уверенно писать о том, о чем не ведаете. А в Свед-Мобиле опытные и четкие менеджеры ...
| Кому: colex Выбирая из этих двух, я бы остановился на Вольво. Ауди Qшка это переплата за бренд. По совим ТТХ Вольво превосходит Ауди. По надежности они примерно одинаковы. По цене Вольво будет дешевле, по запчастям Ауди немного выгоднее, т.к. более распространена данная модель. Но если покупать ради ...
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