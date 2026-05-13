Российский жилой модуль для УАЗ Патриот Пикап: 4 спальных места за 400 тысяч — что скрывается за доступной ценой

13 мая 2026, 20:27
Новый жилой модуль для UAZ Patriot Pickup: четыре спальных места и полный комфорт
Новый жилой модуль для UAZ Patriot Pickup: четыре спальных места и полный комфорт
Компания ООО «РИЧ» представила уникальный жилой модуль для UAZ Patriot Pickup, рассчитанный на четыре спальных места и оснащенный всем необходимым для автономных путешествий. В модуле реализованы решения, аналогичные американским кемперам, а испытания показали его пригодность для российских дорог. Почему этот проект может изменить подход к автотуризму - в нашем материале.
Российский рынок автотуризма пополнился новинкой: компания ООО «РИЧ» представила пилотный образец жилого модуля для УАЗ Патриот Пикап. Это не просто надстройка, а полноценное решение для комфортного проживания четырёх человек, что особенно востребовано на фоне роста популярности самостоятельных путешествий по России.
Модуль выполнен по классической схеме с четырьмя спальными местами и продуманной планировкой. В основе конструкции лежит пространственный каркас из деревянных брусков, внутри отделка фанерой, снаружи — алюмокомпозит. Для утепления используется 30-миллиметровый слой синего пенополиуретана, обеспечивающий сохранение тепла даже в прохладную погоду.
Комплектация включает два караванерских окна, люк, дверь, двухконфорочную газовую плиту, мойку с насосом, бак для чистой воды на 50 литров и отдельный бак для грязной воды на 30 литров. Электрооборудование представлено аккумулятором на 75 Ач, инвертором на 220 В и холодильником на 40 литров. Для обогрева предусмотрены газовый обогреватель мощностью 2 кВт и газовый баллон на 12 литров. Встроенная мебель изготовлена из ангарской сосны, а в пилотном варианте отделка выполнена пробкой и ковровым потолком.
На стоянке модуль требует установки на подставки, так как штатные домкраты не дают нужной устойчивости. Предусмотрены ящики и полки для хранения вещей, а также дополнительное спальное место за счёт трансформации стола — получается полноценная кровать размером 1 на 2 метра. В качестве опции доступны тент площадью 16 квадратных метров со стойками и солнечная батарея на 100 Вт с контроллером зарядки.
Испытания показали, что по асфальту крейсерская скорость с модулем составляет 90 км/ч, по грунтовке — до 60 км/ч, но на гравии требуется осторожность из-за раскачки. Из-за высокого центра тяжести на склонах и пересечённой местности нужно быть внимательнее. Для компенсации просадки задней подвески установлены пневмоподушки, иначе на кочках возможны пробои. Вес модуля — 520 кг, что важно учитывать при планировании маршрута.
Габариты модуля: ширина 2 метра, длина по полу 2 метра, альков 1,5 метра, высота 2,1 метра. Стоимость полностью укомплектованного изделия — 400 тысяч рублей, а «голая» будка без отделки и оборудования — от 200 тысяч. В ходе пробега по горной местности с полной загрузкой расход топлива составил около 16 литров на 100 км.
Появление такого продукта может стать стимулом для развития внутреннего автотуризма и повысить интерес к путешествиям на отечественных автомобилях. Модуль представляет собой попытку создать доступную альтернативу зарубежным кемперам, адаптированную к российским реалиям и дорогам.
