Рендер Mercedes-Maybach S-Class удивил поклонников — альтернативный стиль и детали, которых не будет в серийной версии

10 марта 2026, 06:41
Новый взгляд на Mercedes-Maybach S-Class: неожиданный дизайн и свежие решения
Новый взгляд на Mercedes-Maybach S-Class: неожиданный дизайн и свежие решения
Mercedes-Maybach S-Class получил виртуальное переосмысление: дизайнер предложил радикально иной облик для флагманского седана. В материале - подробности о необычных изменениях, технических особенностях и причинах, почему этот проект вызвал столько обсуждений среди экспертов и автолюбителей.
В мире премиальных автомобилей конкуренция между Mercedes-Maybach S-Class, Rolls-Royce Ghost и Bentley Flying Spur всегда была острой. Однако на этот раз внимание автосообщества привлек еще один сравнительный тест, смелый эксперимент с внешностью немецкого флагмана. Известный дизайнер под именем @kelsonik представил рендер, который полностью меняет привычное восприятие Mercedes-Maybach S-Class, учитывая альтернативный дизайн, не имеющий ничего общего с серийной версией.
Обновленный Mercedes-Maybach S-Class, дебютировавший в начале года, сам по себе стал громким событием в мире люксовых автомобилей. Производитель утверждает, что перед нами не просто рестайлинг, а фактически новая машина. Внешность модели получила массивную панель радиатора, впервые появилась возможность оснастить автомобиль светящимся орнаментом на капоте, а фары и задние фонари украсили звездные акценты. Цветовая палитра расширилась, добавились новые варианты колесных дисков, а для тех, кто ценит индивидуальность, доступна программа Manufaktur с практически безграничными возможностями персонализации.
Интерьер также не остался без изменений. В салоне теперь три дисплея, включая экран для переднего пассажира, полностью переработанная передняя панель и центральная консоль, а также новое многофункциональное рулевое колесо. Технологичность салона вышла на новый уровень, что, по мнению некоторых экспертов, может показаться излишней для поклонников классического стиля.
Техническая начинка традиционно впечатляет. Под капотом версии S 580 установлен V8 с мягким гибридом и двумя турбинами, выдающий 530 лошадиных сил. Младшие версии S 450 с рядной шестеркой на три литра и S 500 развивают 376 и 443 силы соответственно. Для европейского рынка доступны два дизеля, а также пара подключаемых гибридов мощностью 429 и 577 лошадиных сил.
Однако настоящей сенсацией в сети стал не официальный автомобиль, а альтернативный рендер независимого дизайнера, в котором автор полностью переосмыслил экстерьер седана. Передняя часть получила гигантскую решетку радиатора, узкие фары и выразительные воздухозаборники. Задняя часть отличается широкими светодиодными полосами, более плоской крышкой багажника и новым бампером, в который интегрирован номерной знак. В профиль заметны укороченные боковые окна, измененные стойки кузова, утопленные дверные ручки и другие детали, которые делают этот образ максимально далеким от привычного Mercedes-Maybach S-Class.
Вдохновением для этого рендера послужил концепт Mercedes-Benz Vision One-Eleven, чьи футуристичные линии и пропорции отчетливо прослеживаются в облике этой цифровой фантазии. Несмотря на то, что такой дизайн вряд ли появится в серийной версии, обсуждение в сети не утихает: многие отмечают смелость и дерзость получившегося облика, другие же считают, что классика Maybach не нуждается в столь радикальных изменениях.
В итоге этот независимый проект стал поводом для жарких споров как среди поклонников марки, так и среди экспертов. Альтернативный взгляд на Mercedes-Maybach S-Class заставляет задуматься о будущем дизайне роскошных седанов и о границах допустимых экспериментов даже для самых консервативных брендов.
Похожие материалы Мерседес, Ролс Ройс, Бентли
-
06.03.2026, 13:22
Ограниченная серия Mercedes-Maybach S 680 V12 2026: только 50 автомобилей для мира
Mercedes-Maybach S 680 V12 2026 года выходит в лимитированной серии - всего 50 экземпляров, из которых лишь пять попадут в Японию. Особая двухцветная окраска, ручная отделка и мощный V12 делают этот седан заметным событием на рынке роскошных автомобилей. Почему именно сейчас эта новинка вызывает ажиотаж среди коллекционеров и ценителей эксклюзива - разбираемся в деталях.Читать далее
-
27.01.2026, 18:01
Обновленный Mercedes-Benz S-Class: премьера через два дня
Mercedes-Benz готовит к выходу обновленный S-Class с новым обликом и технологическим прорывом. В статье - детали рестайлинга, особенности экстерьера и интерьера, а также мнение экспертов о будущем флагмана немецкой марки.Читать далее
-
27.01.2026, 15:48
Премиальные автомобили в Китае: кто лидирует в продажах в 2025 году
В Китае опубликован свежий рейтинг продаж премиальных автомобилей стоимостью свыше миллиона юаней. Иностранные марки по-прежнему удерживают лидерство, но две китайские модели смогли пробиться в топ. Почему это важно для рынка и что изменилось в ценах - разбираемся в деталях.Читать далее
-
08.12.2025, 18:13
Mercedes-Maybach S-Class нового поколения получил цифровой редизайн и стал еще солиднее
Mercedes-Maybach S-Class вновь оказался в центре внимания. Легендарный лимузин получил цифровое обновление. Поклонники ждут перемен в дизайне и технологиях. Новая версия обещает удивить даже самых требовательных. Подробности о будущем премиального седана – в нашем материале.Читать далее
-
22.10.2025, 13:27
Мы изучили самый изысканный Maybach Haute Voiture и нашли в нем странные решения
Этот автомобиль - воплощение роскоши. Его салон поражает воображение. Дизайнеры создали нечто особенное. Но есть и спорные моменты. Журналисты внимательно изучили этот шедевр. Готовы поделиться своими впечатлениями.Читать далее
-
02.09.2025, 20:13
Автомобильный выбор лидеров на саммите ШОС: от Aurus до Hongqi и Maybach
В Китае завершился саммит ШОС. Мировые лидеры прибыли в Тяньцзинь. Их кортежи привлекли большое внимание. Журналисты изучили автомобильные предпочтения президентов.Читать далее
-
20.08.2025, 13:40
Mercedes-Maybach S 580 с историей: 12 часов угона, быстрая поимка и снова в продаже всего за 5,5 млн рублей
Владелец продает свой Mercedes-Maybach S 580 2024 года после необычного приключения: автомобиль был угнан и найден всего за 12 часов. Теперь роскошный седан с полной историей и минимальными повреждениями ищет нового хозяина. Подробности — в нашем материале.Читать далее
-
24.01.2025, 07:38
В России продают 5-летний Mercedes-Benz за 75 млн рублей
На Авто.ру появилось объявление о продаже в Москве очень дорогого Mercedes-Benz Maybach S650 2020 года выпуска с пробегом всего 3500 километров. Продавец просит за него 75 млн рублей.Читать далее
-
05.09.2024, 09:43
Средняя стоимость нового автомобиля в России в августе снизилась на 7%
Эксперты Авто.ру изучили средние цены новых машин на российском рынке и выяснили, что в августе цифры снизились до 3,65 млн рублей, что на 7% ниже показателей августа прошлого года.Читать далее
-
12.12.2023, 07:26
Санкции против Северной Кореи не помешали Ким Чен Ыну купить себе новый Maybach
Южнокорейские журналисты обратили внимание, что лидер КНДР Ким Чен Ын, не смотря на введенные против его страны санкции, умудрился недавно сменить старый Mercedes-Benz Maybach на новый.Читать далее
