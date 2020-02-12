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12 февраля 2020, 19:20

Новый VW Tiguan без камуфляжа

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Фото: Cochespias Instagram
Вскоре после того, как рестайлинговый VW Tiguan 2021 года был замечен на зимнем тестировании, в Instagram появилась фотография кроссовера абсолютно без камуфляжа.
Поклонники немецкого бренда предположили, что новый Tiguan был сфотографирован, когда возвращался или отправлялся на официальную фотосессию. Сама фотография сделана в Европе.

Как теперь мы можем с уверенностью заявить, передняя часть нового Tiguan существенно отличается от уходящей модели. В силуэте новых фар прослеживаются фонари последнего Golf. Кроссовер оснащен тремя горизонтальными планками, отделанными хромом, а также дополнительными хромированными вставками вокруг воздухозаборников. Хромированная отделка видна и вокруг боковых окон. Рестайлинговый Tiguan, как все последние обновленные модели, имеет новый логотип VW.

На шпионских фотографиях очевидно не самая простая комплектация обновленного Tiguan, потому что этот автомобиль оснащен спортивными колесами с серебристо-черными спицами. Tiguan будет доступен с теми же бензиновыми и дизельными двигателями, что и восьмой Golf, возможно появится гибридная версия кроссовера. Официальную мировую премьеру рестайлингового Tiguan ждут на Женевском автосалоне в следующем месяце.


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Отзывы по теме
Форум Volkswagen Tiguan
Цитата:| Кому: Леонид Согласен, позитивных сторон больше у него. Только за расходы тут особо говорить нечего, у всех он начинает с годами увеличивается. Но это не сильно критично, так сказать. В остальном, тут на любителя, если там копейки считают, то можно и пересесть, будет экономия, я особого смысла ...
Виталий
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"Редакция портала CarsWeek.ru составила ТОП-5 лучших кроссоверов среднего размера..." (с Все перечисленные автомобили не являются среднеразмерными кроссоверами. Это компактные, С-класса кроссовки. CarsWeek ошибся, а все и репостят это.
Loki-777
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Иксви как бомба замедленного действия. Еще взорвет, вот увидите, но не сейчас, а после обновы. Вообще субару резко решили обновить генерации у всех своих моделей практически, и все на удивление ожидаемы. Хотя какие удивления? Субару есть субару.
Вова
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Новый VW Tiguan без камуфляжа
Поклонники немецкого бренда предположили, что новый Tiguan был сфотографирован, когда возвращался или отправлялся на официальную фотосессию. Сама фотография сделана в Европе.Как теперь мы можем с уверенностью заявить, передняя часть нового Tiguan существенно отличается от уходящей модели. В силуэте новых фар прослеживаются фонари последнего Golf. Кроссовер оснащен тремя горизонтальными планками, отделанными хромом, а также дополнительными хромированными вставками вокруг воздухозаборников. Хромированная отделка видна и вокруг боковых окон. Рестайлинговый Tiguan, как все последние обновленные модели, имеет новый логотип VW.На шпионских фотографиях очевидно не самая простая комплектация обновленного Tiguan, потому что этот автомобиль оснащен спортивными колесами с серебристо-черными спицами. Tiguan будет доступен с теми же бензиновыми и дизельными двигателями, что и восьмой Golf, возможно появится гибридная версия кроссовера. Официальную мировую премьеру рестайлингового Tiguan ждут на Женевском автосалоне в следующем месяце.
2020-02-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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