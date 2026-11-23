Noya Tiny House: модульный дом на колесах с панорамными окнами и индивидуальным стилем

Польская компания Meveline представила модульный дом на колесах Noya, который отличается контейнерным дизайном, большими окнами и возможностью полной кастомизации. Узнайте, чем он выделяется среди других домов и сколько стоит такой дом.

Польская компания Meveline представила модульный дом на колесах Noya, который отличается контейнерным дизайном, большими окнами и возможностью полной кастомизации. Узнайте, чем он выделяется среди других домов и сколько стоит такой дом.

В последние годы рынок домов на колесах и альтернативных мобильных домов буквально взорвался новыми предложениями. Казалось бы, удивить автолюбителей уже нечем, но польская компания Meveline смогла это сделать, представив свой модульный крошечный домик под названием Noya. Эта модель сразу привлекла внимание на выставке в Германии благодаря необычному внешнему виду и широким возможностям для индивидуализации.

Фото: Meveline Tiny House

В отличие от классических домов на колесах, Noya выполнен в стиле контейнерного дома. Прямоугольная форма, стальной каркас и большие стеклянные поверхности делают его скорее похожим на современный модульный офис или студию, чем на привычный автодом. Такой подход позволяет реализовать панорамное остекление, благодаря которому окружающий пейзаж становится частью интерьера.

Одна из главных особенностей Noya — полностью закрывающаяся терраса. Когда хозяева уезжают, фасад дома закрывается откидной палубой и маркизой, что обеспечивает безопасность и защиту от непогоды. В режиме проживания терраса расширяет жилое пространство и наполняет дом светом.

Модель выпускается в двух размерах: компактная версия площадью 16,5 кв. м (178 кв. футов) и более просторная — 27 кв. м (290 кв. футов). Оба варианта остаются мобильными, но меньший легче буксировать даже легковым автомобилем, а больший требует более мощного тягача. Внутри планировка одинакова: при входе расположена гостиная, совмещенная с минималистической кухней, дальше — санузел и приватная спальня с большим окном во всю стену.

Ванная комната занимает половину дома, благодаря чему образуется коридор и обеспечивается приватность спальни. Несмотря на скромные размеры, здесь есть просторная душевая кабина, отделанная плиткой, унитаз и стандартная раковина с тумбой. Спальня в задней части дома ориентирована на панорамное окно, так что можно засыпать и просыпаться с видом на природу.

В отделке Noya использовано натуральное дерево, а металлические элементы придают интерьеру индустриальный характер. Варианты кастомизации практически не ограничены: можно выбрать отделку, добавить автономные системы, организовать дополнительное спальное место или даже полностью перейти на автономный режим. Компания не публикует полный список опций, обсуждая детали лично — так проще подобрать идеальную конфигурацию под бюджет и задачи клиента.

Ещё одно преимущество Noya — универсальность установки. Дом можно установить на стандартный прицеп, чтобы сделать его полноценным домом на колесах, или заказать модульный сборный дом, который доставят грузовиком и установят краном на выбранном участке. Это открывает широкие возможности использования: от путешествий по Европе до стационарного размещения на даче или в кемпинге.

Стоимость базовой версии Noya начинается от 3,9 млн рублей, выставочный экземпляр на выставке был оценен ооколо 4,4 млн рублей. Для сравнения, это заметно дешевле многих аналогичных домиков на рынке, особенно с учетом панорамного остекления и индивидуального подбора комплектации.

Таким образом, Noya от Meveline — это не просто еще один дом на колесах, а действительно свежий взгляд на мобильное жилье. Он подходит тем, кто ценит современный дизайн, любит путешествовать с комфортом и хочет выделиться среди других автотуристов. Возможность полной кастомизации и конкурентная цена делают его интересным для самых разных задач — от сезонного отдыха до постоянного проживания.