Похожие материалы UAZ
-
13.05.2026, 20:43
Двухэтажный поезд AIRSCP с панорамными окнами: новый стандарт комфорта на российских железных дорогах
В России представлен концепт поезда AIRSCP с уникальными панорамными окнами и двумя этажами. Проект обещает изменить привычный взгляд на железнодорожные путешествия, делая их более комфортными и привлекательными для пассажиров. Почему именно сейчас такие инновации важны для отрасли - разбираемся в материале.Читать далее
-
13.05.2026, 20:31
Type 100: новый китайский танк с гибридной установкой и необитаемой башней
Китай представил танк Type 100 с необитаемой башней, гибридной дизель-электрической установкой и уникальной системой защиты. Эксперты отмечают, что машина меняет подход к бронетехнике и может стать новым стандартом для современных армий. Почему эта новинка вызывает столько обсуждений - в нашем материале.Читать далее
-
13.05.2026, 18:57
Внедорожник «Стрела» с новым кузовом и двумя моторами: что известно о российской новинке
В России появился обновленный внедорожник «Стрела» с уникальным дизайном и двумя вариантами двигателей. Модель рассчитана на пять человек и может использоваться как в гражданских, так и в специальных целях. Почему эта разработка вызывает интерес у экспертов и что отличает ее от предыдущих версий - разбираемся в материале.Читать далее
-
13.05.2026, 18:27
Fiat 500 Dolcevita: новая версия гибрида с акцентом на стиль и ностальгию
Fiat расширяет линейку 500 Hybrid, выпуская спецверсию Dolcevita с уникальными деталями и атмосферой средиземноморского лета. Почему бренд снова обращается к прошлому и как это повлияет на интерес к модели - разбираемся в материале.Читать далее
-
13.05.2026, 18:22
Питбайк в России: где можно ездить, нужны ли права и как не получить штраф
Питбайк - не просто мини-мотоцикл, а техника с особым статусом и множеством нюансов. Разбираемся, где разрешено кататься, когда нужны права и как избежать неприятных последствий. Важно знать, чтобы не столкнуться с неожиданными штрафами.Читать далее
-
13.05.2026, 17:12
Great Wall KingKong Poer исчез с российского рынка: поставки остановлены
Неожиданно для многих, популярный пикап Great Wall KingKong Poer больше не продается в России. Модель исчезла с сайтов дилеров, а компания объяснила причины такого шага. Что будет с сервисом и запчастями, какие риски ждут владельцев - разбираемся, почему ситуация обострилась именно сейчас.Читать далее
-
13.05.2026, 12:21
Огромный Audi Q9 выходит на рынок: автоматические двери и новая панорамная крыша
Audi готовит к запуску флагманский кроссовер Q9 с функциями, которых не было у марки раньше. Впервые в истории бренда - автоматические двери и уникальная панорамная крыша. Почему эти решения могут изменить подход к премиальным SUV, и что еще удивит в новом Q9 - разбираемся подробно.Читать далее
-
13.05.2026, 10:41
FAW Bestune T77 возвращается на российский рынок: старт продаж и комплектации
FAW Bestune T77 вновь доступен для покупки в России, и это событие уже вызвало интерес среди автолюбителей. Цена начинается от 1,9 млн рублей, а базовая комплектация удивляет оснащением. Однако, есть один немаловажный нюанс.Читать далее
-
13.05.2026, 09:03
Обновленный Haval Dargo с новым мотором и полным приводом: что изменилось и почему это важно
В дилерских центрах России стартовали продажи обновленного Haval Dargo, собранного в Тульской области. Модель получила новый двигатель, полный привод и ряд доработок в салоне. Эксперты отмечают влияние локализации на цену и подчеркивают важные нюансы эксплуатации.Читать далее
-
13.05.2026, 08:44
Hongqi Guoya выходит на российский рынок: дата премьеры и ключевые особенности
Премьера Hongqi Guoya в России уже назначена, и это событие обещает изменить представление о представительских седанах. Мало кто знает, какие опции и материалы скрывает салон новинки, а также для кого она создавалась. Почему именно сейчас этот автомобиль вызывает столько обсуждений и что ждет покупателей - разбираемся в деталях.Читать далее
