Российский жилой модуль для УАЗ Патриот Пикап: 4 спальных места за 400 тысяч — что скрывается за доступной ценой

Новый жилой модуль для UAZ Patriot Pickup: четыре спальных места и полный комфорт

Компания ООО «РИЧ» представила уникальный жилой модуль для UAZ Patriot Pickup, рассчитанный на четыре спальных места и оснащенный всем необходимым для автономных путешествий. В модуле реализованы решения, аналогичные американским кемперам, а испытания показали его пригодность для российских дорог. Почему этот проект может изменить подход к автотуризму - в нашем материале.

Российский рынок автотуризма пополнился новинкой: компания ООО «РИЧ» представила пилотный образец жилого модуля для УАЗ Патриот Пикап. Это не просто надстройка, а полноценное решение для комфортного проживания четырёх человек, что особенно востребовано на фоне роста популярности самостоятельных путешествий по России.

Модуль выполнен по классической схеме с четырьмя спальными местами и продуманной планировкой. В основе конструкции лежит пространственный каркас из деревянных брусков, внутри отделка фанерой, снаружи — алюмокомпозит. Для утепления используется 30-миллиметровый слой синего пенополиуретана, обеспечивающий сохранение тепла даже в прохладную погоду.

Комплектация включает два караванерских окна, люк, дверь, двухконфорочную газовую плиту, мойку с насосом, бак для чистой воды на 50 литров и отдельный бак для грязной воды на 30 литров. Электрооборудование представлено аккумулятором на 75 Ач, инвертором на 220 В и холодильником на 40 литров. Для обогрева предусмотрены газовый обогреватель мощностью 2 кВт и газовый баллон на 12 литров. Встроенная мебель изготовлена из ангарской сосны, а в пилотном варианте отделка выполнена пробкой и ковровым потолком.

На стоянке модуль требует установки на подставки, так как штатные домкраты не дают нужной устойчивости. Предусмотрены ящики и полки для хранения вещей, а также дополнительное спальное место за счёт трансформации стола — получается полноценная кровать размером 1 на 2 метра. В качестве опции доступны тент площадью 16 квадратных метров со стойками и солнечная батарея на 100 Вт с контроллером зарядки.

Испытания показали, что по асфальту крейсерская скорость с модулем составляет 90 км/ч, по грунтовке — до 60 км/ч, но на гравии требуется осторожность из-за раскачки. Из-за высокого центра тяжести на склонах и пересечённой местности нужно быть внимательнее. Для компенсации просадки задней подвески установлены пневмоподушки, иначе на кочках возможны пробои. Вес модуля — 520 кг, что важно учитывать при планировании маршрута.

Габариты модуля: ширина 2 метра, длина по полу 2 метра, альков 1,5 метра, высота 2,1 метра. Стоимость полностью укомплектованного изделия — 400 тысяч рублей, а «голая» будка без отделки и оборудования — от 200 тысяч. В ходе пробега по горной местности с полной загрузкой расход топлива составил около 16 литров на 100 км.

Появление такого продукта может стать стимулом для развития внутреннего автотуризма и повысить интерес к путешествиям на отечественных автомобилях. Модуль представляет собой попытку создать доступную альтернативу зарубежным кемперам, адаптированную к российским реалиям и дорогам.