Российский жилой модуль для УАЗ Патриот Пикап: 4 спальных места за 400 тысяч — что скрывается за доступной ценой

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Pontiac Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

13 мая 2026, 20:27

Новый жилой модуль для UAZ Patriot Pickup: четыре спальных места и полный комфорт

Новый жилой модуль для UAZ Patriot Pickup: четыре спальных места и полный комфорт

Российский жилой модуль для УАЗ Патриот Пикап: 4 спальных места за 400 тысяч — что скрывается за доступной ценой

Новый жилой модуль для UAZ Patriot Pickup: четыре спальных места и полный комфорт

Компания ООО «РИЧ» представила уникальный жилой модуль для UAZ Patriot Pickup, рассчитанный на четыре спальных места и оснащенный всем необходимым для автономных путешествий. В модуле реализованы решения, аналогичные американским кемперам, а испытания показали его пригодность для российских дорог. Почему этот проект может изменить подход к автотуризму - в нашем материале.

Компания ООО «РИЧ» представила уникальный жилой модуль для UAZ Patriot Pickup, рассчитанный на четыре спальных места и оснащенный всем необходимым для автономных путешествий. В модуле реализованы решения, аналогичные американским кемперам, а испытания показали его пригодность для российских дорог. Почему этот проект может изменить подход к автотуризму - в нашем материале.

Российский рынок автотуризма пополнился новинкой: компания ООО «РИЧ» представила пилотный образец жилого модуля для УАЗ Патриот Пикап. Это не просто надстройка, а полноценное решение для комфортного проживания четырёх человек, что особенно востребовано на фоне роста популярности самостоятельных путешествий по России.

Модуль выполнен по классической схеме с четырьмя спальными местами и продуманной планировкой. В основе конструкции лежит пространственный каркас из деревянных брусков, внутри отделка фанерой, снаружи — алюмокомпозит. Для утепления используется 30-миллиметровый слой синего пенополиуретана, обеспечивающий сохранение тепла даже в прохладную погоду.

Фото: uazbuka.ru

Комплектация включает два караванерских окна, люк, дверь, двухконфорочную газовую плиту, мойку с насосом, бак для чистой воды на 50 литров и отдельный бак для грязной воды на 30 литров. Электрооборудование представлено аккумулятором на 75 Ач, инвертором на 220 В и холодильником на 40 литров. Для обогрева предусмотрены газовый обогреватель мощностью 2 кВт и газовый баллон на 12 литров. Встроенная мебель изготовлена из ангарской сосны, а в пилотном варианте отделка выполнена пробкой и ковровым потолком.

На стоянке модуль требует установки на подставки, так как штатные домкраты не дают нужной устойчивости. Предусмотрены ящики и полки для хранения вещей, а также дополнительное спальное место за счёт трансформации стола — получается полноценная кровать размером 1 на 2 метра. В качестве опции доступны тент площадью 16 квадратных метров со стойками и солнечная батарея на 100 Вт с контроллером зарядки.

Испытания показали, что по асфальту крейсерская скорость с модулем составляет 90 км/ч, по грунтовке — до 60 км/ч, но на гравии требуется осторожность из-за раскачки. Из-за высокого центра тяжести на склонах и пересечённой местности нужно быть внимательнее. Для компенсации просадки задней подвески установлены пневмоподушки, иначе на кочках возможны пробои. Вес модуля — 520 кг, что важно учитывать при планировании маршрута.

Габариты модуля: ширина 2 метра, длина по полу 2 метра, альков 1,5 метра, высота 2,1 метра. Стоимость полностью укомплектованного изделия — 400 тысяч рублей, а «голая» будка без отделки и оборудования — от 200 тысяч. В ходе пробега по горной местности с полной загрузкой расход топлива составил около 16 литров на 100 км.

Появление такого продукта может стать стимулом для развития внутреннего автотуризма и повысить интерес к путешествиям на отечественных автомобилях. Модуль представляет собой попытку создать доступную альтернативу зарубежным кемперам, адаптированную к российским реалиям и дорогам.

Упомянутые марки: УАЗ
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы UAZ

Похожие материалы UAZ

Плюсы и минусы домов на колесах с альковом: что важно знать перед покупкой
ADAC выявил скрытую опасность: как химия в новых авто влияет на здоровье
Как перевозить рассаду на дачу: главные ошибки и советы для водителей
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
D Premium
Volvo V50 и еще 29 моделей
Пикапы
Changan Explorer и еще 81 модель
Компактные кроссоверы и внедорожники
Москвич 3 и еще 260 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Краснодарский край Пермь Саратов
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться