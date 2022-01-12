Новый японский рамный внедорожник для России: технические подробности
Фото: Isuzu
Фото: Isuzu
Фото: Isuzu
Фото: Isuzu
Фото: Isuzu
Фото: Isuzu
Фото: Isuzu
Габариты нового Isuzu MU-X: длина – 4 850 мм, ширина – 1 870 мм, высота – 1 875 мм, колесная база – 2 855 мм, дорожный просвет – 235 мм. По размерам внедорожник оказывается прямым конкурентом Mitsubishi Pajero Sport или Toyota Fortuner. Для российского рынка внедорожник сертифицировали с дизельным двигателем объемом 3,0 литра, который выдает 190 л.с. и 450 Нм. Агрегат сочетается с 6-диапазонным «автоматом» Aisin, системой полного привода с жестко подключаемой передней осью, понижайкой и блокировкой заднего дифференциала.
В Россию привезут трехрядную версию, которая может буксировать прицеп массой до 3,5 тонны. Комплектации и цены должны назвать в конце января, а у дилеров автомобили появятся ближе к марту. Внедорожники Isuzu MU-X выпускают на заводе в Таиланде.
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