Похожие материалы UAZ
-
13.05.2026, 20:43
Двухэтажный поезд AIRSCP с панорамными окнами: новый стандарт комфорта на российских железных дорогах
В России представлен концепт поезда AIRSCP с уникальными панорамными окнами и двумя этажами. Проект обещает изменить привычный взгляд на железнодорожные путешествия, делая их более комфортными и привлекательными для пассажиров. Почему именно сейчас такие инновации важны для отрасли - разбираемся в материале.Читать далее
-
13.05.2026, 20:31
Type 100: новый китайский танк с гибридной установкой и необитаемой башней
Китай представил танк Type 100 с необитаемой башней, гибридной дизель-электрической установкой и уникальной системой защиты. Эксперты отмечают, что машина меняет подход к бронетехнике и может стать новым стандартом для современных армий. Почему эта новинка вызывает столько обсуждений - в нашем материале.Читать далее
-
13.05.2026, 18:57
Внедорожник «Стрела» с новым кузовом и двумя моторами: что известно о российской новинке
В России появился обновленный внедорожник «Стрела» с уникальным дизайном и двумя вариантами двигателей. Модель рассчитана на пять человек и может использоваться как в гражданских, так и в специальных целях. Почему эта разработка вызывает интерес у экспертов и что отличает ее от предыдущих версий - разбираемся в материале.Читать далее
-
13.05.2026, 18:27
Fiat 500 Dolcevita: новая версия гибрида с акцентом на стиль и ностальгию
Fiat расширяет линейку 500 Hybrid, выпуская спецверсию Dolcevita с уникальными деталями и атмосферой средиземноморского лета. Почему бренд снова обращается к прошлому и как это повлияет на интерес к модели - разбираемся в материале.Читать далее
-
13.05.2026, 18:22
Питбайк в России: где можно ездить, нужны ли права и как не получить штраф
Питбайк - не просто мини-мотоцикл, а техника с особым статусом и множеством нюансов. Разбираемся, где разрешено кататься, когда нужны права и как избежать неприятных последствий. Важно знать, чтобы не столкнуться с неожиданными штрафами.Читать далее
-
13.05.2026, 17:12
Great Wall KingKong Poer исчез с российского рынка: поставки остановлены
Неожиданно для многих, популярный пикап Great Wall KingKong Poer больше не продается в России. Модель исчезла с сайтов дилеров, а компания объяснила причины такого шага. Что будет с сервисом и запчастями, какие риски ждут владельцев - разбираемся, почему ситуация обострилась именно сейчас.Читать далее
-
13.05.2026, 12:21
Огромный Audi Q9 выходит на рынок: автоматические двери и новая панорамная крыша
Audi готовит к запуску флагманский кроссовер Q9 с функциями, которых не было у марки раньше. Впервые в истории бренда - автоматические двери и уникальная панорамная крыша. Почему эти решения могут изменить подход к премиальным SUV, и что еще удивит в новом Q9 - разбираемся подробно.Читать далее
-
13.05.2026, 10:41
FAW Bestune T77 возвращается на российский рынок: старт продаж и комплектации
FAW Bestune T77 вновь доступен для покупки в России, и это событие уже вызвало интерес среди автолюбителей. Цена начинается от 1,9 млн рублей, а базовая комплектация удивляет оснащением. Однако, есть один немаловажный нюанс.Читать далее
-
13.05.2026, 09:03
Обновленный Haval Dargo с новым мотором и полным приводом: что изменилось и почему это важно
В дилерских центрах России стартовали продажи обновленного Haval Dargo, собранного в Тульской области. Модель получила новый двигатель, полный привод и ряд доработок в салоне. Эксперты отмечают влияние локализации на цену и подчеркивают важные нюансы эксплуатации.Читать далее
-
13.05.2026, 08:44
Hongqi Guoya выходит на российский рынок: дата премьеры и ключевые особенности
Премьера Hongqi Guoya в России уже назначена, и это событие обещает изменить представление о представительских седанах. Мало кто знает, какие опции и материалы скрывает салон новинки, а также для кого она создавалась. Почему именно сейчас этот автомобиль вызывает столько обсуждений и что ждет покупателей - разбираемся в деталях.Читать далее