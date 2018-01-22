22 января 2018, 16:27

Новый вседорожник Volkswagen покажут в Париже

На автосалоне в Париже осенью этого года дебютирует новый вседорожник Volkswagen, построенный на базе Polo нового поколения. Автомобиль под рабочим названием T-Cross станет конкурентом Peugeot 2008, Renault Captur и Opel Mokka.
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В основу модели ляжет модульная платформа MQB. По предварительным данным, габариты новинки будут совпадать с теми, что имеет прототип. Так, в длину Т-Cross будет достигать 4 133 мм.

Что касается «начинки», то в силовую линейку компактного кроссовера войдут 3- и 4-цилиндровые бензиновые и дизельные двигатели с турбонаддувом. Чуть позже на рынок может выйти модификация с гибридной силовой установкой и даже полностью электрический T-Cross.

Сейчас инженеры Volkswagen проводят дорожные испытания новинки. Ожидается, что европейские продажи немецкого вседорожника начнутся до конца текущего года.
Новинки и концепт кары VW, Фольксваген

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| Кому: кристи Ну вы тоже сравнили опель и фольксваген. Опель из немецких марок всегда был на последнем месте по всем показателям. Да и насчет звуков вы перегибаете, может у вас с машиной что не так, но конкретно сцирокко к вашим звукам точно не имеет отношение. | Кому: эвтектика52 На ДСГ особо ...
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Новый вседорожник Volkswagen покажут в Париже
{{material_122196}} В основу модели ляжет модульная платформа MQB. По предварительным данным, габариты новинки будут совпадать с теми, что имеет прототип. Так, в длину Т-Cross будет достигать 4 133 мм.Что касается «начинки», то в силовую линейку компактного кроссовера войдут 3- и 4-цилиндровые бензиновые и дизельные двигатели с турбонаддувом. Чуть позже на рынок может выйти модификация с гибридной силовой установкой и даже полностью электрический T-Cross.Сейчас инженеры Volkswagen проводят дорожные испытания новинки. Ожидается, что европейские продажи немецкого вседорожника начнутся до конца текущего года.
2018-01-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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