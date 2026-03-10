Рендер Mercedes-Maybach S-Class удивил поклонников — альтернативный стиль и детали, которых не будет в серийной версии

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Автор: Мария Степанова

10 марта 2026, 06:41

Новый взгляд на Mercedes-Maybach S-Class: неожиданный дизайн и свежие решения

Mercedes-Maybach S-Class получил виртуальное переосмысление: дизайнер предложил радикально иной облик для флагманского седана. В материале - подробности о необычных изменениях, технических особенностях и причинах, почему этот проект вызвал столько обсуждений среди экспертов и автолюбителей.

В мире премиальных автомобилей конкуренция между Mercedes-Maybach S-Class, Rolls-Royce Ghost и Bentley Flying Spur всегда была острой. Однако на этот раз внимание автосообщества привлек еще один сравнительный тест, смелый эксперимент с внешностью немецкого флагмана. Известный дизайнер под именем @kelsonik представил рендер, который полностью меняет привычное восприятие Mercedes-Maybach S-Class, учитывая альтернативный дизайн, не имеющий ничего общего с серийной версией.

Обновленный Mercedes-Maybach S-Class, дебютировавший в начале года, сам по себе стал громким событием в мире люксовых автомобилей. Производитель утверждает, что перед нами не просто рестайлинг, а фактически новая машина. Внешность модели получила массивную панель радиатора, впервые появилась возможность оснастить автомобиль светящимся орнаментом на капоте, а фары и задние фонари украсили звездные акценты. Цветовая палитра расширилась, добавились новые варианты колесных дисков, а для тех, кто ценит индивидуальность, доступна программа Manufaktur с практически безграничными возможностями персонализации.

Интерьер также не остался без изменений. В салоне теперь три дисплея, включая экран для переднего пассажира, полностью переработанная передняя панель и центральная консоль, а также новое многофункциональное рулевое колесо. Технологичность салона вышла на новый уровень, что, по мнению некоторых экспертов, может показаться излишней для поклонников классического стиля.

Техническая начинка традиционно впечатляет. Под капотом версии S 580 установлен V8 с мягким гибридом и двумя турбинами, выдающий 530 лошадиных сил. Младшие версии S 450 с рядной шестеркой на три литра и S 500 развивают 376 и 443 силы соответственно. Для европейского рынка доступны два дизеля, а также пара подключаемых гибридов мощностью 429 и 577 лошадиных сил.

Однако настоящей сенсацией в сети стал не официальный автомобиль, а альтернативный рендер независимого дизайнера, в котором автор полностью переосмыслил экстерьер седана. Передняя часть получила гигантскую решетку радиатора, узкие фары и выразительные воздухозаборники. Задняя часть отличается широкими светодиодными полосами, более плоской крышкой багажника и новым бампером, в который интегрирован номерной знак. В профиль заметны укороченные боковые окна, измененные стойки кузова, утопленные дверные ручки и другие детали, которые делают этот образ максимально далеким от привычного Mercedes-Maybach S-Class.

Вдохновением для этого рендера послужил концепт Mercedes-Benz Vision One-Eleven, чьи футуристичные линии и пропорции отчетливо прослеживаются в облике этой цифровой фантазии. Несмотря на то, что такой дизайн вряд ли появится в серийной версии, обсуждение в сети не утихает: многие отмечают смелость и дерзость получившегося облика, другие же считают, что классика Maybach не нуждается в столь радикальных изменениях.

В итоге этот независимый проект стал поводом для жарких споров как среди поклонников марки, так и среди экспертов. Альтернативный взгляд на Mercedes-Maybach S-Class заставляет задуматься о будущем дизайне роскошных седанов и о границах допустимых экспериментов даже для самых консервативных брендов.

Упомянутые модели: Mercedes Maybach S (от 9 200 000 Р)
Упомянутые марки: Mercedes, Rolls-Royce, Bentley
